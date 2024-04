7 Serien wie Fallout

Die Fallout-Serie von Amazon erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Nach dem Ende der ersten Staffel habt ihr vielleicht Lust auf ähnliche Geschichten. In diesem Fall haben wir sieben Serien-Tipps für euch.

Was sind das für Serien? Fallout erzählt von der Postapokalypse und der Gesellschaft, die den nuklearen Krieg überlebt hat. Unsere Auswahl beschränkt sich aber nicht streng auf Serien, in denen der Atomkrieg für Chaos sorgte, sondern deckt verschiedene Aspekte von Fallout ab.

Vom Setting über die gesellschaftskritische Haltung, bis hin zum schwarzen Humor und der Gewalt sollte für jeden etwas dabei sein.

Seid ihr eher Fans von Krimi-Serien? Hier haben wir einige Tipps für euch: 5 Serien wie Sherlock.

1. Silo

Wart ihr Fans der Vaults von Fallout? Also der unterirdischen Bunkeranlagen, die von den privilegierten Bewohnern behaust werden? Die Serie Silo spielt ebenfalls in der Postapokalypse. Die zerstörte Außenwelt hat die Menschen dazu gebracht, sich in einen unterirdischen Bunker zurückzuziehen.

Ähnlich wie in Fallout gibt es aber auch in Silo Geheimnisse, von denen die Bunkerbewohner nichts wissen. In der Hauptrolle ist Rebecca Ferguson zu sehen, die die meisten von euch vermutlich aus Dune oder Mission Impossible kennen.

Die Serie läuft seit 2023 und hat in der ersten Staffel 10 Folgen. Eine zweite Staffel wird bereits produziert.

Schaut Silo, wenn ihr folgende Dinge an Fallout mögt:

Postapokalyptisches Setting

Bunker, die zum Rückzugsort einer ganzen Gesellschaft werden

Düstere Geheimnisse und Twists

Geschichten, die einen Kommentar auf soziale Verhältnisse abgeben

Das sagen die IMDb-Bewertungen: Silo wurde von 119.693 Usern bewertet und steht bei 8,1 Sternen.

2. The Last of Us

Genauso wie Fallout ist auch The Last of Us eine Videospielverfilmung. In der Welt der Protagonisten Ellie und Joel ist die Postapokalypse in vollem Gange. Inmitten einer von Zombie-ähnlichen Mutanten bevölkerten Welt begleitet Joel die junge Elli in eine Quarantänezone.

Bislang gibt es eine Staffel mit 9 Folgen, die die Handlung des ersten Spiels adaptieren. Das ist ein grundlegender Unterschied zu Fallout. Bethesdas Serie erzählt nämlich eine frische Geschichte und leiht sich nur das Gerüst darum herum von den Spielen.

Auch die Stimmung und Atmosphäre ist in Fallout weniger düster als in The Last of Us. Trotzdem gibt es einige Parallelen:

Postapokalyptisches Setting

Western-Elemente

Mutierte Wesen, die den „Gesunden“ das Leben schwer machen

Überlebenskampf

Menschen, die in Extremsituationen über sich hinauswachsen müssen

Das sagen die IMDb-Bewertungen: The Last of Us steht bei einer Bewertung von 8,7, basierend auf 520.869 Ratings.

Die zweite Staffel soll kommen, allerdings dürft ihr sie nicht vor 2025 erwarten.

Hier erfahrt ihr, was MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski über die Serie denkt.

Auf der nächsten Seite findet ihr weitere Serien-Tipps.