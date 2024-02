Chef von Elden Ring sagt zum neuen DLC das, was Fans hören wollen: 10 neue Bosse, 8 neue Waffenkategorien

Mehr zum DLC Erdtree: Release im Juni – Shadow of the Erdtree bringt neue Bosse, Rüstungen und ein düsteres Gebiet

Deshalb erhält der DLC schon jetzt einen hohen Vertrauensvorschuss. Auf reddit heißt es: Das, was der Boss sagt, sei genau das, was man über den DLC hören wollte: Eher ein Fokus auf ein Gebiet, das möglichst eng und dicht sein soll und keine Karte, die größer ist, als sie sein müsste.

So sind die Reaktionen: Elden Ring war für viele eines der besten Spiele der letzten Jahre, From Software hat einen starken Ruf.

Das ist das Besondere am DLC: Miyazaki sagt, die neuen Bossen würden ähnlich schwer werden, wie das Endgame von Elden Ring. Man will „herausfordernde Fights“ liefern, aber Spieler sollten sich dabei frei entfalten können.

Der Chef von Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, hat zur neuen Erweiterung von Elden Ring „Shadow of the Erdtree“ ein Interview gegeben. Fans haben bereits darauf reagiert.

