WoW Remix: Bronze farmen – So sammelt ihr schnell viel Bronze

In WoW Remix: Mists of Pandaria dreht sich alles um die Währung Bronze. Wir verraten, wie ihr rasch große Mengen davon bekommt.

Für knapp 3 Monate läuft in World of Warcraft der temporäre Spielmodus WoW Remix: Mists of Pandaria. Hier erlebt ihr die Erweiterung rund um die Pandaren, die Sha und den Kampf gegen Garrosh Höllschrei mit einigen Annehmlichkeiten. Im Zentrum davon steht die neue Währung „Bronze“. Wie ihr möglichst schnell davon farmen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Wofür braucht man Bronze? Bronze ist die primäre Währung und erfüllt in WoW Remix: Mists of Pandaria vor allem zwei Aufgaben:

Das Freischalten von Belohnungen wie Reittieren, Transmogs und Spielzeugen.

Das Aufwerten der eigenen Rüstung, um den Charakter zu verbessern.

Abgesehen davon könnt ihr mit Bronze noch Konsumgüter wie Tränke oder Schriftrollen kaufen. Die droppen allerdings auch reichlich, sodass ihr im Regelfall genug von allen Verbrauchsgütern habt, ohne sie mit Bronze zu kaufen.

Wie bekommt man Bronze? Die Kurzfassung ist: Durch so ziemlich alles, was ihr macht. Im Detail sind das:

Alle Feinde hinterlassen Bronze als Beute.

Quests gewähren Belohnungs-Truhen, die Bronze enthalten.

Zahlreiche Erfolge geben große Mengen an Bronze.

Ungewollte Ausrüstung könnt ihr zerlegen und erhaltet ebenfalls Bronze.

Bronzene Sphären in ganz Pandaria könnt ihr berühren, um direkt Bronze zu erhalten.

Dieser Umstand sorgt dafür, dass jeder Inhalt in Remix lukrativ ist. Egal ob ihr in der offenen Welt questet, Dungeons bewältigt, Szenarios besucht oder euch in die Raids stürzt: Bronze gibt es überall.

Die Händler verkaufen jede Menge Zeug für Bronze – einiges ist recht teuer.

Bronze farmen – Die besten Methoden in WoW Remix: Mists of Pandaria

Wenn ihr schnell viel Bronze farmen wollt, dann gibt es mehrere lukrative Methoden. Wir konzentrieren uns hier auf eine Handvoll davon, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gesammelt haben.

Methode 1: Raids täglich abfarmen

Der wohl effizienteste Weg des Bronze-Farmens ist das Besuchen der Raids auf normaler Schwierigkeit. Gerade das Mogu’shangewölbe könnt ihr bereits ab Stufe 25 besuchen und ist selbst mit einer unerfahrenen Gruppe vergleichsweise leicht. Solltet ihr ein oder zwei gut ausgerüstete Helden dabei haben, fallen die Bosse innerhalb weniger Minuten.

Der ganze Raid kann locker in einer halben Stunde abgeschlossen werden. Zusammen mit den Drops von den Trashmobs kommt ihr so auf ungefähr 6.000 Bronze in 30 Minuten.

Raids wie der „Thron des Donners“ gewähren jede Menge Bronze.

Den Raid könnt ihr täglich wiederholen, denn eure ID wird jeden Tag zurückgesetzt.

Grundsätzlich gilt dieser Tipp auch für die anderen Raids, allerdings braucht ihr hier bereits eine höhere Stufe und die Schwierigkeit kann etwas höher ausfallen.

Habt keine Angst vor der Suche nach einer Gruppe. In der Regel sind im Such-Tool mehrere Gruppen, die das Gewölbe besuchen wollen. Im Zweifelsfall eröffnet einfach eure eigene Gruppe. Zumeist braucht es nur einen Tank und nicht einmal Heiler, wenn die Gruppe gut ausgestattet ist.

Methode 2: Daily- und Story-Quests

Die zweite effiziente Methode ist klassisch, aber bewährt. Erledigt einfach Quests. Für jede Quest bekommt ihr eine Belohnungskiste, die – auf Stufe 70 – zwischen 45 und 90 Bronze enthält und darüber hinaus euren Umhang verbessert und auch noch ein Item gewähren kann, das ihr dann in Bronze zerlegt.

Auch die klassischen Story-Quests lohnen sich, denn häufig könnt ihr sie in wenigen Minuten abschließen und so viel Bronze verdienen.

