Throne and Liberty testet Geschäftsmodell – So viel Pay2Win steckt in der Beta vom neuen MMORPG

Der Entwickler NCSoft des kommenden MMORPGs Throne and Liberty hat Informationen zum Geschäftsmodell geteilt. Dabei wird die aktuelle Closed-Beta dazu genutzt, das Geschäftsmodell zu testen. Obwohl dieses für den asiatischen Markt zugeschnitten ist, lassen sich bereits trotzdem grobe Züge der Monetarisierung im MMORPG für den Westen ableiten.

Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Das MMORPG Throne of Liberty bietet in der aktuellen Beta-Fassung mehrere Dienste an. Darunter sind Season-Pass sowie Growth-Magazine-Pass zu verstehen. Zusätzlich gibt es auch Pay-for-Convinience-Items (schnellerer Fortschritt) sowie kosmetische Artikel.

Passend dazu gibt es dann die Lucent und Cosmetic Coins beziehungsweise Münzen. Diese können über den spiel-internen Markt oder sogenannte Express-Anfragen erwirtschaftet werden.

Schaut euch hier einen Trailer zu Throne and Liberty an:

Beta zeigt Season-Pass, Pay2Progress und Handel

Wie funktioniert der Season-Pass ? Über den Season-Pass können Spieler Belohnungen beziehen, indem sie Quests abschließen und festgelegte Erfolgsstufen erklimmen. Dabei ist festzuhalten, dass die Erfolge und Level-Obergrenzen an die Closed-Beta angepasst wurden und sich vom fertigen Produkt, geschweige denn der westlichen Version, unterscheiden können.

Der Premium-Pass offeriert daneben weitere Vorteile. So umfasst er die folgenden Zusatzfunktionen:

Glücklicher Sammler : Fallen bei der Jagd Gegenstände, so sind diese ungebunden, und können dann gehandelt werden.

: Fallen bei der Jagd Gegenstände, so sind diese ungebunden, und können dann gehandelt werden. Spiel ohne Verbindung : Falls die Verbindung abbricht oder beendet wird, wird der Charakter weiter farmen, und zwar bis zu 8 Stunden am Tag.

Dabei begründet NCSoft den Premium-Vorteil Glücklicher Sammler mit dem Schutz gegen Monopolbildung und Überangebot. Der Premium-Vorteil Spiel ohne Verbindung soll es aufgrund von eingeschränkter Konnektivität beziehungsweise Verbindungsabbrüchen auf dem PC geben.

Welche Pay-for-Convinience-Items gibt es? Zum Großteil handelt es sich hier um Verbrauchsgüter und Materialien zum Aufwerten eurer Ausrüstung (Pay2Progress), die auch per Ingame-Crafting herstellbar sind. Dazu zählen auch Lebensmittel sowie Elixiere.

Diese Items sind direkt im Lucent Shop erhältlich. Auf diese Weise spart ihr euch im Tausch gegen Lucent Coins entsprechend Spielzeit.

Wie sieht der Handel im Spiel aus? Es gibt einen Markt beziehungsweise Tauschbörsen im Spiel. Die allgemeine Börse zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Das Mindestlevel zum Handel liegt bei 15.

Die Handelswährung ist dabei Lucent .

. Als Handelsgebühr wird allerdings die Währung Solent verwendet.

verwendet. Die Grundgebühr beträgt dabei 30 % plus den Steuersatz der Gilde, die die Belagerungskriege gewinnt.

Allerdings können von Bossen ergatterte Gegenstände gebührenfrei gehandelt werden.

Gilden können dazu intern gebührenfrei Items tauschen.

Was sind Express-Anfragen? Neben einem Anforderungssystem, was weitere Belohnungen am Tag ermöglicht und sich dabei auf 20 Aufgaben täglich beschränkt, gibt es noch die Express-Anfragen.

Diese können vom Anfragenmanager in der Stadt angenommen werden und bringen höherwertige Zufallsbelohnungen, wie zum Beispiel Handwerksmaterialien. Eine Express-Anfrage kostet jedoch 35 Lucent Coins . Die Aktualisierung der Anfragen-Liste kostet dagegen Solant Coins .

Wofür sind Cosmetic Coins ? Diese werden verwendet, um wilde Transformationen zu erwerben. Dieser Gegenstand ändert das Aussehen des Charakters nicht nur, sondern verleiht zum Beispiel auch schnellere Bewegungseigenschaften.

Dazu können mit diesen Coins auch Amitois erworben werden. Diese ähneln der Funktion von Haustieren beispielsweise aus Black Desert Online, die zum einen eine spezielle Eigenschaft bieten und zum anderen für einen selber die Beute einsammeln.

Pay2Win im Westen noch unklar

Ob man in der westlichen Version am Ende von Pay2Win sprechen kann, lässt sich im Vorfeld gar nicht sagen. Fakt ist, dass es keine Ausrüstung direkt zu kaufen gibt, jedoch sehr wohl Verbrauchsgüter zur Verbesserung der eigenen Ausrüstung, und zwar gegen Bares (wenn dies auch zuerst für Lucent Coins eingetauscht werden muss).

Inwieweit Pay-for-Convinience-Items in die westliche Version Einzug erhalten, bleibt ebenso fraglich. Schließlich testet NCSoft noch selbst für den eigenen, heimischen Markt und möchte dazu nach aktueller Information Feedback zum Geschäftsmodell gegebenenfalls noch umsetzen.

Was haltet ihr vom Geschäftsmodell? Erscheint es euch fair oder birgt es nicht tolerierbare Vorteile gegenüber anderen? Schreibt dazu in die Kommentare.

Welche MMROPGs euch sonst gefallen könnten, erfahrt ihr hier: die 7 besten MMORPGs mit Action-Kampfsystem im Jahr 2023.