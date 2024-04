In Fallout 76 gibt es mehrere Power Armor mit unterschiedlichen Eigenschaften. Wir geben euch eine Übersicht für alle Rüstungen und welche Vorteile sie euch bringen können.

Was ist eine Power Armor? Diese Rüstung ist ein mächtiges Exoskelett, das euch gegen Schäden, Strahlung und andere Umwelteinflüsse schützen kann und sogar immun gegen Fallschaden macht. In Fallout 76 gibt es unterschiedliche Rüstungen für unterschiedliche Level-Bereiche und Situationen.

Unser Guide zeigt euch, welche Power-Rüstungen es gibt, an welchen Locations ihr sie findet, wann ihr sie nutzen könnt und für welche Orte und Gefahren sie am besten taugen.

Update: Wir haben den Artikel im April 2024 mit allen neuen Powerrüstungen aktualisiert.

Wie bekomme ich Powerrüstungen? Es gibt mehrere Möglichkeiten:

einige Rüstungen erhaltet ihr durch Quests (Bagger-Powerrüstung, X-01, Ultrazit und Hellcat)

andere findet ihr an bestimmten Fundorten (je nach Ort eine Raider-Powerrüstung oder eine T-45, T-51b oder T60)

oder ihr stellt euch die Rüstungen her (erfordert die Rezepte)

Die Fundorte und Eigenschaften der jeweiligen Rüstungen erklären wir euch hier im Guide.

Perks und Skills für die Power Armor

So profitiert eure Rüstung von euren Perks und eurer Skillung: Es gibt mehrere Perk-Karten, von der die Power-Rüstung profitieren kann. Diese Perks eignen sich, wenn ihr eine Rüstung tragt:

Ab durch die Mitte: Sprintet ihr in Gegner rein, richtet ihr Schaden an. Kann bis auf Rang 3 aufgewertet werden.

Sprintet ihr in Gegner rein, richtet ihr Schaden an. Kann bis auf Rang 3 aufgewertet werden. Reparaturgenie: ihr könnt eure Rüstung und Power-Rüstung nun zu 120% reparieren, statt den normalen 100%. Lässt sich auf bis zu 200% erhöhen.

ihr könnt eure Rüstung und Power-Rüstung nun zu 120% reparieren, statt den normalen 100%. Lässt sich auf bis zu 200% erhöhen. Power-Schmied: Ihr könnt nun fortgeschrittene Power-Rüstung herstellen.

Ihr könnt nun fortgeschrittene Power-Rüstung herstellen. Powerflicker: Eure Power-Rüstung ist um 20% haltbarer. Kann auf bis zu 60% erhöht werden.

Eure Power-Rüstung ist um 20% haltbarer. Kann auf bis zu 60% erhöht werden. Tragbare Power: Alle Power-Rüstungsteile sind im Gewicht um 25% reduziert. Kann bis auf 75% erhöht werden.

Alle Power-Rüstungsteile sind im Gewicht um 25% reduziert. Kann bis auf 75% erhöht werden. Poweruser: Fusionskerne halten 20% länger. Kann bis auf 60% erhöht werden.

Fusionskerne halten 20% länger. Kann bis auf 60% erhöht werden. Stabilisiert: Wenn ihr Powerrüstung tragt, erhalten schwere Waffen mehr Präzision und ignorieren 15/30/45% Rüstung.

Je höher Euer Intelligenz-Wert, desto stärker sind eure gecrafteten Power-Rüstungen. Somit können sie besser sein als üblich. Sie verlieren diesen Bonus aber mit dem voranschreitenden Verschleiß.

Hier findet ihr alle Perks in der Liste und Tipps für die Nutzung und wie ihr sie zurücksetzt.

Powerrüstungen: Tipps und Infos

Insgesamt gibt es acht verschiedene Rüstungs-Arten, die sich in ihren Resistenzen und Eigenschaften unterscheiden. Unter Level 50 lohnt es sich kaum, wählerisch bei der Power-Rüstung zu sein. Nehmt einfach die Teile, die ihr kriegen könnt und tauscht sie aus, wenn ihr bessere findet.

Wie kann ich die Teile überhaupt austauschen? Eine Power Armor hat einen Chassis, eine Art Basis-Panzerung. An dieser Panzerung könnt ihr die eigentlichen Teile anbringen. Teile, die an einem Chassis angebracht sind, wiegen nichts.

Dafür müsst ihr aber Power-Rüstungs-Stationen finden, oder selbst herstellen, um eure Rüstung anzupassen. So findet ihr die Blaupause.

