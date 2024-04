Diablo 4: Season 4 bekommt eine neue Mechanik für alle, selbst wenn ihr keine Season spielt

Die kommende Season 4 von Diablo 4 steht bald an. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte im Vorfeld exklusiv mit dem Lead Seasons Designer Deric Nunez und dem Lead Game Producer Timothy Ismay sprechen. Die beiden verrieten uns, worum es in Season 4 genau geht – und was euch alles erwartet.

Das Wichtigste zu Season 4:

Das erklären die Entwickler: Trotz des PTRs waren bisher zwei Dinge noch unklar zur Season 4: Das Season-Thema und die besondere Season-Mechanik. Beides haben mir Tim Ismay und Deric Nunez ausführlich erklärt – und mehr.

Das Thema der Season werden die Eisenwölfe, was viele schon vermutet haben. Die Söldner-Vereinigung ist seit Diablo 2 ein fester Teil der Welt und spielt seitdem eine immer wichtigere Rolle. Das sei so geplant. Nunez sagt dazu:

Mit Season 4 konnten wir diese Tradition fortführen, indem wir sie permanent in die Höllenfluten integrieren. Durch die Aktivitäten der Eisenwölfe können Spieler Seite an Seite mit diesen berüchtigten und ehrenwerten Söldnern kämpfen. […] Dazu werden die Spieler schon fast in die Eisenwölfe aufgenommen. Deric Nunez im Interview

Denn die Eisenwölfe kommen als fester Bestandteil aller Höllenfluten. Ihr werden zusammen mit den Söldnern kämpfen können – egal, ob auf dem saisonalen oder dem ewigen Realm. Die Erweiterung betrifft das gesamte Spiel und bleibt „für immer.“

Zuvor sprachen wir bereits mit den Chefs über die Zukunft von Diablo 4:

„Das ist der Fokus von Season 4: Die Erfahrung des Lootens und Levelns zu verbessern.“

Nunez erklärt weiter, dass die Veränderungen an Höllenfluten in Season 4 alle Realms betreffen werden: „Wie die Eisenwölfe nun in diese Fluten eingearbeitet werden, ist permanent. Das ist einfach, wie Diablo 4 nun mit den Höllenfluten verfährt.“

Lediglich zwei Sachen sollen exklusiv für Season 4 kommen:

die Season-Aktivität „Call of the Wolf“

und das Season-Item „Profane Mindcage“

Beide zahlen jedoch auf die Idee der Season ein, die Itemization zu verbessern. In der ausführlichen Antwort heißt es:

Mit Season 4 gibt es eine starke Betonung auf die Änderungen, die wir überall vorgenommen haben, mit Itemization, Härtung [Tampering], Vollendung [Masterworking] und den ganzen Sachen. Alles führt dann zurück auf den Loot. Das ist der Fokus von Season 4. Die Erfahrung des Lootens und Levelns zu verbessern. Wir haben als Teil der saisonalen Mechaniken oder als saisonales Item einen Verbrauchsgegenstand: den „Profane Mindcage“ [zu Deutsch etwa: Lästerlicher Gedankenkäfig]. Der fällt bei den neuen Hellbourne, einem neuen Monster-Typen in den Höllenfluten. Wenn ihr auf dem saisonalen Realm einen Hellbourne tötet, wird er einen Gedankenkäfig fallen lassen. Wenn ihr den verbraucht, erhöht er – für 60 Minuten, glaube ich – das Level der Höllenflut-Monster um bis zu zehn sowie ihre Drop-Rate von Anomaler Glut. […] In Season 4 geht es darum, an deiner Ausrüstung herumzuwerkeln, die Klassen-Fantasie auszubauen. Der Gedankenkäfig treibt das noch etwas weiter, bringt Leute dazu, ihre Builds zu testen, ihre Effizienz zu maximieren. […] Deric Nunez im Interview

Ismay fügt hinzu, dass Season 4 deswegen so viel anders ist als alle Seasons zuvor. An den Änderungen werde schon sehr lang gearbeitet. Während andere Seasons ein cooles Thema hätten, das dann aber wieder verschwindet, baue Season 4 grundlegend alles um – und die Änderungen bleiben.

Im vollständigen Interview sprechen wir noch über weitere Themen, etwa die wichtigsten Lehren vergangener Seasons und die Möglichkeiten für die Zukunft. Außerdem konnte ich ein paar spannende Antworten zu Themen bekommen, die in der Community heiß diskutiert werden. Ihr findet das Interview am kommenden Sonntag hier auf MeinMMO.

Übrigens sind die Eisenwölfe als Season-Thematik ziemlich auffällig, denn die kommen aus Kurast. Kurast wird auch der wichtigste Punkt der ersten Erweiterung, Vessel of Hatred. Deric Nunez sagte mir dazu nur:

„Wir suchen immer nach Wegen, um die Story von Sanktuario sinnvoll fortzusetzen. Aber wie [Season 4] mit der kommenden Erweiterung zusammenhängt oder auch nicht, darüber können wir noch nicht sprechen.“

Mehr zur Erweiterung lest ihr hier: Vessel of Hatred soll ein „Schritt nach vorn“ sein – So soll es weitergehen