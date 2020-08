Project TL hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast fertig war, jedoch komplett überarbeitet und bekam den Namen Project TL. Das MMORG wechselte daraufhin in die Unreal Engine 4, alle Mobile-Inhalte wurden entfernt und es soll für den PC und möglicherweise Konsolen erscheinen. In Korea soll die Beta zu Project TL noch im Jahr 2020 starten.