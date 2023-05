Neues Action-RPG verspricht satte Action mit göttlicher Energie, sieht aus wie Dark Souls auf Steroiden

Der polnische Publisher CI Games hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Action-RPG Lords of the Fallen veröffentlicht. Der Titel wird als Nachfolger zu dem im Jahr 2014 erschienen Teil der Reihe gehandelt, ähnelt allerdings einer ganz besonderen Spiele-Marke, nämlich Dark Souls. Schaut euch hier den Trailer an.

Was ist das für ein Spiel? Das neue Action-Spiel aus dem Hause CI Games befindet sich seit mehreren Jahren in Entwicklung (via ign.com). Es basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet eine halboffene Welt, in der es sich gegen allerlei Monstrositäten zu behaupten gilt. Es soll im Einzelnen diese Features bieten (via Steam):

Euch erwartet eine Parallelwelt, die der Toten sowie der Lebenden

Es erwartet euch ein schnelles, flüssiges und herausforderndes Kampfsystem

Setzt magische Angriffe und Buffs ein

Bestreitet gemeinsame Abenteuer, indem ihr einen zweiten Spieler einladet

Erlebt Charaktere, die euch aus eigenen Gründen heraus helfen wollen

Gestaltet euren Charakter und wählt aus 9 Startklassen, wie zum Beispiel Ritter, Schurke oder Feuerlehrling.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Lords of the Fallen an.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer eröffnet die Szenerie, mit einem Gang von mehreren Protagonisten durch eine Halle epischen Ausmaßes, die einen roten Handschuh in Empfang nehmen.

Im Vorfeld wird erklärt, dass der Dämonengott Adyr mit seiner Legion die Armee von Mournstead bezwungen und ihn zu Fall gebracht hat. Trotzdem scheint es noch Hoffnung in Form des Dark Crusader zu geben.

Gerade die musikalische Untermalung trägt zur Atmosphäre bei

Im Anschluss wird eine schaurig schöne Landschaft mit unterschiedlichen Biomen gezeigt. Dazu gesellen sich mehrere Szenen, die mit den Kampfeinlagen und der Verwendung einer Laterne samt göttlicher Macht das Gameplay zeigen. Überhaupt erinnert die Aufmachung dabei an die Dark Souls-Reihe oder Elden Ring.

Besonders erwähnenswert ist die musikalische Untermalung, die passend zum Ambiente Lust auf mehr macht.

Ob der Action-Titel am Ende den erfolgreichen Pfad eines Dark Souls oder Elden Ring beschreiten wird, bleibt vorerst offen. Der Trailer verspricht jedoch ein Action-Gewitter epischen Ausmaßes, was ihr wahlweise alleine oder im Koop-Modus spielen könnt.

Was meint ihr? Hat euch der Trailer überzeugt? Kann Lords of the Fallen am Ende ein Dark Souls beerben? Schreibt dazu in unsere Kommentare.