Fallout London: Alles zu Release, Download und was euch erwartet

Fallout: London soll eine große Mod werden, die das Spiel von Fallout 4 massiv erweitert. Ihr werdet jedoch nicht in Amerika durchstarten, sondern im britischen London. Auch diese Stadt wurde vom nuklearen Fegefeuer erwischt. Was ihr zum Release und dem Download wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Was ist Fallout: London? Bei Fallout: London handelt es sich um eine große Mod von „Team FOLON“. Diese bringt euch mit einem neuen Charakter nach Großbritannien, wo ihr auf britische Art und Weise überleben müsst. Klar wird: Nicht nur Amerika wurde von Atombomben zerfetzt. Auch London hat einiges abbekommen und nun müsst ihr euch durch die Trümmer der großen Stadt bewegen und versuchen nicht draufzugehen.

Fallout: London – Release und Start

Wann kommt der Release? Der Release sollte nach einigen Verschiebungen jetzt auf den 25. Juli 2024 datiert sein. Mehr Details zum Release erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Hat die Mod einen Preis? Nein. Die Mod ist komplett kostenlos. Ihr braucht jedoch das Grundspiel von Fallout 4 mit allen Erweiterungen, um die Mod herunterladen und spielen zu können.

Welche Plattformen bekommen die Mod? Von der Mod profitieren nur die PC-Spieler. Konsolen wie die PS4 und Xbox One gehen derzeit leer aus.

So könnt ihr Fallout: London downloaden

Wie funktioniert der Download? Bevor ihr die Mod downloaden könnt, müsst ihr Fallout 4 mit allen Erweiterungen auf Steam oder gog.com besitzen. Ist dieser Punkt erfüllt, könnt ihr auf gog.com bei Zeit die Mod herunterladen. Hier geht es zur Mod auf gog.com.

Wer die Mod herunterladen möchte, muss sein Spiel downgraden. Durch das neue Next-Gen-Update wurden viele Mods inkompatibel mit Fallout 4, darunter auch Fallout: London. Um die Mod also nutzen zu können, gibt es auf nexusmods.com ein Downgrader der euch hilft euer Spiel zurückzustufen.

Fallout: London wird düsterer

Was erwartet mich in Fallout: London? In Fallout: London sind Parallelen zum Original zu erkennen. Ihr seid erneut ein Versuchsobjekt einer mysteriösen Firma, könnt jedoch ausbrechen. Einen Pip Boy gibt es nicht, dafür ein kleines rustikales Tablet, mit dem ihr eure Statuswerte sowie Items managen könnt.

Durch die Trailer von Team FOLON wird aber klar, dass ihr nicht im idyllischen Schwarzwald wandert. London hat es auch hart getroffen und neben neuen Feinden sowie Items erwarten euch noch düsterere Plätze als die, die man aus Fallout 4 kennt.

Fallout: London ist handgemacht und so erkennt man kaum Dinge aus dem Original wieder. Die mysteriöse Organisation zum Beispiel besitzt ihr eigenes Logo und auch so sind viele Dinge wie die Symbole der „Underground“ passend zum Standort implementiert worden.

Von dem Trailer her wirkt die Mod wie ein eigenständiger Titel, der euch mit neuen Quests dazu einlädt, die Geschichte hinter dem britischen, nuklearen Fegefeuer zu erkunden. Beachtet jedoch, dass Fallout: London komplett auf Englisch ist.

Was sagt ihr zu Fallout: London? Werdet ihr euch die Mod gönnen oder bleibt ihr lieber beim Original? Lasst uns euren Ersteindruck der Mod gern in den Kommentaren erfahren!