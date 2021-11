LoL: Die Charaktere aus Arcane werden wohl Champions im Spiel

Einige der Charaktere aus der Serie Arcane werden wohl in Zukunft Helden in League of Legends. Das Team „freut sich schon darauf“, das möglich zu machen.

Die Animations-Serie „Arcane“ ist eingeschlagen wie eine Bombe. Nicht nur LoL-Spieler sind begeistert, auch viele Zuschauer, die noch nie etwas mit League of Legends zu tun hatten, konnten sich von der Serie mitreißen lassen. Doch eine Frage drängte sich vor allem bei den Spielern immer wieder in den Vordergrund: Werden wir einige der Charaktere demnächst auch in League of Legends sehen? Darauf gaben die Entwickler eine erste Antwort – und die dürfte erfreuen.

Was wurde gesagt? In einem Reddit-Beitrag rund um das „Sentinels of Light“-Event, kam die Frage auf, ob die beiden kommenden Charaktere zu Beginn 2022 (ADC und Support) mit der Serie Arcane zu tun haben könnten. Das wurde direkt von Ryan Mireles, dem „Lead Champion Producer“ verneint. Allerdings gab es eine positive Nachricht gleich hinterher: Das Team freue sich schon darauf, Charaktere aus Arcane zu bringen. Genauer heißt es im Subreddit von LoL:

[…] So stark, wie die Serie bei so vielen Spielern ankam, ist das Champions-Team schon gespannt darauf, Charaktere aus Arcane in Zukunft zu erforschen, die Sinn für ein MOBA ergeben würden.

Viele würden sich Mel Medarda als Charakter in LoL wünschen.

Welche Charaktere könnten das sein? Das ist eine gute Frage. Denn eine Besonderheit von Arcane war, dass sämtliche Charaktere so umfangreich ausgearbeitet wurden, dass man als Nicht-LoL-Spieler quasi nicht erkennen konnte, welcher der Charaktere denn im MOBA bereits vorkommt. Auch die neu eingeführten Charaktere waren so umfangreich designt, dass sie problemlos ihren Ursprung im Spiel hätten haben können.

Das wiederum führt zu einer recht soliden Liste von Charakteren, auf welche die LoL-Macher zurückgreifen könnten. Möglich wären:

Mel Medarda

Ambessa Medarda

Deckard

Silco

Mylo

Claggor

Marcus

Finn

Bolbok

Bedenkt allerdings, dass einige dieser Charaktere auch nicht mehr am Leben sind, was die Wahrscheinlichkeit dann doch drastisch senkt. Dass es lebende Charaktere ins Spiel schaffen, erscheint deutlich wahrscheinlicher.

Wann könnten die Charaktere kommen? Ein konkretes Datum dafür gibt es noch nicht. Allerdings sollte auch niemand damit rechnen, dass die Umsetzung bereits in den nächsten Monaten erfolgt. Riot plant die Charaktere in aller Regel bereits ein halbes Jahr oder länger im Voraus.

Vielleicht bekommen wir also in der zweiten Hälfte von 2022 die erste Überraschung aus Arcane zu sehen, wenn ein Charakter den Weg in die League of Legends schafft. Und dann ist es vielleicht auch schon gar nicht mehr so weit weg, bis Fans endlich eine zweite Staffel der Serie schauen können …

Hättet ihr Lust, einige der Serien-Helden (oder Bösewichte) in LoL zu spielen? Wer sollte es eurer Meinung nach schaffen?