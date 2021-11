Arcane: Alle 9 Charaktere aus LoL und alle komplett Neuen

Die neue Serie Arcane ist nach den ersten 3 Folgen bereits ein Hit auf Netflix und wird in den kommenden Wochen noch 6 weitere Folgen bekommen. Wir von MeinMMO stellen euch die verschiedenen Charaktere und Champions aus League of Legends genauer vor.

Welche Champions tauchen in Arcane auf? In den ersten 3 Folgen der Serie könnt ihr bereits 9 Charaktere aus League of Legends finden:

Vi

Jinx

Jayce

Victor

Heimerdinger

Caitlyn

Ekko

Singed

Ryze

Doch auch abseits dieser Champions gibt es einige interessante Charaktere und vor allem Theorien rund um diese. Im Fokus stehen dabei Vander, der Ziehvater von Vi und Jinx, sowie Silco, sein wahnsinniger Bruder.

Wir stellen euch die Champions und Charaktere nochmal genauer vor und werden den Artikel auch entsprechend erweitern, wenn es neue Folgen gibt.

Spoiler-Warnung: Der Artikel enthält viele Infos aus den ersten 3 Folgen sowie konkrete Beschreibungen der Situation und dem Ende der 3. Folge und könnte zudem schon Inhalte aus zukünftigen Episoden spoilern, da wir auch auf die Lore von League of Legends eingehen.

Zwei Schwestern, die es bisher nur in Fan-Theorien gab

Wer ist es Jinx? In der offiziellen Lore zu League of Legedns heißt es, dass Jinx früher ein unschuldiges Mädchen und eine Tüftlerin mit großen Ideen war. Inzwischen wurde aus dem Kind jedoch eine “irre Vandalin”. Was ein Grund dafür war, erlebt man in der Serie Arcane.

Dort trägt sie bisher den Namen “Powder” und ist die jüngere Schwester von Vi. Sie ist einer der Hauptpersonen der Serie und erlebt ein sehr tragisches Schicksal.

Schon bei einer ersten Rebellion der Region Zhaun gegen die reichen Bewohner von Piltover verloren ihre Eltern ihr Leben. Seit dieser Zeit lebt sie zusammen mit Vi bei Vander.

Sie arbeitet zudem mit einer Gruppe von Jugendlichen zusammen. Doch dort wird sie oft als “Klotz am Bein” empfunden. Nur Vi hält zu ihr, egal welche Missgeschicke oder Probleme ihr passieren.

Jinx ist in der Serie eher schüchtern und verängstigt. Das wird sich später ändern.

In der Serie kommt es jedoch zu einem tragischen Zwischenfall. Eigentlich wollte Powder ihrer Gruppe und ihrem Ziehvater in einer riskanten Situation helfen und zündete dazu eine Art Granate voller Magie, dem sogenannten Arcane.

Doch bei der Explosion kamen Mitglieder ihrer Gruppe ums Leben. Vi wendet sich enttäuscht von ihrer Schwester ab und geht zu Seite, doch als sie dann sah, dass Silco mit seiner Bande auf Jinx zukam, wollte sie ihr sofort zu Hilfe eilen. In dem Moment wurde sie aber von einem Piltover-Vollstrecker betäubt und entführt. Jinx wusste nicht, dass ihre Schwester zu ihr eilen wollte und fiel dem Schurken Silco in die Arme. So wurde sie in seine Bande aufgenommen. Mit dieser soll sie später Zhaun, aber auch Piltover terrorisiert haben. Dabei war ihr besonders wichtig, dass allen Beteiligten klarwurde, dass Jinx für dieses Chaos verantwortlich war.

Wer ist Vi? Vi ist die Schwester von Jinx. Vom Charakter ist sie jedoch das genaue Gegenteil. Sie ist laut, aufmüpfig und ständig bereit, sich mit anderen zu prügeln. Doch um ihre Schwester Powder ist sie stets besorgt.

Auch sie leidet unter dem Verlust ihrer Eltern, geht damit jedoch deutlich offensiver um. Sie möchte denen da oben – den Bewohnern von Piltover – eins auswischen. Dabei beruft sie sich auf ihre starken Arme, mit denen sie bisher jede Schlägerei gewonnen hat.

Vi ist eher extrovertiert und möchte “die da oben” ärgern.

Später machte Vi sich laut der Lore einen Namen damit, dass sie einige Minenarbeiter rettete, die von einer rivalisierenden Bande eingeschlossen wurde. Dort fand sie auch den besonderen Handschuh, der sie ihr Markenzeichen geworden ist.

Inzwischen arbeitet sie mit Caitlyn, dem Sheriff von Piltover, zusammen. Sie sind zudem ein Liebespaar, wie man aus einigen Interaktionen im Spiel schließen kann.

