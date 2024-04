Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Edition des DLC – Das bekommt man für 250 €

FromSoftware hat für Elden Ring Shadow of the Erdtree eine Collector’s Edition erstellt, die ihr jetzt vorbestellen könnt, wenn ihr das nötige Kleingeld übrig habt. Wir listen euch deshalb alles zum Preis und den Inhalten auf, damit ihr wisst, was euch beim Kauf erwartet.

Was ist das für ein Paket? Es handelt sich hierbei um die große Collector’s Edition zum kommenden „Elden Ring“-DLC Shadow of the Erdtree. Dabei handelt es sich um eine physische Edition in der ihr viele Goodies rund um Elden Ring und der Story des DLC bekommt.

Für dieses exklusivste Paket müsst ihr stolze 249,99 € auf den Tisch legen und könnt dann ein Exemplar euer Eigen nennen.

Viele Inhalte, aber kein Spiel

Was ist enthalten? Schreckt euch der astronomische Preis nicht ab und seid ihr dennoch interessiert, könnt ihr euch auf folgende Dinge freuen:

Elden Ring: „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung

Figur von Messmer dem Pfähler (46 cm)

Exklusives Hardcover-Artbook (Englisch)

Digitaler Soundtrack Download-Code

Vorbesteller-Bonus: Bonus-Geste

Tatsächlich wird klar, dass in dieser Edition nicht das vollwertige Spiel von Elden Ring dabei ist. Ihr bekommt lediglich Dinge aus der Entwicklung vom DLC, das DLC selbst sowie, eine große Statue für eure Vitrine.

Für wen lohnt sich die Edition? Sollte Elden Ring euch zum Release verzaubert haben und ihr möchtet gern ein tolles Andenken an die Zeit vom DLC haben, könnte sich der Kauf der Collector’s Edition definitiv lohnen.

Kann ich mir noch eine kaufen? Die Collector’s Edition könnt ihr für PS5 und Xbox Series X kaufen und vorbestellen. Andere Plattformen wie PS4 oder Xbox One profitieren nicht davon. Wichtig ist zu wissen, dass manche dieser Editionen schnell vergriffen sind und später zu Wucher-Preisen auf Plattformen wie eBay verkauft werden könnten

. Solltet ihr also noch ein Andenken zu Elden Ring besitzen wollen, wäre das jetzt eure Chance. Es gibt noch Exemplare, die vorbestellt werden können (Stand 19. April)

Wie findet ihr die Collector’s Edition von Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Habt ihr sie vorbestellt oder reicht euch der DLC? Alles dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Alles zum Release, Preis, Inhalte