Steam: Entwickler ist so genervt von ignoranten Spielern, dass er sein Game fluchend umbenennt

Der Gaming-Entwickler Tomas Sala ist bedient: Die Leute auf Steam verstehen einfach sein Spiel „Bulwark: Falconeer Chronicles“ nicht. Er wollte eine kreative Sandbox veröffentlichen, doch Spieler auf Steam meckern, weil sein Strategiespiel kein „Endgame“ hat. Nun reicht es dem Künstler. Er benennt sein Spiel um, damit jeder weiß: Es ist kein verdammtes Strategiespiel.

Wer ist der Entwickler?

Tomas Sala ist ein unabhängiger Entwickler, am ehesten bekannt für seine Mod-Serie zu Skyrim, Moonpath to Elsweyr. Er schreibt: Mit 2 Millionen Downloads ist es nach wie vor einer der beliebtesten Mods zu Skyrim.

Außerdem hat er im November 2020 auf Steam „The Falconeer“ veröffentlicht. Ein Spiel mit 80 % positiven Reviews auf Steam, bei dem man auf dem Rücken eines majestätischen Kriegsvogels durch die Luft segelt. Das Luftkampfspiel wurde für einen BAFTA, einen britischen Künstlerpreis, nominiert.

Mit seinem neuen Spiel „Bulwark: Falconeer Chronicles“ hatte Sala jetzt aber weniger Glück. Der Künstler fühlt sich missverstanden.

Steam-Reviews sagen: Schönes Spiel, aber da fehlt was

Was ist das Problem mit dem neuen Spiel? Das neue Spiel; „Bulwark: Falconeer Chronicles“ (via Steam) erschien am 26. März auf Steam. Zwar hatte es zum Release durchaus gute Reviews, aber in den letzten Wochen ist das gekippt und das Spiel hat nur noch „Ausgeglichene Reviews“.

Spieler motzen:

Das Spiel sei zielloser, als man gedacht habe. In YouTube-Videos sähe es so aus, als könne man da viel mache. Aber so viel sei da gar nicht dran.

Ein anderer Spieler moniert: Er wolle das Spiel ja mögen, aber es fehle einfach an Tiefe nach dem Tutorial. Das Spiel sei schön, aber nichts für ihn.

Ein dritter Spieler ärgert sich: Er liebe ja experimentelle Spiele. Aber Bulwark sei einfach nur ein schöner City-Painter, das sei ihm nicht genug.

Ein Nutzer in den Steam-Reviews erklärt das Problem: Da müsse ein Fehler bei den Steam-Tags vorliegen. Da stehe es sei ein 4x Strategie-Spiel. Es sei aber eine kreative Sandbox und die Tags seien missverständlich.

Die Tags auf Steam vermitteln teilweise ein falsches Bild vom Spiel.

„Es sieht aus wie ein episches Strategiespiel, ist aber keins, okay?“

So reagiert der Entwickler: Der Künstler hat einen Grund für diese negative Kritik ausgemacht: Ignorante Spieler erwarten von Bulwark, dass es ein Städtebauspiel ist, mit Endgame und allem. Aber so war das Spiel nie gedacht, wie der Entwickler wütend schreibt.

Der hat sein Spiel nun umbenannt in:

„Bulwark: Falconeer Chronicles, ein verdammt kreativer Sandkasten und kein verdammtes Strategiespiel, baue coolen Scheiß und erwarte kein Endgame, weil es ein Sandkasten ist“

Auf Steam wird allerdings nur „Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox“ als Titel angezeigt.

Der Entwickler sagt, sein Spiel sehe nur aus wie ein cooles, tiefes Strategiespiel. Sei aber keins. Denn er möge keine „cozy Scheiß-Designs“, es sei einfach eine entspannte Sandbox.

„Habt ein paar Stunden Spaß und macht was anderes“

So sieht der Entwickler sein Spiel: Die Leute sollten coole Festungen mit ein bisschen Licht bauen, ein paar Stunden Spaß haben und dann was anderes machen.

Er werde schon noch cooles Zeug in seine Sandbox tun, aber es sei eine Sandbox. Wenn man das Spiel starte, höre man auch seine Stimme, die sagt: Es sei eine Sandbox. Das sei seine Absicht als Künstler. Es sieht episch aus und so, sei aber kein verdammtes Märchen, okay?

Was kostet Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox denn? Das Spiel kostet auf Steam aktuell 15 €. Aber es ist eine Sandbox, okay.

