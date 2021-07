Nur wenige Wochen haben ausgereicht, um die Anima-Dürre in World of Warcraft zu beseitigen. Jetzt wissen die Spieler gar nicht, was sie mit der Anima sollen.

Wenn man sich die vergangenen Monate von World of Warcraft Shadowlands anschaut, dann gab es vor allem einen Kritikpunkt immer wieder: Es gibt einfach zu wenig Anima durch Weltquests und andere Quellen. Ein knappes halbes Jahr war das für viele Spieler ein Problem, das den Spielspaß minderte.

Jetzt, knapp 3 Wochen nach dem Release von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft, ist das Gegenteil erreicht: Die Leute wissen gar nicht mehr, wohin sie mit ihrer Anima eigentlich sollen.

Was war das Problem? Bisher vor Kurzem gab es nur recht wenig Anima in World of Warcraft zu ergattern. Zwar hatte ein Hotfix bereits mehr Anima mit sich gebracht während Patch 9.0.5, doch vielen Spielern genügte das nicht. Weltquests gaben häufig nur knapp 200 Anima, während ein schickes Rüstungsset oder Waffen-Transmogs bis zu 30.000 Anima kosten konnten.

Korthia bringt mehrere Tausend Anima: Jetzt, mit Patch 9.1 und dem neuen Gebiet Korthia, hat sich die Sache gewandelt. Alleine das tägliche Spielen von Korthia und „abklappern“ der verschiedenen Schätze und Rare-Spawns sorgt dafür, dass die Spieler Tag für Tag mit 3.000 bis 4.000 Anima nach Hause gehen – und das bei einem Zeitaufwand von 1-2 Stunden, je nach Glück und Effizienz bei der Rare-Suche.

Spieler erreichen Anima-Cap immer öfter: Im Subreddit von WoW mehren sich inzwischen die Beiträge, dass das Anima-Cap von 35.000 doch aufgehoben werden soll oder man eine Alternative anstelle von Anima erhalten soll, wenn man am Cap ist. Denn immer mehr Spieler erreichen den Punkt, dass sie alles mögliche mit Anima bereits gekauft haben und demnach nichts mehr ausgeben können.

“All the Things” listet direkt auf, was euch noch so fehlt.

Addon kann Abhilfe schaffen: Ein weiterer Punkt ist, dass viele Spieler schlicht nicht wissen, was sich alles mit Anima kaufen lässt. Denn es gibt fast immer eine Vielzahl von Händlern und manche stehen sogar in anderen Gebieten, wie etwa Revendreth. Das Addon „AllTheThings“ kann hier Abhilfe schaffen, denn es listet direkt in Währung-Reiter auf, was für Gegenstände noch mit Anima freigeschaltet werden können. So könnt ihr die Liste schnell abarbeiten und immer schauen, was noch fehlt.

Wie kann man noch Anima ausgeben? Wer wirklich gar keine andere Verwendung mehr für Anima hat, kann sie auch an seinem Missionstisch im jeweiligen Pakt-Sanktum ausgeben. Dort kann Anima nämlich verwendet werden, um verwundete Abenteurer zu heilen und sie so wieder einsatzfähig zu machen. Der Missionstisch gewährt verschiedene Ressourcen, darunter Verstärkungsrunen, aber auch Handwerksressourcen, Reit- und Haustiere sowie eine ganze Reihe von Erfolgen.

Wer sich bisher noch nicht dazu durchringen konnte, Dinge wie das Pakt-Sanktum auszubauen oder sich verschiedene Transmog-Sets zu kaufen, für den ist nun die goldene Zeit angebrochen. Denn mehr Anima lässt sich kaum finden.

Seid ihr schon fertig mit dem Sammeln von Anima? Habt ihr alle Belohnungen bereits freigeschaltet?