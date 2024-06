Ich habe 3 Tage im Elden Ring: DLC gebraucht, um alle Kartenstücke zu finden und es gab nur 5

Elden Ring bekommt in wenigen Tagen seinen langersehnten DLC. Während ein Großteil der Fans noch ungeduldig auf den Release wartet, durfte ich schon im Vorfeld die Schattenlande betreten und leiden. Inhalte und Bosse waren beeindruckend, doch was mich an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, war die Map.

Mit meiner 10-jährigen Souls-Erfahrung in diversen Games von FromSoftware freute ich mich darüber, als die Redaktion mir die Chance gab, den DLC vor allen anderen zocken zu dürfen. Ich downloadete also das Update, nahm meinen besten Build und schmiss mich sofort in die Schattenlande. Ich dachte ohnehin „Wenn der DLC so groß wie Limgrave wird, werde ich in weniger als 12 Stunden durch sein“ – hah, war ich naiv.

Neben den krassesten Bossen, die ich jemals bekämpfen durfte, war es vor allem die Map, die mich am längsten beschäftigt hatte. Einen Gesamtüberblick über die einzelnen Gebiete möchte jeder haben, doch damit man das im DLC erreicht, wird man sich entweder stunden lang verlaufen oder verzweifelt resignieren.

Wer schreibt hier? 10 Jahre in den faszinierenden Universen von Hidetaka Miyazaki und noch immer bekommt MeinMMO-Autor Christos Tsogos nicht genug von den unerbittlichen Welten der Souls-Games. Von Demon Souls bis hin zu Elden Ring hat er alles durch und jedes Spiel platiniert. Mit viel Erfahrung bei Bossen und einem guten Orientierungssinn manövrierte sich Christos durch die Souls-Inhalte wie nichts, doch der DLC bremste sogar unseren Experten aus und zeigte ihm, dass Erfahrung allein nicht ausreicht.

Im DLC ist alles gewunden, auch die Map

In Elden Ring gibt es den prächtigen Erdenbaum – geradlinig und rein wie die Goldene Ordnung. In den Schattenlanden der Scadubaum – gewunden und zerfallen. Möchte man also erklären, wie kompliziert die Map des DLCs ist, dann sollte man sich einfach den düsteren Baum aus der Ferne anschauen. Schon Trailer und Bilder von FromSoftware zeigten den schwarzen Scadubaum am Horizont der Schattenlande.

Zwei Bäume die sich fest umklammern – der Scadubaum

Ich wusste, dass die Erweiterung komplex sein wird, doch mit einer solchen Komplexität hatte ich nicht gerechnet. Bevor ich die gesamte Map also nach Geheimnissen absuchen wollte, wollte ich die Karte freischalten. Wie gewohnt, müssen dafür Fragmente gesammelt werden und das sind nur 5 Stück insgesamt, anstelle der 19 Exemplare, die man in den Zwischenlanden finden konnte.

Wenn man den ersten Teil der Karte freigeschaltet hat, glaubt man, die Gebiete der Schattenlande seinen einfach, vertikal und gut zu erreichen, doch ich verbrachte 3 Tage damit in der Welt herumzuirren und herauszufinden, wie ich sie aufdecken kann. Das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich öfter Pausen einlegen musste, um nicht komplett durchzudrehen.

Auch wenn die Map mich demoralisiert hat, muss ich sagen, dass das Team hinter dem DLC eine starke Arbeit geleistet hat. Die Erweiterung gibt euch das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Man soll sich verloren und orientierungslos fühlen und genau das erzeugt das Design der Map. Obwohl ich nun mittlerweile die gesamte Karte freigeschaltet hab, verlaufe ich mich immer noch und vergesse Wege, die ich schon entdeckt hatte.

Nicht nur kompliziert, sondern auch umfangreich

Neben komplexen Map-Design gibt es auch ein Lob an den Umfang des DLCs. Hidetaka Miyazaki hat einiges versprochen in Bezug auf die Inhalte und ich muss sagen, FromSoftware hat sich übertroffen. Ich habe nicht alle Items wie Waffen oder Rüstungen sammeln können, doch laut Fextralife (Quelle: youtube.com) soll es folgende Inhalte geben:

8 neue Waffenarten

95 neue Waffen

10 neue Schilder

39 neue Talismane

14 neue Zaubereien

28 neue Anrufungen

20 neue Geisteraschen

25 neue Kriegsaschen

30 neue Rüstungssets

Ich war schon erschlagen von der Menge der kommenden Inhalte nur um zu erfahren, dass ich erst die Hälfte beisammen hab. Viele User freuen sich über die Info der Content-Dichte und sprechen ihre Aufregung auf Reddit aus:

„Im Grunde haben wir ein Spiel im Spiel. Der Eldenring wird nach Freitag definitiv nicht mehr derselbe sein“ – Lightjumper0103

„Die Aufregung/Magie ist nach ein paar Jahren wieder da, die Sekunden werden heruntergezählt“ – Dubbs09

„Ihre Server werden endlich durch den Boden schmelzen“ – Serious_Ad_1037

„30 neue Rüstungssets! Mehr zum Sammeln. MEHR ZUM SAMMELN.“ – astraldreamer1

„Ich habe gerade diese Woche mindestens eine Waffe, einen Talisman oder ein Rüstungsteil gesammelt. Ich kann es kaum erwarten, so viel mehr zu sammeln“ – ItsRainingTrees

Der DLC wird nicht mehr lange hinter verschlossenen Toren bleiben. Am 21. Juni um Mitternacht soll es in Deutschland losgehen. Spieler dürfen sich dann in die Zwischenlande wagen und Messmer besiegen, sowie die Geheimnisse von Miquella und Königin Marika lüften. Ich für meinen Teil war vom Ende schockiert und ich glaube, ihr werdet es auch sein. Wir sehen uns in den Schattenlanden, Befleckte.