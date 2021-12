Alle Charaktere aus Arcane im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

In einer Umfrage wollten wir von MeinMMO wissen, welche Charaktere ihr in Arcane besonders gern habt. Wir haben die Umfrage ausgewertet und ein Ranking der beliebtesten Charaktere in der Serie erstellt.

Darum ging es: Arcane ist die neue Netflix-Serie zum Universum von League of Legends. Die Serie startete im November und erzeugte viel Hype. Auch bei uns auf MeinMMO wurde viel diskutiert, vor allem über das Ende der ersten Staffel.

In einer Umfrage konntet ihr auswählen, welche Charaktere ihr am liebsten habt. Insgesamt hattet ihr 3 Stimmen, die ihr auf 22 Charaktere oder die Option “ein anderer Charakter” verteilen konntet. Bis zur Auswertung haben 1.246 Leser an der Umfrage teilgenommen und insgesamt 3.191 Stimmen verteilt.

Wir stellen euch nun das Ranking vor.

Die Plätze 23 bis 11

Ximena – 0 Stimmen (0 %)

Babette – 1 Stimme (0 %)

Benzo – 2 Stimmen (0 %)

Claggor – 3 Stimmen (0 %)

Mrs. Kiramman – 3 Stimmen (0 %)

Marcus – 5 Stimmen (0 %)

Ein anderer Charakter – 5 Stimmen (0 %)

Grayson – 5 Stimmen (0 %)

Sky – 6 Stimmen (0 %)

Mylo – 7 Stimmen (0 %)

Finn – 8 Stimmen (0 %)

Svika – 14 Stimmen (0 %)

Singed – 59 Stimmen (1,85 %)

Platz 10 – Mel Medara

Anzahl der Stimmen: 63 (1,97 %)

Das ist Mel Medara: Mel Medara ist Ratsmitglied von Piltover und die reichste Frau der Stadt. Die Medaras sind eine bekannte Familie aus Noxus, doch Mel wurde aus dieser verstoßen und nach Piltover geschickt, um sie dort ansehen, aufzubauen oder aber zu scheitern.

In der Serie ist sie vor allem zu Anfang sehr kalt und manipulativ. Sie veralbert ein anderes Ratsmitglied mit einem Geschenk für Kinder, ohne dies jedoch offensichtlich zu tun, und kontrolliert auch Jayce. Zwischen beiden entwickelt sich im Laufe der Staffel eine Romanze, bei der viele damit gerechnet haben, dass Mel diese nur zu ihrem Vorteil nutzen möchte.

Im Laufe der ersten Staffel erfährt man jedoch, woher die Kälte kommt. Ihre Mutter war eine brutale Frau und schreckte nicht davor zurück, Gewalt zu benutzen, um ihre Pläne durchzusetzen.

Dieser Zwiespalt und auch der Wandel, den Mel während der Serie durchmacht, scheint bei euch so gut angekommen zu sein, dass es immerhin für Platz 10 gereicht hat.

Platz 9 – Jayce

Anzahl der Stimmen: 71 (2,23 %)

Das ist Jayce: Jayce ist ein Tüftler, der als Student an der Akademie in Piltover eingeschrieben war. Als Kind waren er und seine Mutter in einem Schneesturm gefangen und drohten zu erfrieren. Sie wurden jedoch im letzten Moment von einem Magier gerettet. Der schenkte Jayce einen magischen Kristall.

An diesem forschte er jahrelang herum. Doch als die Bande rund um Vi in sein Apartment einbrach und es zu einer Explosion kam, wurde er der Akademie verwiesen. Kurz vor seiner endgültigen Verbannung aus Piltover gelang es ihm jedoch zusammen mit Viktor den Hextech-Kristall unter Kontrolle zu bringen. Das brachte ihm sogar einen Sitz im Rat von Piltover ein.

Seinen raschen Aufstieg verdankte er sowohl dem Diebstahl eines Kristalls durch Jinx, als auch Mel Medaras Einsatz. Im Verlauf der Serie versuchte er die Korruption in Piltover zu bekämpfen, scheiterte jedoch.

Darum traf er sich kurz vor dem großen Finale mit Silco, um ein Abkommen auszuhandeln. Zhaun sollte seine Unabhängigkeit bekommen. Die finale Abstimmung wird jedoch unsanft unterbrochen.

Platz 8 – Vander

Anzahl der Stimmen: 167 (5,23 %)

Das ist Vander: Vander ist der Ziehvater von Vi und Jinx. Er führte früher einmal eine Rebellion von Zhaun gegen Piltover zusammen mit Silco an. Bei dieser Rebellion kamen die Eltern von Vi und Jinx ums Leben. Danach fühlte er sich für sie verantwortlich.

Vander war zu Beginn der Serie so was wie der Anführer im Untergrund von Zhaun. Die Leute respektieren ihn. Allerdings hat er selbst so viel Leid erfahren, dass er nun älter und verbitterter geworden ist. Er wollte keinen weiteren Konflikt zwischen den Regionen riskieren, sodass er eine Vereinbarung mit Grayson getroffen hat, der Anführerin der Wachen von Piltover.

In Folge 3 jedoch wurde er von Silco attackiert und entführt. Bei einem Befreiungsversuch der Bande rund um Vi wurde Vander in einen Haufen von Shimmer geworfen und verwandelte sich in eine Art Monster. Es wird spekuliert, dass er von Singed in Warwick verwandelt wird.

Platz 7 – Heimerdinger

Anzahl der Stimmen: 198 (6,20 %)

Das ist Heimerdinger: Cecil B. Heimerdinger ist ein Yordle, eine der kleine Kreaturen, die jedoch im LoL-Universum sehr verbreitet sind. Er gilt als brillantes Genie und exzellenter Wissenschaftler.

Er bildet als Leiter der Akademie junge Tüftler aus und war Teil des Rates von Piltover. Er stand den Erfindungen von Jayce immer kritisch gegenüber, weil er selbst gesehen hat, welche vernichtende Macht diese in den Runenkriegen hatte.

In der sechsten Folge wurde er dann aus dem Rat ausgeschlossen, weil er “den Fortschritt behindern” sollte. Danach streift er durch die Gassen von Zhaun und stellt mit Überraschung fest, welche tollen Tüftler sich in der Stadt verbergen.

Platz 6 – Ekko

Anzahl der Stimmen: 295 (9,24 %)

Das ist Ekko: Ekko ist ein Wunderkind aus den rauen Straßen von Zhaun. Noch bevor er krabbeln konnte, soll Ekko einfache Maschinen zusammengebaut haben. In der Serie arbeitete er als Kind in dem Tüftler-Laden von Benzo, einem engen Freund von Vander.

Ekko gib der Bande rund um Vi und Jinx den Tipp, dass sie fette Beute bei einem Wissenschaftler in Piltover machen können. Aus genau diesem Tipp wurde jedoch ein Desaster.

Nachdem Vander starb und Vi und Jinx verschwanden, gründete er einen sicheren Unterschlupf für Kinder und Jugendliche in Zhaun. Zudem gründete er die Firelights, die sich dem Kampf gegen den Shimmer verschrieben hatten.