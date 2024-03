Neues Soulslike für PS5 verschiebt Release, um Elden Ring aus dem Weg zu gehen; hat prompt einen neuen Konkurrenten

Vor Kurzem gab Enotria: The Last Song ein neues Release-Datum bekannt, um dem Elden-Ring-DLC aus dem Weg zu gehen. Vor einem weiteren Soulslike scheinen sie sich dabei nicht zu fürchten.

Um welches Spiel geht es hier? Enotria: The Last Song ist ein neues Soulslike, welches auf der PS5 und Steam erscheint. Eine spätere Veröffentlichung auf der Xbox soll auch geplant sein.

Enotria setzt auf ein bunteres Setting mit italienischer Folklore und sonnigen Gebieten.

Die Welt ist in einem „ewigen Spiel“ und damit ewigem Stillstand gefangen, jeder hat seine vorgeschriebene Rolle.

Als „Maskenloser“ sammelt ihr Masken und bekommt dadurch verschiedene Fähigkeiten, die euch im Kampf gegen die sogenannten Spielmacher helfen.

Ursprünglich sollte das Spiel im Juni erscheinen. Jetzt wurde der Release jedoch für zwei Monate auf den 21. August 2024 verschoben. Wann genau das Spiel auf der Xbox folgen soll, ist noch unklar. Immerhin arbeiten gerade mal 60 Leute daran, so der CEO.

Ein neuer Gameplay-Trailer bestätigt jetzt noch mal den verschobenen Release:

Warum wurde der Release verschoben? Die Entwickler von Enotria entschieden sich den Release für zwei Monate zu verschieben, da am 21. Juni 2024 bereits das Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree erscheinen soll. Indie-Entwickler Jyamma Games sah daneben für das Soulslike vielleicht nicht so viele Chancen herauszustechen.

Allerdings sind sie nicht die Einzigen, die wegen des kommenden DLC ihren Release ein wenig nach hinten verschoben haben. Auch Final Fantasy XIV Dawntrail lässt deswegen Spieler noch ein bisschen länger warten.

Die zusätzlichen zwei Monate wollen die Entwickler jetzt aber gut nutzen, um weiter an der Qualität des Spiels zu arbeiten, so CEO Giacomo Greco. Das Team habe also noch ein bisschen Zeit, um für eine höhere Messlatte zu sorgen.

Wer ist die neue Konkurrenz? Ob der 21. August jetzt die bessere Wahl ist, bleibt allerdings fraglich. Denn auch, wenn sie damit Elden Ring deutlich aus dem Weg gegangen sind, steht damit ein weiterer Konkurrent direkt vor der Tür.

Genau einen Tag vorher erscheint nämlich Black Myth: Wukong. Und dieses Action-RPG zählt definitiv zu den am sehnsüchtig erwarteten Soulslike-Spiele des Jahres.

Ob Enotria damit also vom Regen in die Traufe getreten ist, wird sich aber wohl erst im August zeigen. Sollte Black Myth: Wukong nach seinem Release eher schlechte Bewertungen bekommen, könnte dies für Enotria sogar sehr von Vorteil sein.

Vielleicht vertrauen die Entwickler aber auch einfach darauf, dass die Genre-Fans sich so sehr auf beide Spiele freuen, dass sie sich einfach nicht entscheiden, sondern beide Spiele kaufen.

