In der beliebten Netflix-Serie Arcane trefft ihr auf eine große Zahl von Charakteren aus dem “League of Legends“-Universum. Manche von ihnen sind LoL-Champions, andere sind Nebencharaktere. Welcher davon gefällt euch am meisten?

Das ist Arcane: Mit ihrer Serie Arcane, die im “League of Legends”-Universum spielt, hat der Entwickler Riot auf Nextflix einen Hit gelandet. So war es in 38 Ländern auf Platz 1 bei Netflix und erhielt eine Wertung von sagenhaften 9.4 auf IMDB.

Die Serie dreht sich um die Ereignisse in der glänzenden Stadt Piltover, in der Technologie, Handel und Reichtum zusammen fließen. Die Stadt hat allerdings eine dunkle Seite namens Zhaun, die sich unterhalb von Piltover befindet und wo die Armen und Ausgebeuteten leben.

Wie es sich für eine Serie gehört, werden euch dort viele unterschiedliche Charaktere mit ihren eigenen Motiven und Hintergründen begegnen. Manche von ihnen werdet ihr wiedererkennen, weil sie bereits als Champions in League of Legends ihren Auftritt hatten. Andere sind neu, aber für die Handlung deswegen nicht weniger wichtig.

Und während im Zentrum des Geschehens die beiden Schwestern Vi und Jinx stehen, gibt es noch eine lange Liste anderer Charaktere, die euch im Verlauf der Serie vielleicht ans Herz gewachsen sind. Und genau die interessieren uns. Was sind eure Top 3?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr über eure Lieblingscharaktere aus Arcane abstimmen. Ihr könnt dabei eure persönliche Top 3 wählen, bedenkt aber, dass die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Überlegt euch also gut, wer von den Charakteren eure Stimmen bekommt.

Also erzählt uns: Welche von den vielen Charakteren in Arcane haben euch am meisten gefallen? Warum sind sie zu euren Lieblingscharakteren geworden? Fällt euch die Wahl schwer oder könnt ihr sofort sagen, welche 3 Charaktere für euch die besten sind? Schreibt es uns in die Kommentare.

So geht es mit Arcane weiter: Nach dem Release des letzten Handlungsbogens der Serie, kündigte Riot in einem Teaser-Trailer direkt auch die zweite Staffel von Arcane an.

Ein Release-Datum gibt es noch nicht, aber die Fans werden wohl noch ein Weilchen auf die nächste Staffel warten müssen. Alle bisherigen Infos findet ihr in unserem Artikel zur Ankündigung:

Netflix-Serie Arcane bestätigt Staffel 2 – Erste Hinweise zum Release