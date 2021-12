Staffel 1 der beliebten Serie Arcane ist abgeschlossen, doch die Fans feiern bereits der zweiten Staffel entgegen. Welche Charaktere aus League of Legends würdet ihr gerne dort sehen?

Die Serie Arcane, die auf dem MOBA LoL basiert, schlug auf Netflix ein wie eine Bombe. Direkt zum Release der ersten Folgen regnete es positive Reviews. Sogar Leute, die nichts mit dem Spiel am Hut haben, waren begeistert und wollten wissen, wie die Story um die beiden Schwestern Vi und Jinx weitergeht.

Wenig überraschend war es dann auch, dass Riot Games zum Abschluss der ersten Staffel direkt die Arbeit an der zweiten bestätigt hat. Immerhin hat die Serie direkt viele Fans gesammelt und sogar dafür gesorgt, dass bestimmte Champions in LoL häufiger gespielt wurden.

Aktuell ist aber noch sehr wenig darüber bekannt, was in der zweiten Staffel los sein wird. Es gibt nur einen Cliffhanger am Ende der letzten Folge und einen kurzen Teaser, den Riot zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht hat. Wir wissen daher auch nicht, welche neuen Champions aus LoL dort erscheinen werden.

Aber wir wissen genau, welche wir dort gerne sehen würden. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch meint:

Also einer der Charaktere, der gut passen würde, ist definitiv Blitzcrank. Der Roboter wurde von Viktor erschaffen, doch der Ruhm wurde ihm von jemand anderem geklaut. Auch das ist ein wichtiger Teil der Geschichte von Viktor. Da ist dann noch Ziggs. Er ist ein Yordle und Gehilfe von Heimerdinger in Zhaun in den Comics. Der hat außerdem zusammen mit Jinx einiges an Chaos gestiftet, wenn wir auf die Lore von LoL schauen. Er würde gut in die Staffel 2 reinpassen. Camille aus Piltover wäre auch ein passender Charakter, weil ihre Familie mit den Hextech-Kristallen viel Geld verdient hat und das war ja kein unwichtiger Bestandteil der bisherigen Geschichte. Wenn es um Charaktere ganz von außen geht, würden wohl dank der Mutter von Mel Medara noch jemand aus Noxus passen. Na ja, und Warwick erklärt sich nach dem Staffelfinale von selbst.

Unsere Chefredakteurin Leya Jankowski, die zu Arcane mehrere begeisterte Reviews geschrieben hat, hat ebenfalls einige Charaktere, die sie in der zweiten Staffel gerne sehen würde.

An Janna hat mich schon immer in der Lore fasziniert, welchen Kontrast sie zu ihrer Heimat Zhaun bildet. Die Wächterin erinnert mit ihrer erhabenen Gestalt eher an eine Gottheit, die über dem Boden schwebt und nach einer frischen Brise riecht. Zhaun hingegen ist schmutzig und verrucht. Außerdem kann Zhaun gerade jetzt die helfende Hand seiner Beschützerin gut gebrauchen. Die Pestratte Twitch war für mich damals der Grund, mit League of Legends zu starten. Ich fand den leidenschaftlichen Kenner von Müll und Dreck so cool, dass er mich ins Spiel zog. Nur um mit ihm im Spiel kläglich zu versagen. Ich bin trotzdem bei LoL geblieben und freue mich jedes Mal, wenn ich Twitch im Game sehe – bis heute liebe ich sein Design und seine Sprüche. Ihn in Arcane zu sehen, würde ich extrem feiern.

Aber wie sieht’s bei euch aus? Welche Champions aus LoL würdet ihr gerne in der zweiten Staffel sehen?

Wo ist denn das Umfrage-Tool? League of Legends ist mittlerweile seit über 10 Jahren auf dem Markt und hat entsprechen eine riesige Menge an Charakteren. Über 150 unterschiedliche Champions schlagen sich in den PvP-Matches gegenseitig die Köpfe ein, doch bei Weitem nicht alle sind für die Serie sinnvoll.

Daher ist das hier eine offene Umfrage und ihr könnt eure Antworten frei in die Kommentare posten. Ihr könnt selbst überlegen und entscheiden, welche Champions die nächste Staffel von Arcane bereichern und spannender machen würden.

Also erzählt uns mal: Welche Charaktere aus LoL wären eine Bereicherung für die zweite Staffel? Würdet ihr gerne besonders ausgefallene Champions sehen oder gefällt euch der überwiegend menschliche Cast der ersten Staffel? Gibt es einen Champion, den oder die ihr besonders gerne in der Serie sehen würdet? Oder lasst ihr euch lieber überraschen?

