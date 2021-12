Einen Monat nach Release ist klar: Arcane ist eine der besten Serien aller Zeiten

Die LoL-Serie Arcane hat viele Bestenlisten erobert. Doch blieb der Hype? Einen Monat nach Release ist klar: Arcane hat Serien-Geschichte geschrieben.

Vor knapp einem Monat hat, für viele überraschend, Netflix die Serie zu League of Legends veröffentlicht. Arcane schlug dabei ein wie eine Bombe und schon die ersten 3 Folgen wurden massig gelobt. Inzwischen ist die Serie abgeschlossen und nicht nur die LoL-Fans haben sie sich angeschaut, sondern auch so ziemlich alle anderen.

Inzwischen gab es so viele Bewertungen, dass klar ist: Arcane hat in Bezug auf Videospiel-Verfilmungen Geschichte geschrieben und ist eine der besten Serien aller Zeiten.

Wie sind die Bewertungen ausgefallen? Auf zwei der größten Bewertungsportale für Serien und Filme hat Arcane fantastisch abgeschnitten.

Bei „Rotten Tomatoes“ bekommt die Serie von den Kritikern 100 %. Das ist nicht so ungewöhnlich auf dieser Plattform, der hohe User-Score aber schon. Satte 97 % gibt es dort von den Zuschauern.

Ähnlich hervorragend hat sich Arcane auf der Bewertungsseite „IMDb“ platziert. Satte 9,1 von 10 Punkten bekommt Arcane und sichert sich damit 15. Platz auf der Bestenliste (via IMDb) aller Serien der Seite – sogar vor Serien wie „Sherlock“ oder „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ und nur knapp hinter ganz großen Serien wie „Game of Thrones“.

Einzelne Episoden schneiden sogar noch besser ab und erreichen Werte von 9,8 – absolut überragend.

Platz 15 auf der Liste der Serien Listen aller Zeiten auf IMDb (Stand 14.12.21).

Besonders beeindruckend ist, dass Arcane so eine Bewertung schafft, obwohl die Grundlage – League of Legends – extrem kontrovers in der Gaming-Community ist. Da League of Legends unter anderem einen schlechten Ruf wegen der „toxischen Community“ hat, gibt es viele Gamer, die mit dem Spiel gar nichts anfangen können. Trotzdem scheint sich das nicht in blindem „Downvoten“ der Serie Arcane niedergeschlagen zu haben.

Arcane hat mit starken Charakteren überzeugt – und das weltweit.

Was sagen die Bewertungen so? Grundsätzlich wird Arcane von fast allen Seiten gelobt. Besonders die Animationstechnik, für die Studio Fortiche auch bei den LoL-Trailern schon viel positives Feedback bekam, wird immer wieder herausgestellt. Die Mimiken der Gesichter, die farbliche Darstellung – all das wirkt stimmig.

Hinzu kommen überzeugende Charaktere und ein solides World Building, das den Zuschauer langsam in die Welt zieht, ohne sich lange mit ausschweifenden Erklärungen aufzuhalten. Selbst die Bösewichte sind in Arcane sehr ausgefeilte Charaktere, sodass man bis zum Ende selbst mit den Schurken mitfiebern kann.

Gibt es Kritik? Die wenige Kritik, die es gibt, bezieht sich vor allem auf den Anfang von Arcane oder das Ende. Der Anfang ist einigen etwas zu langatmig und es benötigt Zeit, bis die Serie an Fahrt gewinnt. Erst mit dem Ende der 3. Folge fühlen sich viele wirklich „in den Bann gezogen“.

Am anderen Ende des Spektrums erntet das Finale einige Kritik. Für manche ist das Ende ein dreister Cliffhanger, wenngleich die Bedeutung des Endes vielfach diskutiert wird – auch bei uns auf der Seite.

Könnt ihr nachvollziehen, dass Arcane so eingeschlagen ist? Findet ihr die Wertung angemessen? Oder ist das komplett übertrieben?