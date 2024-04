„Sie haben uns gelinkt“ – Nach 5 Jahren Arbeit an der größten Fallout-Mod kritisieren die Entwickler Bethesda

Schon seit 2019 arbeitet ein Team von Moddern an der größten Mod für Fallout 4, die es je gab. Doch kurz bevor die Mod erscheinen soll, updatet Bethesda klammheimlich das Spiel und durchkreuzt die Pläne des Teams.

Was ist das für eine Mod? Die Fallout 4 Mod „Fallout: London“ will die Spieler nach London bringen. Die Mod möchte London detailreich nachbauen und den Spielern viele bekannte Orte mit dem Spin der Verwüstung zeigen.

Ein Team aus Moddern arbeitet bereits seit 2019 an der größten Mod in der Geschichte von Fallout. Die Mod soll dabei etwa 30 bis 40 GB groß werden, so groß, dass normale Mod-Hoster Sie nicht mehr annehmen, weshalb sich GOG bereit erklärt hat zu helfen.

Eine Fallout-Serie bringt aktuell viele neue Spieler zu den Fallout-Spielen, hier könnt ihr einen Trailer zu ihr sehen:

Kurz vor der Veröffentlichung durchkreuzt Bethesda die Pläne

Was hat Bethesda getan? Viele Fans warteten schon lange auf die Veröffentlichung von Fallout: London, immerhin hat der offizielle Kanal der Mod über 13 Millionen Video-Aufrufe, verteilt auf Trailer und Updates von der Entwicklung. Am 23. April 2024, dem St. Georges Day, einem wichtigen Gedenktag in England sollte die Fallout: London Mod erscheinen, doch das passierte nicht.

Bethesda, die Entwickler hinter Fallout 4, entschieden sich überraschend ihrem Spiel ein Update zu verpassen und kündigten dies für den 25. April 2024 an. Das Problem: Updates am Spiel machen meistens die Modifikationen inkompatibel, weshalb die Modder hinter Fallout: London ihre Veröffentlichung verschieben mussten.

Hier seht ihr die Reaktion der Entwickler

Warum fühlen die Modder sich gelinkt? Die Modder hinter dem größten Mod für Fallout 4 haben vom Update ebenso wie alle anderen Spieler erfahren. Bethesda meldete sich nicht bei ihnen, trotz des großen Interesses der Fallout Fans an der Mod. In einem Interview mit BBC äußerte sich ein Mitglied des Modder-Teams zur Thematik.

Er stellte klar, Bethesda hätte sich mit keinem Wort an die Modder gewandt und ihre Pläne dadurch über den Haufen geworfen. „[…] Sie haben das zufällig bekannt gegeben, dass sie das Spiel am 25. April veröffentlichten. Entschuldigen Sie die Worte, aber damit haben sie uns gelinkt[…]“

Vor welchen technischen Problemen die Macher von Fallout: London stehen, erfahrt ihr bei den Kollegen von GameStar.

Was machen die Modder jetzt? Das Team der Modder wartet jetzt das morgige Update von Fallout 4 ab. Je nachdem wie viele Dinge sich im Spiel durch den Patch ändern, entscheiden die Entwickler sich für ein neues Datum, an dem die Mod erscheinen soll. Selbst eine Veröffentlichung noch am selben Tag ist denkbar, vorausgesetzt es ändert sich nicht viel.

