10 coole Easter Eggs in Arcane, die nur LoL-Spieler verstehen

Die Netflix-Serie Arcane ist ein großer Erfolg und machte viele Zuschauer neugierig auf das Universum von League of Legends. In der Serie gibt es jedoch etliche Easter Eggs, die nur für echte LoL-Fans gedacht sind. Wir von MeinMMO haben diese Easter Eggs für euch zusammengestellt.

Was sind das für Easter Eggs? Bei den Beispielen hier handelt es sich um Champions, Skins oder Items, die Fans von League of Legends kennen werden. Für die reinen Zuschauer Fans Serie spielen diese Beiwerke keine große Rolle, doch als Spieler freut man sich, wenn man solche Easter Eggs entdeckt.

Die Easter Eggs wurden von verschiedenen Nutzern im reddit oder auf Twitter geteilt. Wir haben sie für euch gesammelt.

Dr. Mundo auf einem Plakat

Das erste Easter Egg gibt es bereits in Folge 1 der Serie. In der Szene, in der sich Powder vor der Bande von Deckard versteckt, sieht man an der Wand ein zerrissenes Plakat hängen. Auf diesem ist der Champion Dr. Mundo zu sehen.

Der Twitter-Nutzer JumaraloHexCore hat die beiden Bilder gegenübergestellt.

Ein Artwork von Gentleman Cho’Gath

Ebenfalls in der ersten Folge ist der Champion Cho’Gath zu sehen. Nach dem Kampf mit der Truppe von Deckard streiten sich Vi und Mylo über das Verhalten von Powder.

Dabei ist rechts am Rand ein kleines Bild mit Cho’Gath drauf zu erkennen.

In einem kleinen Bild an der Wand versteckt sich das zweite Easter Egg.

Der Helm von Tryndamere

Auch das dritte Easter Egg befindet sich in Folge 1. Als Vander den Shop von Benzo betritt, ist ein Helm über der Eingangstür zu erkennen.

Das ist der Helm von Tyndamere.

Hier hängt der Helm von Tyndamere über der Tür.

Die Silhouette von Gragas

In Folge 4 der Serie kann man auf einem der Fässer, die von den Firelights angegriffen werden, die Silhouette und das Fass von Gragas erkennen.

Dieses Easter Egg ist nicht so deutlich wie die vorherigen, aber durchaus als Gragas erkennbar. Außerdem wird in dieser Szene bereits gespoilert, dass Ekko der Anführer der Firelights ist, wie man unter anderem an der Taschenuhr erkennen kann.

Mit etwas Fantasie sieht man Gragas.

Das Pentakill-Logo

Ebenfalls in Episode 4, als Svika zu Silco zurückkehrte, sieht man eine Szene in Zhaun mit einem Tattoo-Studio. Dort wird gerade das Logo der virtuellen Band Pentakill tätowiert. Der Ausschnitt ist jedoch nur kurz zu sehen.

Kindred-Masken

In der Bordell-Szene in Folge 5 gibt es ein Easter Egg, das sich auf den Champion Kindred bezieht. Denn einige Personen dort tragen Masken, die auch der Champion trägt.

Die Masken im Bordell.

Die Maske von Twisted Fate

Ebenfalls in der Bordell-Szenerie etwas wenig später sieht man eine Yordle mit vielen Masken an der Wand.

Unter den Masken befindet sich auch die vom Bloodmoon-Skin von Twisted Fate.

Die Maske von Bloodmoon Twisted Fate im Hintergrund.

Teemo im Märchenbuch und als Stofftier

Der Champion Teemo hat gleich mehrere Auftritte als Easter Egg. Zum einen taucht er in Folge 6 in einem Kinderbuch auf, als Silco die Tochter von Marcus bedroht.

Einen weiteren Auftritt hat er in Folge 7, als Vi von Ekko zu dem Schrein für die vermissten oder verstorbenen Freunde führt. Neben den Bildern von Powder, Vander und Vi befindet sich am Boden eine Teemo-Plüschfigur.

Zudem gibt es direkt in Akt 1 einen kurzen Blick auf Teemo, der Teil eines Spieleautomatens ist, den Powder bedient.

Zwei der drei Easter Eggs rund um Teemo.

Orianna auf einem Medaillon?

In der Folge 9 nach dem Abschuss der Rakete von Jinx wird Singed gezeigt. In einem Medaillon sieht man eine Figur, die wahrscheinlich Orianna darstellen soll.

Laut Lore war Orianna die Tochter von Corin Reveck und sie wurde durch Giftgas so schwer verletzt, dass nach und nach immer mehr Teile und Organe ihres Körpers ausgetauscht werden mussten.

Wer genau Corin war und ob es sich dabei um Singed handeln könnte, ist bisher nicht bekannt. Doch bei den LoL-Fans ist diese Theorie sehr beliebt.

Vanders Verwandlung in Warwick

In der gleichen Szene mit Singed sieht man zudem Krallen und eine Kreatur, die an der Decke hängt. Hier vermuten die Fans, dass es sich um Vander handelt, der von Singed in Warwick verwandelt wurde.

Diese Verwandlung wurde bereits in einem Anfall von Jinx angedeutet und gilt als einer der Cliffhänger für die Staffel 2 der Serie.

Hier sieht man wohl Warwick an der Decke hängen.

Was sagt ihr zu den verschiedenen Easter Eggs? Habt ihr sie auch selbst schon gefunden oder waren neue für euch dabei? Und welche haben wir bisher übersehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

