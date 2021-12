Wie alt ist Jinx in Arcane?

Der Serie Arcane feierte riesige Erfolge auf Netflix. Im Fokus der Geschichte stehen die beiden Schwestern Powder (Jinx) und Vi, die man auch aus dem Spiel League of Legends kennt. Wir von MeinMMO verraten, wie alt Jinx zu Beginn und am Ende der Serie in etwa war.

Wie alt war Jinx zum Start der Serie? Jinx wurde im Jahr 975 nach Noxus geboren. In den ersten Folgen der Serie befinden wir uns etwa im Jahr 985 bis 990. Sie war also zum Start zwischen 10 und 15 Jahre alt.

Der Zeitraum an sich lässt sich über den Charakter Jayce bestimmen. Der ist zum Start der Serie 24 Jahre und wurde laut offizieller Lore zwischen 961 und 966 geboren. An diesen Daten haben wir uns orientiert.

Vi wiederum wurde zwischen den Jahren 970 und 973 geboren und ist entsprechend 2 bis 5 Jahre älter als Jinx. Das passt auch grob zur Lore von League of Legends. Dort wurde sie mit 17 in das Gefängnis in Piltover gesperrt.

Wie alt ist Jinx zum Ende der Staffel 1? Zwischen der Folge 3 und 4 vergehen etwa 7 Jahre. Das gibt Vi als Zeitraum an, in dem sie sich im Gefängnis von Piltover befunden hat.

Jinx wird also zwischen 17 und 22 Jahre alt sein, als sie ihre Handlungen in den Folgen 4 bis 9 ausführt.

Die Story von LoL kurz erklärt – Damit Fans von Arcane den Überblick haben

Wer ist überhaupt Jinx? Powder ist die Schwester von Vi und hat in jungen Jahren ihre Eltern bei einem Kampf zwischen den Städten Piltover und Zhaun verloren. Sie wurde dann von ihrem Ziehvater Vander aufgezogen.

Sie ist zu Beginn ein nettes, aber etwas tollpatschiges Mädchen und liebt es, an Dingen zu tüfteln. Allerdings wird sie von ihren Freunden immer wieder als “Jinx” (steht im Englischen für Unglücksbringer oder Pechvogel) bezeichnet. Ihre Schwester hält jedoch zu ihr.

Als sie dann in einer Explosion durch eine selbstgebastelte Granate ihre Freunde tötet und Vi verletzt, wird sie auch von ihrer eigenen Schwester als Jinx bezeichnet. Das trieb sie in die Arme von Silco, der versuchte, Jinx für sich zu nutzen, später aber selbst in der Vaterrolle aufging.

LoL-Charaktere gewinnen an Beliebtheit, seitdem sie in Arcane ihren Auftritt hatten

Nach dem Start der Serie haben etliche Spieler damit angefangen, LoL zu spielen. Das Interesse an dem Spiel stieg noch weiter an.

Die Serie führte zu einer erhöhten Beliebtheit von Jayce, Caitlyn und vor allem Vi und Jinx. Generell suchen die Spieler nun interessierter nach Lore und Infos rund um diese 4 Charaktere.

Allerdings hat diese Beliebtheit nicht nur positive Effekte, denn vor allem mit einem Charakter verlieren viele Spieler ihre Matches:

LoL: Netflix-Fans spielen 4 Champs aus Arcane viel häufiger – Mit einem versagen sie aber