Waren die beiden schon immer Schwestern? In der offiziellen Lore zu LoL war bisher nie die Rede davon, dass Jinx und Vi Geschwister sind. Doch diese Theorie gab es bei Fans schon länger. Durch die Serie wurde das nun offiziell.

Wer ist Ekko? Ekko ist ein Wunderkind aus den rauen Straßen von Zhaun. Noch bevor er krabbeln konnte, soll Ekko einfache Maschinen zusammengebaut haben. In der Serie arbeitete er als Kind in dem Tüftler-Laden von Benzo, einem engen Freund von Vander.

Ekko gib der Bande rund um Vi und Jinx den Tipp, dass sie fette Beute bei einem Wissenschaftler in Piltover machen können. Aus genau diesem Tipp wurde jedoch ein Desaster.

Außerdem belauschte er immer wieder Gespräche zwischen Vander und Benzo und trug diese Informationen zu dee Bande, was einen wichtigen Teil der Story ausgemacht hat.

Ekko in seinen jungen Jahren in Zhaun.

Laut der offiziellen Lore soll Ekko in Zhaun immer etwas Besonderes gesehen haben, einen Ort mit grenzenlosem Potential. Nachdem er einen Hextech-Kristall gefunden hatte, experimentierte er mit diesem und schaffte es so ein Loch in Zeit und Raum zu reißen, was ihn zu einem sehr interessanten Champion in LoL macht.

Die Tüftler der Akademie von Piltover

Wer ist Jayce? Jayce ist ein Tüftler, der später mit Hilfe von Hextech-Magie einen Hammer entwickelte, mit dem er sich gegen Angreifer aller Art verteidigen kann.

Als Kind wäre er jedoch fast früh gestorben. Er und seine Mutter durchliefen einen Blizzard und drohten sie erfrieren. Doch der Magier Ryze rettete sie und überließ Jayce einen magischen Kristall. Dieser weckte seine Neugier für Magie.

Später wurde er von der Familie Kiramman, zu der der Champion Caitlyn gehört, aufgenommen und sie finanzierten ihm einen Aufenthalt an der Akademie, da sie ihr großes Potential erkannten. Mit Caitlyn ging er eine romantische Beziehung ein.

Jayce ist eigentlich ein Genie, doch das wurde von der Akademie verkannt.

Seine Experimente mit dem Arcane machte er jedoch ohne die Zustimmung der Akademie. Als dann durch den Einbruch der Bande rund um Jinx und Vi sein Studierzimmer in die Luft flog, wurde er vom Rat verurteilt und aus der Akademie verbannt.

Doch mit Hilfe von Victor, einem Gehilfen in der Akademie, gelang es ihm seine Experimente fortzusetzen und sogar Erfolg zu haben. Mit seinem Experiment beeindruckte er Heimerdinger und die anderen Mitglieder der Akademie.

Wer ist Victor? Victor war ein unscheinbarer Gehilfe in der Akademie, doch im Inneren ein Idealist. Er wollte die Menschheit voranbringen und zu einer glorreichen Evolution der Technologie führen.

Dabei geht er auch über Grenzen, etwa als er mit Jayce zusammen in die Akademie einbrach, um dort die Experimente fortzusetzen.

Victor ist eigentlich ein Gehilfe, doch möchte die Menschheit voranbringen.

In der späteren Lore zu LoL heißt es, dass Viktor allerhand nützliche Technologien und viel Automatisierung in die Welt von Zhaun brachte. Er fand heraus, dass bei Unfällen eigentlich immer die Menschen schuld waren, nicht die Maschinen.

Allerdings zerstritten er und Jayce sich, weil Viktor über Grenzen gehen wollte, die Jayce nicht gefielen.

Während Viktors Studien verwüstete dann ein gewaltiger Chem-Unfall große Bezirke von Zhaun. Um diese zu reinigen, entwarf er einen Golem mit dem Namen Blitzcrank. Allerdings stahl ein anderes Akademie-Mitglied seine Arbeit und beanspruchte Blitzcrank für sich.

Zudem wurde Viktor wenig später der Akademie verwiesen, als er einen Helm entwickelte, mit dem man die Kontrolle über andere Personen übernehmen konnte. In Depressionen getaucht entledigte er sich selbst seinen menschlichen Körperteilen und verwandelte sich in die Maschine, die man heute in LoL spielen kann.

Wer ist Heimerdinger? Cecil B. Heimerdinger ist ein Yordle, eine kleine Kreatur, die jedoch im LoL-Universum sehr verbreitet sind. Er gilt als brillantes Genie und exzellenter Wissenschaftler.

