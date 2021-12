Der coolste Charakter aus Arcane wird schon im Februar ein Champion, aber nicht in LoL

Silco ist einer der wichtigsten Charaktere in der Serie Arcane, doch war bisher kein Bestandteil von League of Legends. Das soll sich bereits im Februar 2022 ändern. Allerdings werdet ihr ihn vorerst nicht in MOBA selbst spielen können.

Wo wird Silco veröffentlicht? Der Bösewicht aus Arcane wird der erste Champion im Auto Battler Teamfight Tactics, der nicht schon zuvor in LoL spielbar war.

Er wird mit dem kommenden Set 6.5 veröffentlicht, das im Februar 2022 erscheinen soll. Ein genaues Release-Datum gibt es bisher nicht.

Silco soll in dem Set eine wichtige Rolle als Anführer seines Attributs einnehmen, ähnlich wie in der Serie. Das hat Riot Games auf der koreanischen Webseite bekanntgegeben (via lol.kr). Gut möglich also, dass er als Herkunft “Zaun” bekommt und dort mit weiteren Champions aus der Region in den Kampf zieht.

Im Blogpost wird ansonsten vor allem darüber geschrieben, wie viel Spaß die Entwickler daran hatten, das erste eigene Skelett für TFT zu entwerfen und nicht auf ein fertiges aus LoL zurückzugreifen.

Was ist so besonders an Silco? Silco ist einer von vielen Charakteren in Arcane und spielt neben Vi und Jinx die wohl größte Rolle in der Serie. Obwohl er zu brutalen Mitteln greift und und wie ein zwielichtiger Unterweltboss wirkt, verspürt man im Laufe der Serie doch eine gewisse Sympathie für ihn.

Das liegt daran, dass sein eigentliches Ziel nicht die Zerstörung von Piltover, sondern die Unabhängigkeit seiner eigenen Region Zaun ist. Zudem geht er im Laufe der Serie in einer Vaterrolle auf, für die er sogar bereit ist, seine Träume zu verwerfen.

Cortyn von MeinMMO bezeichnete in ihrem Fazit zur Serie Silco sogar als den wahren Hauptcharakter der Serie:

Arcane war so genial, auch weil es Tabus gebrochen hat

TFT wird regelmäßig erweitert, bekommt erste Champions, die nicht aus LoL stammen

Was ist überhaupt Teamfight Tactics? TFT ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem 8 Spieler gegeneinander antreten. Jede Runde bekommt ihr Gold und könnt damit Champions kaufen, um sie auf das Spielbrett zu stellen. Danach kämpfen eure Figuren automatisch gegen die Figuren von einem der anderen Spieler.

Mit der Zeit sammelt sich immer mehr Gold an, dass ihr für stärkere Champions oder Level-Ups ausgeben könnt. Je höher euer Level, desto mehr Figuren passen auf das Spielbrett. Allerdings gibt es auch mehr Gold, je mehr Gold ihr besitzt.

Jeder Champion hat verschiedene Attribute, die Boni geben, wenn ihr genügend Champions mit dem gleichen Attribut auf dem Feld habt. Außerdem können immer 3 gleiche Champions zu einem stärkeren verbunden werden. Zudem gibt es Items für die Champions, die ihr in speziellen PvE-Runden und im Karussell bekommen könnt.

Die taktischen Komponenten sind also das Finden der richtigen Team-Kombos, das Aufwerten der Champions, der richtige Einsatz der Items, das richtige Gold-Management und zu guter Letzt auch das korrekte Platzieren auf dem Spielfeld.

Rund um TFT gibt es inzwischen sogar offizielle Turniere, die von Riot Games veranstaltet und mit viel Preisgeld versehen werden. Wer sich ein Match einmal anschauen möchte, findet hier ein Spiel vom Lead Designer Mortdog:

Wie kann ich TFT spielen? TFT lässt sich ganz einfach im LoL-Client als Spielmodus auswählen oder in einer eigenen Version auf Android oder iOS spielen.

Riot plant, weitere Charaktere von Arcane in das Universum von LoL zu bringen

Kommen noch weitere Charaktere aus Arcane? Ja, Lead Champion Producer Ryan Mireles hat im reddit verraten, dass die Champion-Designer schon jetzt gespannt darauf warten, Charaktere aus Arcane in die Spiele von Riot Games zu bringen.

Welche Charaktere würdet ihr euch als Champions wünschen? Und werdet ihr TFT spielen, um Silco einsetzen zu können?