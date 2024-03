Chef von Elden Ring stellt 5 von 8 neuen Waffentypen vor, die im DLC kommen 

Shadow of the Erdtree soll die Spieler mit 8 neuen Waffentypen zum Release versorgen. Jede Waffenart soll wie gewohnt mehrere Exemplare bereithalten, doch was können die neuen Waffentypen? Der Chef von Elden Ring erklärt es euch.

Was sind Waffentypen in Elden Ring? Wie in jedem Souls-Game von FromSoftware gibt es verschiedene Waffentypen, die eure Waffen definieren. Bekannte Arten sind Großschwerter, Katanas oder Äxte. Je nachdem welchen Typ die Waffe, die ihr führt, angehört, unterscheidet sich das Aussehen und auch die Kampf- und Schnittart.

Hämmer dreschen auf Feinde ein und haben eine stumpfe Gewalteinwirkung, die wiederum stark gegen Schuppen und Rüstungen sind. Katanas hingegen besitzen Schnitt- und Stichmuster, die sich im Kampf anders verhalten.

Laut Hidetaka Miyazaki, dem Chef von Elden Ring, sollen bis zu 8 neue Waffenarten in das DLC von Elden Ring implementiert werden. Das heißt neue Kategorien mit neuen Kampfmustern, die für Abwechslungen auf dem Schlachtfeld sorgen sollen. 5 von diesen Neuheiten hat Hidetaka vorgestellt.

5 Waffentypen sind bekannt: Das müsst ihr wissen

Welche Waffenarten sind bekannt? Hidetaka Miyazaki führte viele Interviews mit verschiedenen Nachrichtenseiten über das kommende DLC zu Elden Ring. Ein Thema waren da die kommenden Waffenarten, von denen der Chef 5 Exemplare offenbarte. Folgende sind jetzt bekannt:

Große Katanas, darunter das Tachi

Schwerter die Rückwärts geführt werden

Nahkampfwaffe, die euch wie ein Mönch kämpfen lässt

Dueling Shield – Eine Schild/Schwert-Kombination, mit der Spieler gleichzeitig kämpfen und blocken können

Wurfmesser die bei jeder Attacke geworfen werden

Die meisten neuen Waffenarten lassen sich zudem im Trailer von Elden Ring „Shadow of the Erdtree“ entdecken, wenn man zur richtigen Zeit pausiert.

Schon in Dark Souls 2 oder 3 hatten die Entwickler von FromSoftware für DLCs neue Waffenarten entwickelt, jedoch nie in einem solch großen Ausmaß wie das jetzt zum kommenden DLC von Elden Ring der Fall sein wird.

Es bleibt abzuwarten, welche die restlichen drei Waffenarten sind und was für Funktionen diese bereithalten werden. Freut ihr euch schon auf die neuen Waffen, die ihr bald sammeln werdet oder habt ihr eine Lieblingswaffe, die ihr nie aus der Hand legt? Lasst es uns gern in den Kommentaren erfahren!

