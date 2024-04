Bayern vs. Real Madrid live: Das Halbfinale der Champions League  könnt ihr mit Prime Video verfolgen

Morgen Abend trifft der FC Bayern im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid. Mit Prime Video seid ihr live dabei!

Prime Video zeigt auch in dieser Saison wieder ausgewählte Spiele der UEFA Champions League live. Lasst euch den nächsten Kracher keinesfalls entgehen!

Champions League Live mit Prime Video: FC Bayern vs. Real Madrid

Das Ende der Saison 2023/24 nähert sich mit großen Schritten. Einige Titel sind schon vergeben, die anderen werden in den kommenden Wochen ausgespielt. Die jahrelange Dominanz der Bayern in der Bundesliga ist durchbrochen und da auch im DFB-Pokal früh Schluss war, bleibt nur noch die Champions League als letzte Titelchance.

Die wichtigsten Infos zum Spiel:

Wann? Am 30. April 2024 um 21 Uhr

Am 30. April 2024 um 21 Uhr Wo? Das Hinspiel findet in der Münchner Allianz-Arena statt

Verpasst nicht das Halbfinale der Champions League!

Hier steht jetzt das Halbfinale an und als Gegner wartet kein geringerer Club als Real Madrid. Die Königlichen haben den Wettbewerb in den letzten zehn Jahren gleich fünfmal gewonnen und greifen auch in dieser Saison wieder nach den Sternen. In der heimischen Liga läuft es sehr gut, der Meistertitel sollte nur noch Formsache sein.

Beide Teams lieferten sich in der Vergangenheit schon legendäre Duelle und fügten sich gegenseitig einige schmerzhafte Niederlagen zu. Zuletzt zogen die Bayern mehrmals den Kürzeren, aber auch mit den Münchnern ist immer zu rechnen. Wie es ausgeht, erfahren wir morgen Abend ab 21 Uhr. Und mit Prime Video seid ihr live dabei!

Nächste Woche geht es übrigens schon weiter. Am 7. Mai findet nämlich das Rückspiel zwischen Paris und Borussia Dortmund statt. Die Übertragung findet ihr erneut bei Prime Video.

