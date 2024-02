Auf Weltstufe 4 erhaltet ihr die Quest „Echo des Hasses“ in Diablo 4, für die ihr euch einem harten Boss stellen müsst. Wie ihr das Echo von Lilith besiegen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was hat es mit der Quest auf sich? Mit dem Freischalten von Weltstufe 4 erhaltet ihr die Quest „Echo des Hasses“. Ihr sollt das Echo des Hasses finden, denn „Liliths Präsenz hallt immer noch in Eurem Geist wider“, nachdem ihr die Hauptstory von Diablo 4 abgeschlossen habt.

Um die Quest „Echo des Hasses“ abzuschließen, reicht es aber schon, den Dungeon zu betreten. Solltet ihr das Echo von Lilith nicht besiegen, ist die Quest also dennoch geschafft.

Was ist das für ein Bosskampf? Es handelt sich hierbei um den Bosskampf gegen Lilith. Das ist jedoch nicht die Lilith aus der Kampagne, sondern ihr Echo. Lilith ist in der Version eine ziemlich harte Nuss und um sie zu besiegen, muss man ein paar Dinge beachten.

Wo finde ich das Echo von Lilith? Ihr findet das Echo von Lilith auf Weltstufe 4 in dem finalen Dungeon „Echo des Hasses“ am Wegpunkt „Nevesk“, südwestlich von Kyovashad. Im Prinzip müsst ihr nicht Level 100 sein, um euch Lilith zu stellen, das Echo selbst hat allerdings das Level.

Echo von Lilith – Angriffe und Fähigkeiten

Das Echo von Lilith hat zwei Phasen – Verkörperter Hass und Mutter der Menschheit. Zudem hat sie zwei Arten von Angriffen, mit denen sie euch das Leben wortwörtlich zur Hölle macht: normale Angriffe und Angriffe, die euch oneshotten, also mit einem Treffer töten können.

Phase 1 – Verkörperter Hass

In der ersten Phase befindet sich ein blutiger Kreis auf dem Boden, der den Kampfbereich räumlich einschränkt. Achtet darauf, dass ihr beim Ausweichen nicht aus dem Kreis tretet, da ihr dann sterben könntet.

Lilith greift euch mit Blutkugeln und einem Nahkampfangriff mit ihren Flügeln an. Auch spawnt sie eine Art „Feuerlinien“ auf dem Boden, wenn sie noch mehr als 70 % Leben hat. Im Verlauf spawnt Lilith eine Welle aus Stacheln, die tödlichen Schaden verursachen kann.

Daraufhin fliegt Lilith nach oben und es tauchen Markierungen auf dem Boden auf. Liliths Schattenklone springen in die Bereiche und lassen erneut Stachel-Wellen los. Lilith selbst kommt wieder runter und spawnt eine vierte Welle aus Stacheln.

Phase 2 – Mutter der Menschheit

In der zweiten Phase lässt Lilith Blutblasen spawnen, die euch verlangsamen und verwundbar machen können. Während bestimmter Angriffe in dieser Phase erzeugen Blutblasen tödliche rote Seelen, die euch verfolgen. Ähnlich wie in der ersten Phase führt Lilith auch hier einen Nahkampfangriff aus, dieses Mal allerdings mit ihrem Schwanz.

Lilith fliegt wieder in die Luft, zieht dabei alle Feinde zusammen und verlangsamt sie für 3 Sekunden. Dabei lässt sie Ghule spawnen, die euch angreifen. Nach einer Verzögerung von 2 Sekunden schlägt Lilith auf dem Boden auf, wodurch in einem großen Kreis tödlicher Schaden entsteht.

Danach wirft euch Lilith zurück und greift euch mit einem Flächenschaden aus drei Linien an, in der Form eines Dreizacks, und verursacht schweren Schaden. Das führt sie ein weiteres Mal aus, danach tut es ihr ein Schattenklon gleich. Darauf folgt eine Schattenexplosion auf dem Boden, die tödlichen Schaden verursacht.

Lilith fliegt dann hoch und verlässt den Kampfbereich. Beim Zurückkommen bedeckt sie den Boden mit einer dicken Schicht verfluchten Blutes. Nach einer Verzögerung von 3 Sekunden entzündet sich das Blut und verursacht 2 Sekunden lang tödlichen Schaden an allen Feinden, die darin gefangen sind.

