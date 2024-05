Anti-Meta-Karten bescherten mir bei Yu-Gi-Oh Master Duel die Siegesstraße bis nach Diamant

Anti-Meta-Karten sind für euch gut, wenn ihr eine Welle an übertriebenen Spezialbeschwörungen stoppen wollt. Findet sie bei Amazon.

Das Spiel Yu-Gi-Oh hat sich weiterentwickelt und ich fing vor einigen Monaten wieder an, mit ein paar Freunden zu spielen, die ebenfalls damit aufgewachsen sind. Zu meinem Erschrecken musste ich feststellen, wie schnelllebig das Spiel geworden ist. Aber ich entwickelte eine Strategie, die auch euch nützlich sein kann. Findet tolle Karten bei Amazon. Der Shop von LMS Trading packt euch sogar häufig kostenlose Kartenpacks dazu, weswegen ich an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen möchte.

Mit den Anti-Meta-Karten nach Master vordringen

Zunächst möchte ich euch verraten, dass alles damit anfing, dass mir die Kette an Spezialbeschwörungen auf die Nerven ging. Zwar habe ich es zunächst selbst mit einem Weißen-Drachen-Deck bis nach Gold geschafft, aber ab da hatte ich kaum noch Chancen gegen starke Link- oder XYZ-Beschwörungen. Also dachte ich daran, ob man Spezialbeschwörungen verhindern kann und tatsächlich gibt es solche Brecher-Karten.

Der Einbildungsunterweltler

Ein wahrer Boss aller Anti-Meta-Karten

Er verhindert sowohl Spezialbeschwörungen, die von euch kommen würden als auch vom Gegner. Keine Art von Spezialbeschwörung ist möglich. Weder Wiedergeburt noch Superpolymerisation, Synchro oder sonst irgendetwas funktioniert. Sobald ihr ihn auf dem Feld hat, können eure Gegner einpacken. Es sei denn, sie annullieren seinen Effekt oder vernichten ihn im Kampf oder mit einer Fallen/Zauberkarte.

Jaugen, der Spiritist

Ein wahrhaftiger Brecher

Dieser hier kann euch aus der Patsche helfen, wenn eure Gegner bereits etliche Spezialbeschwörungen durchgeführt haben. Denn mit seiner Effekt-Aktivierung kann er alle spezialbeschworenen Monster auf einen Schlag vernichten, wenn ihr eine zufällige Karte aus eurer Hand ab schmeißt. Falls euer Gegner diesen Effekt nicht unterbindet, ist seine ganze Armee Geschichte. Starke Gegner haben aber meist Monster auf dem Feld, die Effekte verhindern oder eure Karten sofort verbannen können. Deshalb ist es immer gut, wenn ihr noch eine Finte oder ein zweites Ass im Ärmel habt. Wenn Jaugen erst mal liegt, sind ebenfalls keine weiteren Spezialbeschwörungen möglich.

Fossiler Pachycephalosaurier

Ein wahrer Game-Changer

Der kleine Pachy hat mich schon öfter gerettet. Er verhindert auch dauerhaft Spezialbeschwörungen jeder Art, wenn er auf dem Feld liegt. Falls euer Gegner bereits ein starkes Feld aufgebaut hat, ist es klug, ihn in Verteidigung zu legen, da er beim Aufdecken alle spezialbeschworenen Monster erledigt. Dies klappt nicht immer, weil kluge Gegner sich auf allerlei Eventualitäten vorbereiten.

Hier noch eine Reihe von nützlichen Anti-Meta-Karten

Denko Sekka

Es kann nur einen geben

Neo-Weltraum Grand Mole

Zeitzerreißender Morganit

Donnerkönig, der Blitzschlag-Kaiju

Sturmkraft der Monarchen

Ihr seid mit der richtigen Strategie ein Gewinner

Der Fallen-Blocker

Es gibt noch viel mehr Anti-Meta-Karten. Wenn ihr eine perfekte Synergie aus eurem Deck entfaltet, kann dies selbst für die stärksten XYZ- oder Link-Decks beängstigend werden. Yu-Gi-Oh ist ein einzigartiges Spiel, dass leider durch die übertriebenen Massenbeschwörungen etwas kaputtging. Zum Glück gibt es aber so viele Taktiken, dass dieses Spiel für mich persönlich ein wahrer Traum ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Duellieren.

