Vielleicht kommt die perfekte Verfilmung von The Last of Us, wenn die Serie so gut wird, wie der Trailer verspricht

MeinMMO-Chefredakteurin bezeichnet die Reihe zu The Last of Us (Part I und II) als ihre liebsten Videospiele aller Zeiten. Gerade, wegen der Story. Nachdem sie den neuen Trailer der HBO-Verfilmung zum Spiel gesehen hat, ist sie sich sicher: Da kommt etwas Großartiges auf uns zu.

Es gibt kein Game, das ich häufiger immer wieder spiele als The Last of Us. Ich bekomme von der Welt, der bedrückenden und gleichzeitig liebevollen Atmosphäre und Charakteren nicht genug. Die Geschichte schlägt mir immer noch, Jahre später, fest in den Magen, wenn ich die letzte Szene erlebe.

Entsprechend machte sich Nervosität breit als die Verfilmung angekündigt wurde. Trotz:

eines Budgets von mehr als 10 Millionen Dollar pro Episode

Neil Druckman als Autor, dem Creative Director der Spiele

Co-Autor Craig Mazin, der die beklemmende und top-bewertete Serie Chenobyl schrieb

Pedro Pascal (The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) in den Hauptrollen als Joel und Ellie

Nachdem ich gestern den ersten „richtigen“ Trailer zur Serie sah, lösen sich alle meine Bedenken in Luft auf.

Der Trailer fängt das Wichtigste aus The Last of Us perfekt ein

Wenn ab Sekunde Null die ersten Akkorde von „Alone and Forsaken“ von Hank Williams, gepaart mit den Bildern, höre, stellen sich meine Armhaare sofort auf. Der Song beschäftigt sich mit dem Alleinsein und Trostlosigkeit. Wir sehen, wie Joel durch Menschenmassen läuft und sich langsam die zerstörte Welt um ihn herum entfaltet.

Meinen zweiten Gänsehaut-Moment habe ich ab Sekunde 0:08, wenn die Kamera langsam von der kaputten Uhr in Pedro Pascals traurige Augen schwenkt. Alle, die Last of Us gespielt haben, wissen um die Bedeutung dieser Uhr.

Diese trostlose Atmosphäre, das Einfangen von Einsamkeit und vor allem der Hoffnungslosigkeit braucht es, damit die Geschichte funktionieren kann.

Einen Monat nach Release ist klar: Arcane ist eine der besten Serien aller Zeiten

Ab 0:33 fährt meine Gänsehaut von meinen Armen nun auch in meine Beine, wenn ich das durchdringende, knarzende Geräusch der Clicker höre. Diese blinden Zombie-Wesen, aber ein Super-Gehör besitzen. Jede noch so kleine, laute Bewegung bedeutet den Tod.

Aber es blitzen in dem Trailer auch die schönen Momente durch, wenn Ellie mit einem anderen Kind bei 0:47 auf einem Karussell zu sitzen scheinen. Die Kinder schenken sich gegenseitig ein Lächeln, während sie in einem warmen Gold gehüllt sind.

Genau diese Kontraste sind es, die Last of Us so besonders machen und wie der Trailer das eingefangen hat, gibt mir große Hoffnung.

Oder wie unsere Autorin Cortyn in ihrem Fazit zu The Last of Us Part II sagte: Die beste Story, die ich je gehasst habe.

Es ist eine Bereicherung, die Story mehr Leuten zugänglich zu machen

Das Gameplay von Last of Us hatte immer seine Schwächen, macht aber trotzdem Spaß. Gerade die Schleich-Passagen, wenn man an diesen verfluchten Clickern vorbei muss.

Das Herzstück ist aber eindeutig die Story, die uns herausfordert und auch Dinge mit uns macht, die uns vielleicht nicht schmecken.

Ich freue mich, dass diese Geschichte jetzt mehr Menschen zugänglich gemacht wird, die mit Videospielen nicht viel anfangen können.

Ich setze große Hoffnung in die HBO-Serie. Was denkt ihr?

Wenn ihr noch weiter zu The Last of Us schmökern wollt, empfehle ich die Artikel unserer Schwestern-Seite GamePro, die sich intensiv mit dem Spiel beschäftigten.