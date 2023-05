Dragon’s Dogma 2 hat mich in 2 Minuten von MMORPGs wieder zu Solo-RPGs bekehrt

Der PlayStation Showcase 2023 hat für einige tolle Ankündigungen und Enthüllungen gesorgt, meint MeinMMO-Autor Jakob Gerden. Ein persönlicher Favorit von ihm ist jedoch ein ganz bestimmtes Spiel, nämlich Dragon’s Dogma 2 von Spielentwickler Capcom. Dazu wurde auf dem Showcase ein Reveal-Trailer veröffentlicht. Warum es ihn als MMORPGler zurück zu den Wurzeln bringt, nämlich Solo-RPGs, erfahrt ihr hier.

Was zeigt der Reveal-Trailer? Zugegeben, der Trailer offenbart nicht allzu viele Details zum Gameplay. Dafür strotzt er umso mehr mit Cinematics und Kampfeinlagen, die ein Action-Spektakel versprechen.

Nach der bereits erfolgten Ankündigung, gewährt uns der Reveal-Trailer aber das erste Mal einen vernünftigen Ausblick, was Dragon’s Dogma 2 zu bieten hat.

Schaut hier den Reveal-Trailer zu Dragon’s Dogma 2.

Es besticht durch eine grafische Aufwertung gegenüber dem ersten Teil und zeigt wieder die Merkmale, die den ersten Teil bereits so besonders gemacht haben:

Eine mutmaßlich offene Spielwelt, angelegt in einer mittelalterlichen Fantasywelt voller Wälder und Gebirgsketten.

Charaktere, die zum einen an Personen aus Game of Thrones, aber auch The Witcher, hier im speziellen auch Yennefer, erinnern.

Fulminante Kämpfe in Richtung eines Witcher oder magische Skills in Richtung eines Bestsellers wie Hogwarts Legacy.

Man sieht Boss-Monster, darunter einen Greif, der auch hier wieder den Königsgreif aus dem Witcher-Universum in Erinnerung ruft, oder eine vermeintliche Chimäre sowie einen roten Drachen – Widersacher aus dem ersten Teil.

Die musikalische Untermalung steigert meine Erwartungen umso mehr. Der Titel macht es mir entsprechend, durch all die oben genannten Merkmale, gerade als MMORPG-Liebhaber schwer, dieses Action-RPG zu ignorieren. Zumal ich damals schon vom ersten Teil so fasziniert war.

Es könnte mich schließlich dazu bewegen, meine heißgeliebten MMORPGs für eine kurze Weile zur Seite zu legen und nach der Witcher-Reihe endlich wieder ein RPG aus Fernost zu zocken. Was die Witcher-Reihe in Zukunft plant, könnt ihr hier nachlesen.

Dragon’s Dogma entfacht meine Liebe zu Solo-RPGs neu

Dragon’s Dogma 2 bietet alles, was ich immer mehr vermisst habe und bereits an Teil 1 liebte.

Kämpfe gegen riesige Gegner, wie damals in Shadow of the Colossus auf der PlayStation 2, wo man sich an jenen entlang hangeln musste, um an die Schwächen des Ungetüms zu gelangen. Ein sprichwörtlicher Kampf à la David gegen Goliath.

Dazu die Open-World, die für mich unendlich groß erschien und dann das Gruppenspiel, was ich bereits damals in der Baldur’s Gate oder der Dragon Age Reihe genossen habe.

Auch das Setting ist entscheidend. Eine klassische Fantasywelt, angelehnt an das Mittelalter, hat für mich schon immer zu einem Rollenspiel gehört.

Geht man nach der Dramaturgie im Reveal-Trailer, so könnte da auch eine gute Story verborgen sein. Wie diese sich ausspielt, mit Twists für die ein oder andere Überraschung zu sorgen vermag, kann an dieser Stelle noch nicht beantwortet werden.

Trotzdem erinnert es mich an gute alte Zeiten, wo Internet nicht immer gegeben war. Man selbst möchte sich auch mal wieder in einem Rollenspiel wiederfinden, was speziell um einen herum gestrickt wurde. So vermisse ich in MMORPGs manchmal das Gefühl, etwas Wichtiges im Spiel beigetragen zu haben.

Anstelle nur ein Teil des Ganzen zu sein – wie es oft in MMORPGs erscheint, will ich auch mal im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Und das können mir offenbar nur Solo-RPGs bieten.

Einer der Charaktere aus Dragon’s Dogma 2 erinnert mich an Yennefer aus der Witcher-Reihe

Was ist das für ein Spiel? Dragon’s Dogma ist der von vielen Fans hoch erwartete Nachfolger des Action-RPGs aus 2012. Es soll auf PlayStation, Xbox und Steam erscheinen. Das Spiel kommt aus dem Hause Capcom. Es dreht sich dabei um einen Erweckten , der im Kerker zu sich kommt. Dabei fehlt ihm sein Herz, was, wie bereits in Teil 1, von einem blutrünstigen Drachen gestohlen wurde.

Dieser verwüstet alles, was in seinem Weg liegt. Derweil liegt es an euch, herauszufinden, wer unser Protagonist ist und wohin ihn sein Schicksal führen wird. Dazu verspricht der Entwickler im Übrigen folgende Features (via nichegamer.com):

Das Gameplay bietet euch verschiedene Möglichkeiten, an die Dinge heranzugehen. Nutzt dazu bis zu 3 Pawns , künstliche Wesen, die dem Riss entsprungen sind und euch zur Seite stehen.

, künstliche Wesen, die dem Riss entsprungen sind und euch zur Seite stehen. Klettert auf, manipuliert und bekämpft verschiedene Monster.

Wählt dabei aus unterschiedlichen Waffen wie Schwertern, Bögen oder nutzt Magie, um eure Feinde zu bezwingen.

Erstellt und passt den eigenen Charakter nach euren Wünschen an und wählt dabei aus verschiedenen Berufungen.

Für mich ist das Spiel eines meiner heiß begehrtesten Rollenspiele in diesem Jahr. Ich hoffe nur, der Release lässt nicht zu lange auf sich warten. Welche Rollenspiele euch sonst gefallen könnten, lest ihr an dieser Stelle.

Was meint ihr? Habt ihr Dragon’s Dogma 1 gespielt? Gehört es zu euren Highlights des PlayStation Showcase 2023? Schreibt dazu in unsere Kommentare.