Elden Ring macht fast alles besser als Dark Souls früher – Außer, man will es länger spielen

Mit Elden Ring ist FromSoftware in die Vollen gegangen und hat nicht nur eine gigantische Welt geschaffen, sondern gleichzeitig alle Barrieren alter bekannter Souls-Teile aufgehoben. Trotz der riesigen Freiheit meint unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos, dass Elden Ring keinen Wiederspielwert bieten kann.

Die Welt von Elden Ring ist beeindruckend groß, erzählt eine mysteriöse Geschichte auf eine spannende Art und hat spektakuläre Bosskämpfe. Eigentlich sollten mir diese Gründe reichen, das fantastische Zwischenland immer wieder neu erkunden zu wollen. Doch für mich ist in Elden Ring die Luft nach nur einem Durchgang schon draußen.

MeinMMO Autor Christos Tsogos hat schon tausende Stunden in verschiedenen Ablegern der Souls-Reihe seine Zeit verbracht. Doch Elden Ring hat ihn, was den Wiederspielwert angeht, auf ganzer Linie enttäuscht.

Denn obwohl die Welt prallgefüllt ist mit tollen Inhalten, hat Elden Ring nichts, wofür es sich lohnt, wieder dutzende Stunden ins New Game Plus zu stecken. Das ist besonders schade, weil vor allem die Dark-Souls-Teile mich jahrelang und immer wieder begeistern konnten.

Vor allem vermisse ich Eide, sogenannte Fraktionen, denen ich beitreten und dienen konnte. Mit ihnen wurde man belohnt, egal ob man anderen Spielern ehrenvoll half oder sie bei einer Invasion hinterhältig vernichtete. Als Belohnung, bekam man Eid-Gegenstände, die man an verschiedenen Altären einlösen konnte, um wichtige Items für Trophäen zu gewinnen. Im Zwischenland existieren jedoch keine direkten Eide.

Alle Eid-Symbole von Dark Souls 3 (via. darksouls-fandom.com)

Ihr könnt in Elden Ring nur große Runen ausrüsten und Spielern entweder mit den richtigen Multiplayer-Items unterstützen oder in ihre Welt eindringen. Weder Eid-Belohnungen noch sonstige Items werden euch geschenkt, wenn ihr euch bewährt habt – nur lumpige Runenbögen, von denen man sowieso zugeworfen wird.

Das war für mich jedoch eines der Highlights in Dark Souls 1-3. Entweder den Finsterwurzgarten zu beschützen oder in Anor Londo gegen PvP-Gruppen vorzugehen, die einem zahlenmäßig überlegen sind. Jedoch ist das im neuen Ableger nicht so, denn auf solche Mechaniken wurde komplett verzichtet.

Auch in Elden Ring existieren viele Schauplätze für selbst organisierte PvP-Arenen, doch diese sind durch die maximale Beschränkung von 4 Spielern zu klein. Da die Map und das Gesamtvolumen vom neuen Action-Rollenspiel erschlagend wirkte, war meine Enttäuschung umso größer als die maximale Spieleranzahl im Koop und PvP preisgegeben wurde.

Nichtmal Trophäen benötigen Anstrengung

Ein weiterer Grund ist das zu einfache Abschließen der Trophäen in solch einem bockschweren Spiel. In Dark Souls 3 benötigte man zum Beispiel für den Erfolg „Meister der Ringe“ alle 107 Ringe, die nur durch weitere Reisen ins New Game Plus gefunden werden konnten – in Elden Ring sind das hingegen läppische 8 legendäre Talismane. Habt ihr sie, gehört euch die Trophäe. Das kann in einem Spieldurchgang geschafft werden.

Durch solche Anforderungen der Trophäen habe ich mich in den alten Souls-Teilen angespornt gefühlt. Die hatten zwar keine Open-World, sondern eine vergleichsweise kleine und einschränkte Welt, aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl: “Ich habe noch soviel zu tun”.

Die Platintrophäen fühlten sich für den investierten Aufwand lohnend und passend an, doch in Elden Ring fühlte ich mich eher abgespeist. Kleiner Aufwand für eine Trophäe, die jeder bekommen kann.

Auch geheime Items gab es nicht zu entdecken, wie in Dark Souls 2. Ihr geht in Elden Ring ins New Game Plus, geht erneut die Story durch, sammelt dieselben Items auf und das war’s. Keine neuen Geheimnisse, die es zu entdecken gibt, welches einen weiteren Durchgang der Story begründen würden.

Elden Ring heißt natürlich nicht „Dark Souls“, und es muss auch nicht alles gleich sein. Doch wer Dark Souls kennt, bemerkt, wie viel Charakter vom Urgestein der älteren Ableger im neuen Titel der brillanten Souls-Macher drinsteckt. Umso enttäuschender ist es, wenn das einzige überwältigende Merkmal von Elden Ring nur die große Map mit ihren verschiedenen Dungeons ist.

Trotz dessen habe ich noch Hoffnung, dass Elden Ring in Zukunft mehr Abwechslung bieten könnte. DLCs wurden nicht bestätigt, aber fast jeder erfolgreiche Teil aus dem Hause FromSoftware bekam mindestens eins spendiert. Da das Action-Rollenspiel sich an großer Beliebtheit erfreut und viele Elemente, wie die großen Arenen noch unbenutzt dar stehen, sind DLCs nicht auszuschließen.

Die große Map von Elden Ring hat noch genug Platz für DLCs

Auch mit Updates werden Quests noch vervollständigt, wie die des kleinen Gefäßkindes oder von Patches dem Halunken. Elden Ring ist noch nicht in seiner finalen Form angekommen. Also bleibt es spannend, ob weitere Inhalte dazukommen, die zum Wiederspielwert beitragen.

