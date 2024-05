Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Zum Thema weiße Items generell, sieht es aber so aus, als könntet ihr euer Bankfach getrost aufräumen. Der Entwickler sagte mir klar: solche Items sind Übergangs-Items und im Moment blieben sie das auch. Etwas Anderes ist vielleicht in der Zukunft mal Thema, jetzt aber nicht.

Ismay klang bei seiner Antwort ein wenig so, als wolle er das Feedback von der Community hören, um einen Grund zu haben, Runenwörter ins Spiel zu bringen. Falls das also euer Wunsch ist: Gebt Feedback!

Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?

Ich habe Tim Ismay ein wenig auf diese Frage festgenagelt und mehrmals nachgefragt. Auf die Frage nach Runenwörtern generell, meinte er: „Wir haben Runenwörter damals in Diablo 2 geliebt. Das war so ein cooles Gameplay-System.“

Ihr findet hier die Antwort dazu, was eigentlich die Season-Mechanik von Sesaon 4 wird und was das für alle Spieler bedeutet . Auf der Blizzcon sprach ich bereits mit den Chefs über die Zukunft von Diablo 4:

In der Community brodelt seit Monaten der Verdacht, dass weiße Items irgendwann noch wichtig werden würden. Denn diese sonst wertlosen Waffen und Rüstungen brauchte man in Diablo 2 für die Runenwörter.

