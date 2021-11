Arcane: Die neuen Folgen von Akt 2 sind da – Wie gefallen sie euch?

Arcane, die Serie zu League of Legends auf Netflix, hat den zweiten Akt bekommen. Damit wurden die Folgen 4, 5 und 6 veröffentlicht. Wir von MeinMMO möchten mit euch über die Inhalte diskutieren und wissen, wie die Folgen bei euch angekommen sind.

Was sind das für Folgen? Seit dem 13. November können Fans der Serie Arcane die neuen Folgen auf Netflix schauen. Darin machen wir einen kleinen Zeitsprung und erleben die weiteren Abenteuer von Charakteren wie Jinx, Vi, Silco und Jayce.

Genau über diese 3 Folgen möchten wir mit euch hier auf MeinMMO diskutieren und in den Kommentaren wissen, was ihr besonders cool oder eben auch nicht so gelungen fand. Natürlich dürft ihr dabei nach Belieben spoilern und auch spekulieren, was in Akt 3 passieren wird.

Wer sich bisher noch gar nicht mit der Serie auseinandergesetzt hat, findet auf MeinMMO eine nahezu spoilerfreie Einschätzung von unserer Chefredakteurin Leya Jankowski. Sie betont dabei auch, dass man LoL überhaupt nicht gespielt haben muss, um die Serie zu verstehen:

Arcane ist die beste Videospielverfilmung aller Zeiten und ihr müsst LoL dafür nicht kennen

Wer bisher die neuen Folgen nicht gesehen hat, sollte von hier an nicht mehr weiterleiten, da es zu Spoilern vor allem in den Kommentaren kommen wird.

Die Hextech-Magie sorgt für Begeisterung, doch Jinx lebt im Konflikt

Worum geht es in den neuen Folgen? Folge 4 dreht sich vor allem um den Aufstieg von Jayce in der Wissenschaft. Der Tag des Fortschritts wird in Piltover gefeiert und er soll die Rede halten, weil seine Hextech-Magie dabei ist, eine Revolution auszulösen.

Auf der anderen Seite steht jedoch Jinx, der man den Schmerz und Wahnsinn immer mehr anmerkt. Sie hat sich inzwischen mit ihrer abgedrehten Art und besonderen Granaten einen Namen gemacht.

Was sagt ihr zum Verlauf der Story? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Weitere Details zu den Charakteren der Serie findet ihr in diesem Artikel, den wir im Laufe des Wochenendes auf die neuen Folgen anpassen werden:

Arcane: Alle 9 Charaktere aus LoL und alle komplett Neuen