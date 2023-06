Throne and Liberty bekam 2022 den ersten Gameplay-Trailer seit Jahren spendiert. Dort machte es einen sehr positiven Eindruck. Doch nach den ersten Beta-Tests sieht das ganz anders aus. Nun wurde ein Trailer zum Summer Game Fest veröffentlicht, der gerade auf dem Xbox-Kanal starke Kritik in den Kommentaren bekommt.

Was zeigt der Trailer? In knapp 90 Sekunden werden verschiedene Gebiete, Spiel-Inhalte und auch Kampfszenen gezeigt, wobei der Trailer ständig zwischen Cinematics und tatsächlichem Gameplay hin und her wechselt.

Der Trailer wurde unter anderem auf dem Xbox-Kanal auf YouTube veröffentlicht, wo es gemischte Reaktionen gab. Einige fanden, dass Throne and Liberty actionreich und wunderschön aussieht. Doch genau das sei ein Problem, meinen andere. Sie finden, der Trailer beschönige die aktuelle Situation.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Kritik an Kampfsystem und Grafik

Was wird kritisiert? Die Trailer zu Throne and Liberty inszenieren große PvP-Schlachten und zeigen gerade bei den cinematischen Elementen immer wieder Situationen, in denen die Feinde von wuchtigen Angriffen zurückgeschleudert werden. Doch das sieht man nicht im Spiel selber.

Dort wirkt es wie ein sehr starres Tab-Targeting, das mit langen Animationen und sehr sehr wenig Trefferfeedback daherkommt. Oft kann man aus Angriffen einfach herauslaufen oder wird gestunnt und muss die Zeit dann einfach absitzen. Kein Vergleich zur Dynamik von Spielen wie Guild Wars 2 oder Black Desert Online.

Vieles erinnert grafisch und vom Gameplay eher an ein Lineage 3, das gut in späten 2000er-Jahren zu Zeiten von LOTRO und Warhammer Online hätte erscheinen können.

Ein gutes Vergleichs-Video zum Trailer oben ist das GvG-Gameplay vom YouTuber Logen. Bezeichnend hier die Szene bei Minute 2:32, wo der YouTuber zwar gestunnt wird, der Gegner aber einen Millimeter zu weit weg steht und die gesamte Combo ins Nichts haut.

Zudem wird kritisiert, dass es sich um ein Tab-Target-Spiel mit lediglich 6 Fähigkeiten und 9 verschiedenen Waffen handelt. Das sei insgesamt viel zu wenig. Der Vorgänger Lineage 2 setzte auf über 30 Spezialisierungen mit jeweils dutzenden Skills.

Auch andere Tab-Target-Spiele wie WoW oder FFXIV bieten eine deutlich größere Vielfalt.

Ein eigenes Bild vom Spiel sollt ihr euch übrigens bald schon machen können. Beim Summer Game Fest wurde ein technischer Test angekündigt, für den ihr euch jetzt schon registrieren könnt (via Throne and Liberty).

“Auto-Run, Auto-Combat, Auto-Loot – Willkommen in der Bot-Welt”

Was sind typische Kommentare unter dem Trailer? Unter dem Trailer hagelt es Kritik. Der Nutzer Marcus Lacey schreibt etwa: “Es ist das beste AFK-Game, das für Konsolen erscheinen wird.” Damit spielt er auf Mechaniken wie Auto-Run und Auto-Kampf an. Automatisches Kämpfen wird durch ein Premium-Item sogar noch 8 Stunden nach dem Logout fortgesetzt.

Weiter heißt es unter dem Video:

“Es ist eine Schande, dass man für das Kämpfen fest an einem Ort stehenbleiben muss.”

“Dead on arrival. Es ist ein typisches Korea-MMORPG mit Autoplay-Run und Auto-Combat.”

“Es ist Teil der Lineage-Reihe, also wird es kein Erfolg für den Westen, aber riesig in Ostasien.”

Diese Kommentare sind vernichtend, gerade wenn man bedenkt, dass NCSoft mit Throne and Liberty ein großes Spiel für PC und Konsolen versprochen hat, das auch im Westen erfolgreich werden sollte.

Gibt es auch positive Stimmen? Ja, die Verwandlungen in die Tiere werden gelobt. So sieht man im Trailer zwei Szenen: Bei Sekunde 48 verwandelt sich der Charakter im Fallen in einen Adler und bei Minute 1:24 nutzt der Charakter erst einen Kletterhaken, um sich dann ebenfalls in der Luft zu verwandeln.

Throne and Liberty sollte eigentlich in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen, wurde jedoch auf Oktober verschoben. Mehr dazu hier: Das neue MMORPG Throne and Liberty verschiebt offiziell den Release, aber hat auch gute Nachrichten.