Natürlich liegt die Effizienz hier auch an eurem persönlichen Spielstil, eurer Leistung und der Ausrüstung eures Charakters, aber alleine mit Questen kamen wir auf 6.000 bis 9.000 Bronze pro Stunde.

Quests sind allerdings begrenzt und auch die Daily-Quests irgendwann erschöpft. Wer jeden Tag aber nur ein wenig Zeit hat und gerne solo Fortschritt erzielen will, für den ist Questen die perfekte Möglichkeit.

Einfach nur in Pandaria questen ist schon sehr lukrativ.

Methode 3: Rares und Elite-Feinde

Die dritte Methode ist das Farmen von Rares und Elite-Gegnern. Das ist vor allem auf Stufe 70 möglich. Elite-Gegner, etwa auf der Insel des Donners oder der Zeitlosen Insel, haben nämlich zusätzlich eine Chance, dass sie Geringe Anhänger des Glücks droppen. Jeweils 10 davon könnt ihr gegen eine Belohnungskiste und einen zufälligen Edelstein (ebenfalls 10 Bronze wert) eintauschen.

Sobald ihr auf Stufe 70 eure Ausrüstung einige Male aufgewertet habt, könnt ihr es locker mit mehreren Elite-Feinden gleichzeitig aufnehmen und zum Beispiel die Elite-Gegner rund um Ordos farmen – egal ob als Gruppe oder alleine. Zwar ist das nicht so effizient wie der ehemalige Exploit mit den Fröschen, dafür aber noch immer recht angenehm.

Probiert ein wenig aus, wie viele Feinde ihr gleichzeitig erledigen könnt und denkt daran, dass ihr auf der Zeitlosen Insel zahlreiche Buffs sammeln könnt – etwa von den Schreinen oder Lebensmitteln. Das macht euren Charakter gleich nochmal viel stärker und Elite-Gegner gar nicht mehr so bedrohlich.

Bonustipp: Täglicher Solo-Boost: 1.000+ Bronze in 60 Sekunden

Einen finalen, letzten Tipp haben wir für euch, wenn ihr nur wenig Zeit habt und schnell ungefähr 1.000 Bronze ergattern wollt. Das geht nämlich, solange ihr über Flächenschaden verfügt, zumindest halbwegs akzeptable Ausrüstung besitzt und bereits Stufe 45 oder höher erreicht habt.

Ein kleiner Boost für eure Bronze – schnell alles umholzen.

Begebt euch auf die Zeitlose Insel und reist zu den Koordinaten 46 / 73 (siehe Screenshot). Dort seht ihr eine ganze Menge freundliche Mobs, denen ihr erst einmal nichts tun könnt. Die Kreaturen gehören allerdings zu einem kleinen Event. Schaut, ob in der Nähe ein violetter Kristall ist.

Dieser Kristall macht euch 60 Sekunden lang feindlich.

Sobald ihr den Kristall anklickt, werden alle Mobs für 60 Sekunden feindlich. Sie haben nur sehr wenig Leben und sterben durch Flächenzauber nahezu sofort. Mit dem Clou: Sie spawnen sofort wieder neu und können innerhalb der 60 Sekunden erneut getötet werden!

Mit ein bisschen Übung und den entsprechenden AoE-Fähigkeiten schafft ihr es locker, innerhalb der Zeit gar 100 oder 200 von den kleinen Feinden zu töten.

Im Anschluss könnt ihr die getöteten Mobs plündern. Beachtet, dass ihr mehrfach plündern müsst, da hier so viele Leichen liegen, dass WoW nicht alle zusammenfassen kann. Ihr werdet also 6 oder 7 Mal plündern müssen, um wirklich alles zu erhalten.

So sieht das aus, nachdem man alles zerhackt hat. Da funkelt eine Menge.

Der Kristall kann pro Tag und Charakter allerdings nur ein einziges Mal angeklickt werden. Nutzt diesen einen Versuch also, um möglichst viele der Mobs zu töten und so jede Menge Beute in Form von Bronze, Items und Umhang-Aufwertungen zu erhalten.

Beachtet, dass der Kristall eine Respawn-Zeit hat und daher nicht immer verfügbar ist. Wenn er bei euch fehlen sollte, kehrt einfach ein paar Minuten später zurück und schaut erneut.

Habt ihr noch andere Tipps und Tricks, wie man schnell viel Bronze sammeln kann?