In der Serie leitet er die Akademie, auf der junge Tüftler von Piltover ausgebildet werden. Er ist ein sehr verständnisvoller Typ und versuchte Jayce zu helfen, in dem er ihm riet, bei seiner Anhörung nichts von den Experimenten mit der Magie zu verraten.

Heimerdinger ist ein Genie und Leiter der Akademie.

Er geht für die Wissenschaft an die Grenzen und darüber hinaus, hat aber über die Jahre gelernt, dass nicht viele diesen Tatendrang nachvollziehen können und ist deshalb vorsichtiger geworden.

Wer ist Caitlyn? Caitlyn ist die Tochter der Familie Kiramman, die sehr wohlhabend und einflussreich in Piltover ist. Sie gilt als sehr naturverbunden, weiß aber auch, wie sie sich innerhalb der reichen Elite der Stadt zu verhalten hat.

In Arcane hat sie nur kurze Auftritte, allerdings ist klar, dass sie eine Liebesbeziehung mit Jayce hatte. Doch die durfte nach seiner Verbannung von der Akademie nicht aufrechterhalten werden.

Caitlyn ist naturverbunden, aber weiß auch, wie man sich in elitären Kreisen bewegt.

In der offiziellen Story aus League of Legends heißt es weiter, dass bei einem Überfall auf das Haus Kiramman die Eltern von Caitlyn entführt wurden. Sie verfolgte die Diebe und konnte ihre Eltern befreien. Der Kopf hinter der Entführung ließ nur einen Hinweis zurück: “C”.

Im Anschluss an die Entführung ließen ihre Eltern die politischen Geschäfte ruhen und Caitlyn wurde zu einer Privatermittlerin. Später verdiente sie sich so einen guten Ruf, dass sie zum Sheriff von Piltover wurde. Dort arbeitete sie mit Vi an ihrer Seite zusammen.

Zwei Charaktere, die nur kurze Auftritte hatten

Wer ist Singed? Singed ist ein Wissenschaftler und Alchemist aus Zhaun, der vor nichts zurückschreckt. In der Serie sieht man ihn nur kurz, als Gehilfe von Silco.

Einige spekulierten, dass Silco selbst Singed sein könnte, doch im Abspann der Serie ist klar erkennbar, dass Silco und Singed zwei unterschiedliche Sprecher haben. Das macht deutlich, dass es sich bei dem Gehilfen um Singed handelt.

Singed ist ein Gehilfe von Silco und experimentiert mit Shimmer, einer gefährlichen Substanz.

Laut der LoL-Lore arbeitete Singed später an einer Waffe für Noxus, ein riesiges, alchemistisches Feuer, das alles verbrannte. Diese Waffe kam im Kampf gegen Ionia zum Einsatz und erschütterte die gesamte Welt Runeterra. Zwar wurde Singed nicht zum Kriegsverbrecher erklärt, doch seitdem von vielen geächtet.

Wer ist Ryze? Ryze ist ein mysteriöser Magier, der in der Serie bisher jedoch nur einen kurzen Auftritt hatte. Zu Beginn von Episode 2 teleportiert er mit einem Realm Warp Jayce und seine Mutter aus einem Blizzard heraus, der sie sonst wohl getötet hätte.

Er war einer der Gründe, warum Jayce sich so für Magie interessiert.

Ryze hat nur einen kurzen, aber beeindruckenden Auftritt bisher.

Vander, Silco und weitere interessante Charaktere, die keine LoL-Champs sind

Wer ist Vander? Vander ist der Ziehvater von Vi und Jinx. Er führte früher einmal eine Rebellion von Zhaun gegen Piltover zusammen mit Silco an. Bei dieser Rebellion kamen die Eltern der Geschwister ums Leben. Danach fühlte er sich für sie verantwortlich.

Vander ist sowas wie der Anführer im Untergrund von Zhaun. Die Leute respektieren ihn. Allerdings hat er selbst so viel Leid erfahren, dass er nun älter und verbitterter geworden ist.

Er möchte keinen weiteren Konflikt zwischen den Regionen riskieren, sodass er eine Vereinbahrung mit Grayson getroffen hat, der Anführerin der Wachen von Piltover.

Vander ist der Boss der Unterwelt und Ziehvater von Jinx und Vi.

Wer ist Silco? Silco führte eine Rebellion gegen Piltover an, wäre dabei jedoch fast von Vander getötet worden. Anscheinend wollte Silco zu weit gehen und Vander sah sich gezwungen, ihn zuvor auszuschalten.

