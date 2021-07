Ein NPC in WoW will nicht, dass ihr seine Quest abgebt

Nicht alle NPCs in World of Warcraft wollen, dass ihr die Quests auch abgebt. Besonders Lady Vashj wehrt sich und trollt die Spieler maßlos.

Am vergangenen Mittwoch begann die neue Woche in World of Warcraft und damit wurde auch ein frischer Teil der aktuellen Kampagne von Patch 9.1 freigeschaltet. Doch schon nach wenigen Quests stoßen Spieler auf ein neues, ziemlich nerviges Problem. Denn sie können die Quests gar nicht oder nur sehr schwer abgeben, da die NPCs sich dagegen wehren.

Was ist das Problem? Während der neusten Kampagnen-Quests werden die Spieler von wichtigen Charakteren begleitet, nämlich Kael’thas Sonnenwanderer und Lady Vashj. Die beiden haben nicht nur witzige Dialoge, sondern helfen auch im Kampf und sind die Questgeber einiger Missionen.

Doch Lady Vashj hat sich nicht als Naga, sondern als waschechter Troll entpuppt. Denn wenn man sie ansprechen möchte, dann läuft sie wenige Millimeter aus der Interaktions-Reichweite hinaus, sodass Dialog-Fenster automatisch geschlossen werden, bevor die Quest abgegeben werden kann.

Wie langatmig – und ziemlich nervtötend – das enden kann, zeigt ein kleiner Clip von Binary-eclipse im Subreddit von World of Warcraft. Hier sieht man, wie er verzweifelt versucht, die Quest endlich abzugeben, aber Lady Vashj wehrt sich verzweifelt dagegen:

Wie kommt der Fehler zustande? Das scheint eine ungünstige Verkettung von mehreren Gründen zu sein. NPCs, die den Spieler begleiten, versuchen in aller Regel einen gewissen Abstand zu halten, um den Spieler-Charakter nicht zu verdecken. Bei besonders großen Charakteren – wie etwa Naga – ist dieser Abstand ein bisschen größer. In den meisten Fällen wird das dadurch kompensiert, dass diese Charaktere dann eine größere „Hitbox“ haben, mit der interagiert werden kann.

Bei Lady Vashj scheint das jedoch zu fehlen, sodass sie immer ganz knapp entkommt.

Kann man das beheben? Ja, es gibt eine Reihe von Workarounds, um das Problem in den Griff zu bekommen. Am besten geht das, wenn ihr einfach eine Ecke sucht, in der Lady Vashj keine andere Wahl hat, als in eurer Nähe zu sein. Ihr „sperrt“ sie einfach zwischen euch und der Wand ein und schon solltet ihr die Quests problemlos abgeben können.

Alternativ gibt es auch eine Reihe von Addons mit einer „Auto Complete“-Funktion, die vor allem Turbo-Levler nutzen. In dem Fall entgeht euch aber der Quest-Text, der recht interessanten Story-Kampagne, die in dieser Woche sehr viele spannende Infos für Lore-Liebhaber bereithält.

Ein bisschen Geduld ist also notwendig, bis Blizzard dafür sorgt, dass die Naga-Lady euch künftig nicht mehr trollt.