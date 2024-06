Die Bosse im DLC von Elden Ring sollten nicht schwerer sein, als im Hauptspiel – Doch das war dreist gelogen

Nicht schwerer als Malenia – Das blieb mir im Kopf, als ich gegen die vielen Bosse im neuen DLC von Elden Ring antrat. Mein Resümee? Hidetaka Miyazaki hat erneut übertrieben und schmeißt seine Befleckten in den gnadenlosen Untergang. Ich muss aber dazu sagen, dass ich noch nie so viel Spaß beim Verlieren hatte.

Der DLC von Elden Ring „Shadow of the Erdtree“ startet in Deutschland am 21. Juni um Mitternacht. Gespannt warten schon alle Souls-Fans darauf, erneut vernichtet zu werden. Während sich viele auf das neue Gebiet der Schattenlande freuen, sind die Bosse einer der wichtigsten Dinge, die Spieler lange beschäftigen werden.

Ich durfte schon vor dem Release den DLC auf Herz und Nieren prüfen und jeden Boss erledigen. Ich habe von Demon Souls bis hin zu Elden Ring jedes Souls-Game von FromSoftware gezockt und kenne viele ikonische Bosse der einzelnen Teile – was ich aber im DLC von Elden Ring gesehen habe, toppt alles.

Wer schreibt hier? 10 Jahre in den faszinierenden Universen von Hidetaka Miyazaki und noch immer bekommt MeinMMO-Autor Christos Tsogos nicht genug von den unerbittlichen Welten der Souls-Games. Von Demon Souls bis hin zu Elden Ring hat er alles durch und jedes Spiel platiniert. Mit viel Erfahrung bei Bossen und einem guten Orientierungssinn manövrierte sich Christos durch die Souls-Inhalte wie nichts, doch der DLC bremste sogar unseren Experten aus und zeigte ihm, dass Erfahrung allein nicht ausreicht.

Bosskämpfe werden euch sprachlos zurücklassen

Schon in den Communitys auf Reddit spricht sich herum, dass der Chef von Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, oft viel weniger verspricht, nur, um dann seine Fans zu überraschen.

In vielen Interviews bezüglich der neuen Bosse sprach der Chef darüber, dass sie sich von der Schwierigkeit her an der zweiten Hälfte des Base-Games orientieren. Als Beispiele gelten Rykard, Maliketh, Radagon und das Eldenbiest.

Was die optionalen Bosse angeht, sollen diese wie Malenia sein, aber nicht genauso schwer. Der Chef stellte klar, dass es keine zweite Malenia in dieser Art und Weise geben wird. Als ich mit dem DLC durch war, muss ich sagen, dass das eine dreiste Lüge war – aber eine Lüge, die ich genossen habe.

Insgesamt soll es 10 Bosse geben, viele davon sind wichtig für den Fortschritt um ans Ende zu gelangen. Jeder der Bosse hat mich lange beschäftigt. Die leichtesten 2-3 Stunden, während die schwersten mich sogar über Tage hinweg zermürbten. Was aber die meisten Bosse gemeinsam hatten, waren ihre wuchtigen Eindrücke, die sie bei mir hinterlassen konnten.

Wenn ihr glaubt, die Bosse bieten nur eine Phase, habt ihr euch getäuscht. Oft wechselte die Stimmung schlagartig und in zahlreichen Momenten hatte ich das Gefühl, ein Armageddon bricht herein. Ich stand dann Minuten regungslos dar, starb und musste erstmal realisieren, was meine Augen da gerade gesehen haben.

Wenn ich also Bosse vergangener Souls-Games als Vergleiche für ihre epische Darstellung heranziehen müsste, dann wäre der Kampf gegen Sklavenritter Gael, Schwarzfrass Midir und der Namenlose König passende Kandidaten – vorausgesetzt, man macht sie 10-mal schwieriger. Ich für meinen Teil hab es genossen zu verlieren und weiß jetzt schon, dass ihr definitiv bei zwei kommenden Bossen am längsten festhängen werdet.

Welche das sind, werdet ihr am 21. Juni um Mitternacht schon selbst herausfinden. Bis dahin, worauf freut ihr euch am meisten bei dem kommende DLC? Seid ihr gespannt auf die Bosse oder auf die Items, die dazustoßen werden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Wie ihr euch auf den DLC noch vorbereiten könnt, erfahrt ihr hier: 9 Dinge in Elden Ring, die ihr für den DLC als Vorbereitung erledigen solltet