In der Serie gibt es mehrmals einen Rückblick auf die Szene, in der Vander versuchte Silco zu ertränken. Dabei wirft Silco seinem ehemaligen Freund vor, dass er seine Pflicht vernachlässige. Zwar starb Silco bei dem Angriff von Vander nicht, doch sein Auge wurde verstümmelt.

Seit dieser Aktion schwört Silco seinem ehemaligen Freund Rache und arbeitet dazu mit Singed zusammen. Er entwickelt den Shimmer, der Deckard und später auch Vander veränderte.

Silco ist der Antagonist der ersten Folgen und versucht die Kontrolle über den Untergrund zu erlangen.

Silco ist schuld daran, dass bereits in den ersten Folgen einige Charaktere gestorben sind, darunter Benzo, Grayson und die beiden Mitglieder Jugendbande Clagger und Milo.

Am Ende der dritten Folge schloss sich zudem Powder der Gruppe im Silco an. Er wird also einen Anteil daran haben, dass sich Powder zu Jinx weiterentwickelt.

Wer ist Deckard? Deckard ist ein Straßenjunge, der in der ersten Folge der Jungendbande um Vi auflauert und sich mit ihnen prügelt. Im weiteren Verlauf wird ihm von Silco der Shimmer verabreicht, der ihn schnell süchtig machte.

Seitdem erledigte er, durch die Kraft von Shimmer zu einer Art “Hulk” geworden, die Drecksarbeit für Silco.

Deckard lauerte der Jugendbande auf.

Wer ist Ratsmitglied Medarda? Mel Medara ist Mitglied des Rates von Piltover und die reichste Frau der Stadt. Doch sie will mehr und sich einen Namen machen, der nicht vergessen wird.

Sie ist kalt und berechnend und indirekt sehr respektlos, denn sie schenkt dem Ratsmitglied XY ein Kinderspielzeug, während sie ihm erzählt, dass nur die klügsten Köpfe es lösen könnten.

Als Jayce und Viktor gemeinsam heimlich in das Labor von Heimerdinger einbrachen, ließ sie die zwei gewähren, weil sie hoffte, dass ihr Experiment mit der Magie gelingt und damit eine revolutionäre Erfindung in ihren Händen landet.

Mel Medara möchte Piltover voranbringen und sich einen Namen machen.

Wer ist Bolbok? Bolbok ist eine Art goldener Cyborg und ebenfalls Mitglied des Rates. Er verabscheut Magie, da sie fast seine gesamte Rasse ausgerottet hätte.

Er ist außerdem sehr strikt und forderte sofort die Verbannung von Jayce aus Piltover. Des Weiteren forderte er ebenfalls alle Härte der Wachen gegen die Bevölkerung von Zhaun, um dort die Personen ausfindig zu machen, die für die Explosion in Jayce Haus verantwortlich waren.

Bolbok ist ein Cyborg und sehr gnadenlos in seiner Art.

Wer waren Milo und Claggor? Die beiden waren Mitglieder der Jugendbande rund um Vi und Jinx.

Milo war etwas aufmüpfig und behandelte vor allem Jinx sehr unfair. Allerdings war er sehr geschickt mit dem Dietrich und konnte so etliche Türen und Schlösser knacken.

Claggor hingegen war ein ruhiger und lieber Typ. Er war etwas pummelig, was er wiederum mit viel Kraft wieder wettgemacht hat.

Beide starben jedoch bei der großen Explosion, die Jinx verursacht hat.

Milo und Claggor waren Mitglieder der Jugendbande von Jinx und Vi.

Wer war Benzo? Benzo war der Besitzer eines Ladens in Zhaun. Er war ein guter Freund von Vander und sollte ihn eigentlich als eine Art Anführer vertreten, als Vander von den Wachen in Episode 3 abgeführt wird.

Allerdings wird er noch in dieser Folge von Deckard in Stücke gerissen.

Benzo leitet einen Shop in Zhaun und ist ein Freund von Vander.

Wer war Grayson? Grayson war die Anführerin der Wachen von Piltover. Sie hatte einen Deal mit Vander, sodass sich beide Fraktionen nicht mehr auf dem Schlachtfeld begegnen.

Während der Durchsuchungsaktionen in Zhaun versucht sie die Wachen zurückzuhalten, um nicht den Zorn der Bewohner zu wecken. Auch gegenüber Bolbok versucht sie, die Durchsuchungen zu stoppen.

Wie Benzo wird sie jedoch von Deckard in der dritten Folge getötet.

Grayson ist die Anführerin der Wachen von Piltover.

Was sagt ihr zu den Charakteren in Arcane? Welche Champions sollte die Serie noch bekommen und welche Charaktere der Serie sollten noch zu Champions werden? Schreibt es gerne in die Kommentare.

