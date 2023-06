Diablo 4: Totenbeschwörer Pet-Build mit kompletter Skillung auf Deutsch

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ist das für ein Build? Minion-Builds für den Totenbeschwörer können aktuell nicht bei den besten Builds in Diablo 4 mithalten. Das heißt aber nicht, dass sie so schwach sind, dass sie keinen Spaß bringen.

Insert

You are going to send email to