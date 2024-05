Wenn euch die Wartezeit bis zum Elden-Ring-DLC zu lang wird, solltet ihr dieses Angebot auf Steam nicht verpassen

Dark Souls III zählt zu den beliebtesten Spielen des Genres. Aktuell bekommt ihr das Spiel und alle DLCs zum halben Preis auf Steam.

Viele Fans des Soulslike-Genres warten aktuell auf das kommende DLC zu Elden Ring, das am 21. Juni 2024 erscheinen soll. Wenn euch die Wartezeit bis dahin viel zu lange vorkommt und ihr euch so lange in eine andere, düstere Welt von FromSoftware stürzen wollte, solltet ihr dieses Angebot nicht verpassen.

Welches Spiel ist im Angebot? Auf Steam bekommt ihr verschiedene Versionen von Dark Souls III aktuell im Angebot. Das Spiel ist der vierte Teil einer beliebten Reihe, erschien bereits 2016 und bekam auf Metacritic von allen drei Teilen mit 9.0 die höchste User-Wertung.

Begebt euch in eine herausfordernde Welt

In Dark Souls III begebt ihr euch in eine düstere, gewaltige Welt voller mächtiger Gegner und stellt euch passend zum Genre herausfordernden Kämpfen mit rasantem Gameplay. Das erinnert etwas mehr an Bloodborne, auch wenn Schilde wieder eine große Rolle spielen.

Eure Spielfigur kann in diesem Teil bis zu drei Waffen tragen, unter anderem einen schnellen Kurzbogen, der sich auch im Nahkampf einsetzen lässt. In Dark Souls III erwarten euch zum ersten Mal Spezialfähigkeiten der verschiedenen Klassen, die aber auch das neu eingeführte Mana verbrauchen. Das braucht ihr ebenfalls für die Ausführung von Zaubern.

Was ist das für ein Angebot? Aktuell bekommt ihr die zwei verschiedenen Versionen von Dark Souls III, jeweils für 50 % günstiger auf Steam.

DARK SOULS III – für 29,99€ statt 59,99€

DARK SOULS III Deluxe Edition – für 42,49€ statt 84,98€

Ebenfalls könnt ihr euch die DLCs zum Spiel auch zum halben Preis auf Steam sichern.

DARK SOULS III: Season Pass – für 12,49€ statt 24,99€

DARK SOULS III: Ashes of Ariandel – für 7,49€ statt 14,99€

DARK SOULS III: The Ringed City – für 7,49€ statt 14,99€

Über die Steam-Seite der Standard-Version könnt ihr auch die Deluxe-Version und DLCs in euren Warenkorb packen. Das Angebot läuft noch bis zum 16. Mai 2024. Auch Portal 2 solltet ihr euch aktuell auf Steam nicht entgehen lassen: Das am besten bewertete Spiel auf Steam ist gerade günstiger als 2 Kugeln Eis