Die BlizzCon 2023 ist kostenlos, aber Blizzard hätte trotzdem gerne 50 € von euch

Ein neues Paket mit „BlizzCon Goodies“ zu allerlei Spielen sorgt für Aufruhr. Wir verraten, was ihr für stolze 50 € bekommt, die Blizzard gerne von euch hätte.

Die BlizzCon 2023 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Im Gegensatz zum sonst üblichen Ablauf der Hausmesse von Blizzard, ist sie im Jahr 2023 kostenlos – zumindest in der digitalen Version. Wer will, kann von zuhause aus ganz entspannt alle Streams verfolgen und sich über die Neuigkeiten rund um World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone und Warcraft Rumble informieren – alle Übertragungen sind frei zugänglich.

Dennoch könnt ihr auch in diesem Jahr wieder ordentlich Geld auf den Tisch legen, um ein bisschen mehr von der BlizzCon zu haben. Denn wer das übliche „digitale Goodie-Paket“ haben möchte, muss 30 € für die kleine oder ganze 50 € für die große Variante ausgeben.

Was steckt in den beiden Sammlungen? Je nachdem, welches der beiden Pakete ihr kauft, gibt es unterschiedliche Gegenstände. Grundsätzlich gilt, dass im 50-€-Paket alles enthalten ist, während ihr beim 30-€-Paket auf die “größten” Items verzichtet.

Episches Paket: BlizzCon-Sammlung

Für das epische Paket und einen Kaufpreis von 30 € gibt es die folgenden Gegenstände:

World of Warcraft: Haustier „Ysergle“

World of Warcraft: Spielzeug „Frostiges Feierbanner“

Diablo IV: Reittier „Lapisader“

Diablo IV: Reittiertrophäe „Cobalt-Fahne“

Diablo IV: Reittiertrophäe „Antlitz der Dämonenmutter“

Overwatch 2: 1000 Credits

Overwatch 2: Waffentalisman „Murky“

Overwatch 2: Mysteriöse Namenskarte

Hearthstone: Kartenrücken „BlizzCon 2023“

Hearthstone: 5 Standardpackungen

Hearthstone: 5 goldene Standardpackungen

Warcraft Rumble: Spielerporträt „Murbold“

Warcraft Rumble: Skin „Murbold“

Legendäres Paket: BlizzCon-Sammlung

Wenn ihr euch für die legendäre Version des Pakets entscheidet und damit 50 € bezahlt, dann gibt es alle Belohnungen des epischen Pakets. Zusätzlich dazu gibt es:

World of Warcraft: Flugreittier „Bezähmter Blizzard“

Diablo IV: Reittierrüstung „Mitternachtsharnisch“

Diablo IV: Premium-Battle Pass

Overwatch 2: Premium-Battle Pass von Saison 7

Overwatch 2: Epischer Skin „Ertrunkener Krieger“ für Sigma

Hearthstone: Mysteriöse markante legendäre Karte

Warcraft Rumble: Skin „Murloc-Turm“

Sind alle Gegenstände sofort verfügbar? Nein. Einige der aufgeführten Gegenstände sind in den jeweiligen Spielen nicht sofort freigeschaltet. Während die Belohnungen in World of Warcraft sofort zur Verfügung stehen, sind die Cosmetics etwa in „Warcraft Rumble“ logischerweise erst nach dem Release des Spiels im November verfügbar. Auch die legendäre markante Hearthstone-Karte wird erst Anfang November enthüllt und ist erst ab Mitte November im Spiel.

Lohnt sich die BlizzCon Collection? Am Ende muss das natürlich jeder und jede für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich lässt sich aber wohl sagen: Je mehr Blizzard-Spiele ihr aktiv spielt, desto besser ist das Angebot. Wenn ihr etwa aktiv Overwatch 2, Diablo IV und Hearthstone spielt, dann sind die beiden Battle Passes und die 10 Kartenpackungen für viele schon ein solides Kaufargument.

Bezieht man alle Gegenstände der Sammlungen ein und überlegt, was diese in den verschiedenen Spielen für einen Einzelpreis hätten, ist das rein rechnerisch ein gutes Angebot – vorausgesetzt, man spielt die meisten Spiele auch und legt Wert auf derlei Items.

Letzten Endes handelt es sich bei den allermeisten Gegenständen aber um reine Cosmetics. Ob die 30 € oder gar 50 € wert sind, müsst ihr für euch selbst beurteilen.

Werdet ihr euch eines der Pakete holen? Oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?