Diese Rüstungen eignen sich für’s Low-Level:

Raider , Level: 15, 25, 35, 45

, Level: 15, 25, 35, 45 T45, Level: 25, 35, 45

Unser Locations-Guide zeigt euch sieben verschiedene Orte, an denen ihr Power-Rüstungen finden könnt.

Erreicht ihr Level 50, wird es interessant. Ab hier ist es sinnvoll, sich mehr Gedanken um die Power-Rüstung zu machen. Wir stellen euch alle Modelle der Power-Rüstungen vor.

Die Bagger-Rüstung

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 45

45 Schadensresistenz: 240

240 Energieresstenz: 240

240 Schutz vor Strahlung: 366

366 Vorteil: Erhöht Tragekapazität

An diesen Locations bekommt ihr die Bagger-Rüstung: Ihr müsst einer bestimmten Quest-Reihe folgen, um die Level-25-Version der Rüstung zu bekommen. Diese Quest könnt Ihr im Garrahan Minen-Hauptquartier starten. Das befindet sich im Süden der Ash-Heap-Region.

Im Atrium des Hauptquartiers findet ihr ein Poster der Rüstung. Interagiert damit und die Quest wird aktiviert.

Es lohnt sich immer, eine Bagger-Rüstung dabei zu haben. Sie erhöht eure Inventar-Kapazität um 100 und eignet sich somit als Farm-Rüstung. Außerdem lässt sie euch doppelt so viele Erze abbauen.

Für die Reparatur benötigt ihr Schwarzes Titan, das ihr an diesen Orten finden könnt.

Die Raider-Rüstung

Das sind die Stats der Power-Armor:

Max. Level: 45

Schadensresistenz: 160

160 Energieresistenz: 160

160 Strahlungsresistenz: 160

Die Werte entsprechen Stufe 15.

An diesen Locations bekommt ihr die Raider-Rüstung: Für die Raider-Rüstung könnt ihr eine Quest beim Top of the World erledigen. An deren Ende erhaltet ihr die Rüstung auf Stufe 15.

Alternativ könnt ihr aber einen Abstecher zu den Pleasant Valley Cabins machen. In einem Haus, das wie eine Arena aussieht, könnt ihr eine Rüstung finden. Welche Teile das sind, bleibt aber zufällig.

Die Raider-Rüstung ist die schwächste von allen und ist gerade für den Anfang und Low-Level-Bereich nützlich. Später solltet ihr aber auf andere Rüstungen ausweichen.

Die T-45-Rüstung

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 233

233 Energieresstenz: 227

227 Schutz vor Strahlung: 227

Die Werte entsprechen Stufe 25.

An diesen Locations bekommt ihr die T-45-Rüstung: Für die T-45, T-51b und T-60-Rüstung gibt es keine festen Locations, an denen ihr sie bekommt. Die drei Rüstungen teilen sich den Spawn. Ihr müsst also Glück haben und hoffen, dass ihr an den Spawn-Punkten fündig werdet.

Für diese Power Armor könnt ihr beispielsweise das Morgantown-Eisenbahndepot östlich von Vault 76 überprüfen. Die Power Armor befindet sich bei einem Zug.

Die T-51b-Rüstung

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 454

454 Energieresstenz: 454

454 Schutz vor Strahlung: 310

310 Vorteil: Ausgewogene SR und ER

An diesen Locations bekommt ihr die T-51b-Rüstung: Falls das bereits erwähnte Eisenbahndepot schon leer geräumt wurde, könnt ihr Euer Glück nicht weit davon im Morgantown-Warenhaus probieren.

Die T-60-Rüstung

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 400

400 Energieresstenz: 370

370 Schutz vor Strahlung: 415

415 Vorteil: Hohe Strahlungsresistenz

An diesen Locations bekommt ihr die T-60-Rüstung: Wie bei der T-51b-Rüstung kann man sich nicht aussuchen, ob man Teile für die T-60 bekommt. Solltet ihr am Eisenbahndepot Pech gehabt haben, könnt ihr bei der Moundsville Strafanstalt vorbei schauen.

Die Strafanstalt befindet sich nördlich des Eisenbahndepots. Im Zentrum des Gefängnisses findet ihr die Rüstung in einem gelben Gebäude.

Die X-01-Rüstung

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 398

398 Energieresstenz: 453

453 Schutz vor Strahlung: 453

453 Vorteil: Hat die höchste Strahlungsresistenz. Man kann ein Jetpack an ihr anbringen, mit dem man eine Zeit lang fliegen kann.

An diesen Locations bekommt ihr die X-01-Rüstung: Den Bauplan für diese Rüstung erhaltet ihr, wenn ihr in der Hauptstory die Enklave-Quests abschließt. Sie benötigt schwarzes Titan zur Reparatur.