Fällt Liliths Gesundheit unter 85 %, trennt Lilith mit ihren Flügeln einen Teil der Plattform ab, auf der ihr euch befindet. 6 Sekunden später stürzt der abgeschnittene Abschnitt in den Abgrund und tötet sofort alle Spieler, die darauf stehen. Während die Plattform zerfällt und für 2 Sekunden danach verfolgen euch wieder tödliche rote Seelen.

Daraufhin teilt Lilith einen zweiten Teil der Plattform ab, teleportiert sich in die Mitte und benutzt einen Bodenschlag. Wenn Liliths Gesundheit unter 30 % fällt, wird sie die letzte Ecke der Plattform zerstören. Gerade in der Phase ist es schwierig, zu überleben, da der Kampfbereich sehr klein ist und ihr wenig Platz habt, Liliths Angriffen und den roten Seelen, die euch verfolgen, auszuweichen.

Für den Abschluss des Dungeons „Echo des Hasses" erhaltet ihr kaum Loot – aber dafür Spielertitel und ein Reittier.

Echo von Lilith – Tipps für den Kampf

Testet eure Builds vorher an den Training-Dummys in Kyovashad.

Ihr solltet im besten Fall um die 1 Million Schaden pro Sekunde machen (Quelle: maxroll.gg), was enorm dabei hilft, die Kampfdauer zu verkürzen und schwierige Mechaniken zu überspringen.

Bewegungsgeschwindigkeit ist hier sehr wichtig, vor allem, um Angriffen schneller zu entkommen. Hilfreich sind zudem Stiefel mit mehreren Aufladungen für Entrinnen, um öfter dodgen zu können.

Wenn eure Klasse das zulässt, fügt eurer Leiste Mobilitätsfähigkeiten wie Teleport oder Dash hinzu und eine Fertigkeit, die euch immun macht – in etwa Blutnebel (Necro) oder Flammenschild (Zauberer).

Ihr könnt den Stachel-Wellen entweder ausweichen, euch immun machen oder euch hinter Lilith stellen, wenn ihre Position es zulässt.

Um den „Dreizack“-Linien auszuweichen, entfernt ihr euch von Lilith weg und lauft in einem großen Kreis. Der mittlere Zinken ist immer direkt auf euch gerichtet, bewegt euch also seitlich. Um dabei nicht in einen der seitlichen Zinken zu laufen, müsst ihr weit genug von Lilith entfernt sein.

Wenn Liliths Gesundheit unter 70 % (unter 40 %) fällt, wird sie 2 (3) Feinde beschwören, die euch angreifen. Diese verursachen kaum Schaden, achtet also darauf, Liliths Attacken aus der Luft auszuweichen, während ihr die Feinde tötet. Bleibt am Rand der Arena und lasst sie zu euch kommen.

Nach der dritten Plattform-Zerstörung ist es äußerst schwierig, am Leben zu bleiben und Schaden zu verursachen, da der Kampfbereich immer kleiner und gefährlicher wird. Versucht, Lilith mit CC-Fertigkeiten zu „staggern“ (mit Crowd-Control-Attacken hilflos machen) und dann so viel Schaden wie möglich zu verursachen, um die Phase des Kampfes zu verkürzen oder sie zu töten. Mit dieser Strategie hat ein Spieler Lilith besiegt – dafür musste er aber mittendrin seine Ausrüstung wechseln.

Lilith zu staggern ermöglicht es, ihr 5 Sekunden lang ununterbrochenen Schaden zuzufügen – erkennbar an der blauen Leiste unter ihrer Gesundheit. Staggert ihr sie, bevor ihre Gesundheit unter 70 % fällt, und tötet ihr sie vor dem Ende des Staggers, überspringt ihr die schwierigsten Teile der ersten Phase.

Wenn ihr in dem Kampf öfter sterbt, teleportiert zwischen den Kämpfen in eine Stadt, um eure beschädigte Ausrüstung zu reparieren.

Welche Belohnungen erwarten mich? Wenn ihr das Echo von Lilith besiegt, erhaltet ihr ein bisschen Loot (in unserem Fall waren es 2 Legendarys), das Reittier „Blutnasses Ross“, Erfolge und Spielertitel. Die beiden letzten Belohnungen sind abhängig davon, ob ihr Lilith alleine oder in einer Gruppe besiegt habt, was ihr dem 3. Screenshot entnehmen könnt:

Wenn ihr das Echo von Lilith besiegt, erhaltet ihr ein Reittier. Das Reittier "Blutnasses Ross" als Belohnung für das Besiegen von Lilith. Spielertitel „Gläserne Bandenführerin" für das Besiegen von Lilith in einer Gruppe.

