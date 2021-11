Netflix-Serie Arcane bestätigt Staffel 2 – Erste Hinweise zum Release

Wie lief die erste Staffel denn so? Schon direkt zum Release von Arcane auf Netflix feierte die Serie einen großen Erfolg. Auf IMDB rankt die Serie mit einer Wertung von 9,4 / 10 bei 37.000 Bewertungen (Stand vom 21. November via IMDB ). Mit dem Rating ist Arcane ähnlich stark wie Schwergewichte:

Dieser Tweet sorgt in der Community von LoL und den Fans von Arcane für viele Diskussionen. Ein paar wenige haben die Hoffnung, dass Riot insgeheim in den sechs Jahren auch an Season 2 arbeitete und man noch im Jahr 2021 die ersten Folgen zu sehen kriegt.

Release-Datum von Season 2: Auf Twitter schreibt Nicolo Laurent, der CEO von Riot Games, dass man bereits an Staffel 2 arbeitet. Er schreibt dazu: “Die guten Nachrichten sind: Ihr müsst nicht 6 Jahre darauf warten (So viel Zeit kostete uns Season 1). Die schlechten Nachrichten: Es kommt nicht im Jahr 2022 :'(“

Die zweite Season von der Netflix-Serie Arcane zu League of Legends ist bestätigt. Sie befindet sich derzeit schon in Produktion. Ersten Hinweise zu einem Release und einen Trailer gibt es von Riot selbst.

