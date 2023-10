Diablo 4 gibt euch in Season 2 endlich einen Raum, in dem ihr eure Builds testen könnt

Innerhalb von Season 2 ziehen Training-Dummies in Diablo 4 ein, an denen ihr eure Builds testen könnt – allerdings müsst ihr euch noch gedulden, denn es gibt sie nicht direkt zum Seasonstart.

In dem Campfire Chat berichteten die Entwickler von Diablo 4 am 10.10.2023 über die Neuerungen, die mit der zweiten Season in das Spiel einziehen werden. Viele Spieler zeigen sich nach der Ankündigung der Inhalte für die Season vorsichtig optimistisch.

Im letzten Drittel des Livestreams sprachen die Entwickler einen weiteren Patch an, der etwas später kommen soll – inklusive weiterer Features.

Diablo 4 bekommt Training-Dummies

Diese Features ziehen mit Patch 1.2.1 ein: Mit Patch 1.2.1 ziehen Training-Dummies in Diablo 4 ein, an denen ihr eure Builds und verschiedene Attacken und Items testen könnt. Solche Trainingspuppen kennt man bereits aus anderen Spielen, wie The Elder Scrolls Online oder Final Fantasy XIV.

Insbesondere durch die Änderungen an den Builds, die die Entwickler geplant haben, ergibt es durchaus Sinn, neue Kombinationen testen zu können, ohne in Monster-Mobs rennen zu müssen.

Die Training-Dummies werden in einem Keller in Kyovashad zu finden sein. So habt ihr die Möglichkeit, Änderungen an eurer Ausrüstung vorzunehmen, einzelne Items zu tauschen oder aufzuwerten und das vor Ort auszuprobieren.

Auf dem Screenshot seht ihr, dass es verschiedene Optionen gibt, die ihr für euren Dummy vornehmen könnt:

normaler Training-Dummy

Elite Training-Dummy

Boss Training-Dummy

einzelner Training-Dummy

mehrere Training-Dummies

Ansonsten soll mit dem Patch eine Option in Diablo 4 einziehen, um das Paragon-Board zurückzusetzen. Das ist nämlich aktuell noch ziemlich aufwendig und teuer, wenn man das auf Stufe 100 macht:

Das Video zum Campfire Chat der Entwickler könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Der Patch 1.2.1 wird ab 1:17:29 thematisiert.

Wann kommt Patch 1.2.1? Beim Campfire Chat sagten die Entwickler, dass Patch 1.2.1 für Ende des Monats geplant sei. Er komme nicht direkt zum Seasonstart, aber vor der BlizzCon.