Die Ultrazit-Rüstung

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 453

453 Energieresstenz: 393

393 Schutz vor Strahlung: 393

393 Vorteil: Man muss sie nicht selbst herstellen. Hat einen hohen SR-Wert.

An diesen Locations bekommt ihr die Ultrazit-Rüstung: Ihr erhaltet ein komplettes Set, wenn idie Hauptquest um die stählerne Bruderschaft abschließt. Repariert wird sie mit dem seltenen Material Ultrazit. So könnt Ihr es finden.

Die T-65-Powerrüstung

Mit dem Wastelanders-Update kam die T-65 ins Spiel. Von allen Powerrüstungen hat diese die höchsten Energie- und physischen Resistenzen.

Die T-65 ist hier mittig zu sehen, das Aushängeschild des Updates.

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 565

565 Energieresstenz: 470

470 Schutz vor Strahlung: 470

Hier bekommt ihr die Rüstung: Die T-65 müsst ihr euch selbst herstellen. Die Rezepte für die Einzelteile bekommt ihr von Regs in Vault 79 beim Secret Service und ihr braucht insgesamt 6.900 Goldbarren. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr Goldbarren richtig farmt.

Die Fundorte von Samuel (blau), Regs (grün) und Mortimer (rot). Die Karte ist von map76.com, der Karte für einfach alles in Fallout 76.

Die Würgeherz-Powerrüstung

Mit dem Nuclear-Winter-Update kam die Würgeherz-Powerrüstung ins Spiel ( Strangled Heart ), ursprünglich als Belohnung für den ersten Raid überhaupt. Sie hat die höchste Strahlungs-Resistenz aller Powerrüstungen im Spiel.

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 453

453 Energieresstenz: 393

393 Schutz vor Strahlung: 500

500 Set-Vorteil: Vergiftet umstehende Gegner und Gegner, die von Nahkampf-Angriffen getroffen werden.

Hier bekommt ihr die Rüstung: Wie die T-65 auch, bekommt ihr die Blaupausen für die Würgeherz-Rüstung bei Regs in Vault 79. Die Kosten belaufen sich ebenfalls auf 6.900 Goldbarren für die gesamte Rüstung.

Die Hellcat-Powerrüstung

Mit dem Steel Reign -Update kam die Hellcat-Powerrüstung zu Fallout 76. Die Besonderheit der Rüstung ist, dass eintreffender ballistischer Schaden prozentual verringert wird, ehe das Spiel Rüstung berechnet. Das macht die Hellcat potentiell noch stärker als die T-65.

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 436

436 Energieresstenz: 320

320 Schutz vor Strahlung: 320

320 Set-Vorteil: Jedes Rüstungsteil verringert eintreffenden ballistischen Schaden um 2 % (12 % bei allen Teilen).

Hier bekommt ihr die Rüstung: Ihr erhaltet die Baupläne für den Abschluss der Quest Der Katalysator .

Die Union-Powerrüstung

Die Union-Powerrüstung ist die neuste Rüstung im Spiel und kam mit dem Expeditions: The Pitt -Update, das Expeditionen als neue Aktivität eingeführt hat.

Die Union-Powerrüstung ist vermutlich die schlechteste im ganzen Spiel. Sie ist teuer, schwer zu bekommen und hat schlechtere Werte als die anderen Rüstungen. Holt sie euch nur, wenn euch das Aussehen wichtig ist.

Das sind die Stats der Power Armor:

Max. Level: 50

50 Schadensresistenz: 485

485 Energieresstenz: 295

295 Schutz vor Strahlung: 265

Hier bekommt ihr die Rüstung: Für die Einzelteile müsst ihr Briefmarken sammeln. Diese Währung erhaltet ihr für das Abschließen von Expeditionen. Die Briefmarken tauscht ihr dann bei Guiseppe Della Ripa in Whitesprings gegen die Powerrüstungs-Teile ein.

So nutzt ihr eure Power Armor richtig: Je nach Situation kann es sich lohnen, unterschiedliche Power-Rüstungen dabei zu haben. Seid ihr gerade auf einer Farm-Tour und sammelt viele Ressourcen, solltet ihr die Bagger-Rüstung dabei haben.

Für Regionen mit hoher Strahlung solltet ihr auf die X-01 oder die Würgeherz-Rüstung zurückgreifen. Das können Gebiete sein, die von einer Atombombe getroffen wurden. Vielleicht wollt ihr auch einfach Ultrazit sammeln, das sich an den stark verstrahlten Rissen finden lässt.

Wollt ihr einfach durch die Welt ziehen und Missionen erledigen, ist die T-51b wohl die erste Wahl, zumindest, bis ihr euch die /-65 leisten könnt. Die beiden Rüstungen sind die besten Allrounder.