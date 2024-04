Diablo 4: Die neue Höllenflut will euch jagen und zur Strecke bringen – Spieler lieben es

Seit wenigen Tagen ist der Test-Server in Diablo 4 live und Spieler testen die Features für Season 4. Eines hat es ihnen besonders angetan: die „neue“ Höllenflut mit ihrer Monster-Dichte und den spuckenden Würmern.

Am 2. April ging der PTR live (öffentlicher Test-Server) und seitdem können Spielerinnen und Spieler die Features, die in Season 4 in Diablo 4 ziehen, ausprobieren. Das Update brachte zahlreiche Änderungen und Inhalte ins Spiel und einzelne Experten meinen: Das könnte die beste Season werden.

Vor allem die Änderungen am Loot-System scheinen vielen Spielern zu gefallen. Ein weiteres Feature, das aktuell positives Feedback erhält, sind die Höllenfluten. Mit Season 4 wird sich einiges daran ändern und die Community wirkt sehr zufrieden darüber.

Die Leaderboards zogen in Season 3 in Diablo 4 ein und bleiben auch danach weiterhin bestehen. Im Video erfahrt ihr mehr zu den Bestenlisten:

Gute Monster-Dichte, spuckende Würmer und interessanter Loot

Was lieben die Spieler daran? Auf Reddit fragt der Nutzer „OLSZu“ am 3. April die Community von Diablo 4, was die Nutzer über die neue Höllenflut auf dem PTR denken. Er selbst liebe die „neue Höllenflut“ und das „Bedrohungsbarometer“ finde er großartig.

Hier warten die Monster nicht mehr irgendwo auf die Spieler, um gemetzelt zu werden, sondern „die Hölle will euch jagen und töten“, schreibt er.

Der Top-Kommentar zu dem Beitrag stammt von „Big-Instruction1745“. Er schreibt: „Ich habe nur ein paar Minuten gespielt und dann ist dieser riesige Wurm aufgetaucht und hat mich mit Bösewichten beworfen.“

Wie aus dem Nichts schießt ein riesiger Wurm aus dem Boden und spuckt Monster aus. Und ihr steht mittendrin.

Ein Nutzer meint: „10/10 Höllenflut-Änderungen.“ Und jemand kommentiert „Die [Monster-]Dichte ist wahnsinnig hoch. Fühlt sich toll an.“ Der Nutzer „TacoFoxx21“ merkt an: „Ich bekomme Arschtritte und ich liebe es.“

Jemand kommentiert, die neue Höllenflut sei großartig und mache viel mehr Spaß. Sie sei jetzt auch für Loot interessant, da Monster 925er-Loot ab Level 95 droppen. Jetzt sei es eine Endgame-Aktivität, die sich wirklich lohne und nicht mehr nur, um Mats zu sammeln.

„kestononline“ schreibt unter dem Beitrag: „Es ist definitiv eine NO-AFK-Zone jetzt lol. Ich mag es wirklich, dass so ziemlich alles, mit dem man interagiert, wie Pflanzen, Mineralien, etc. ein Hinterhalt von einem Haufen Monster sein kann. Einen sicheren Ort zu finden, um zu teleportieren, ist jetzt aber ein bisschen schwierig.“

Keine Ruhe, um Truhen zu öffnen

Gibt es auch andere Meinungen? Es gibt durchaus Nutzerinnen und Nutzer, die etwas an der „neuen“ Höllenflut kritisieren. „DukeVerde“ meint, der neue Boss sei viel zu hart für sein Level. Die Leute beschweren sich jetzt noch nicht, weil sie direkt eine gute Ausrüstung auf dem PTR haben. Er glaube, wenn das bei Release komme, werden das viele kritisieren.

Und „Disciple_of_Erebos“ findet die neue Höllenflut sehr gut, aber er denkt, „wenn man sich in der Nähe einer Truhe befindet, sollten keine Monster spawnen können.“ Er habe öfter erlebt, dass er Truhen nicht öffnen konnte, weil seine Bedrohungsstufe so hoch war und durchgehend Monster spawnten. Es störe ihn, reichlich Glut gesammelt zu haben und sie mit dem Ende der Höllenflut zu verlieren, weil man „keine 3 Sekunden Zeit hat, die Truhe zu öffnen.“

Die Höllenflut ist ab Season 4 dann auch auf den Weltstufen 1 und 2 verfügbar. Neben der höheren Monster-Dichte gibt es dort auch spezielle Höllenflut-Aufgaben für den Baum des Flüsterns. Insgesamt ist also ziemlich was los, wenn man durch die Gebiete läuft. Welche Änderungen mit der neuen Season sonst noch kommen, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Alle Infos zu Season 4 – Start, Features und Vorbereitung