One Piece: Was wurde aus Caesar Crown? So erging es dem bösen Wissenschaftler nach seiner Entführung

Caesar Crown ist einer der führenden Experten im Gebiet der Massenvernichtungswaffen. Nach seinen Experimenten auf Punk Hazard wurde er von den Strohhüten gefangengenommen. Das letzte Mal haben wir ihn in One Piece auf Whole Cake Island gesehen. Er wurde von den Strohhutpiraten mit seinem eigenen Herzen erpresst und half ihnen deshalb auf Dressrosa, Zou und Whole Cake Island. Danach wurde er nie wieder gesehen.

Was ist danach mit ihm passiert? Nach der katastrophalen Hochzeitsfeier auf Whole Cake Island ergriff Caesar Crown zusammen mit Capone Bege die Flucht. Der Mafia-Boss gab dem Wissenschaftler sein Herz zurück und begab sich auf eine eigene Reise. Caesar blieb jedoch noch eine Weile auf Whole Cake Island.

Nach einigen Wochen hilft Caesar Crown der Germa 66 dabei, ihre Geschwister aus den Fängen von Big Moms Kindern zu befreien. Er bittet die Vinsmokes unter Tränen darum, ihn bei ihrer Flucht mitzunehmen. Zusammen schaffen sie es, aus Whole Cake Island zu entkommen.

Caesar Crown wird mit in das Königreich Germa genommen. Dort trifft er auf Jajji Vinsmoke, einen alten Arbeitskollegen. Die beiden geraten aufgrund der alten Zeiten aneinander und gehen sich gegenseitig an die Gurgel.

Während des Streits realisieren sie, dass ihr damaliger Chef Dr. Vegapunk für ihren Zwist verantwortlich ist. Die beiden vertragen sich und gründen die Organisation NEO MADS, die auf ihrem alten Unternehmen MADS basiert. Was genau die Organisation für Ziele hat, ist nicht klar.

Was verbindet Sanjis Vater und Caesar Crown? Die beiden arbeiteten zusammen bei der Organisation MADS unter Dr. Vegapunk. Sie sollte ein Labor für Friedensforschung sein. Doch Caesar Crown und Jajji Vinsmoke hatten kein Interesse an Friedenslösungen und widmeten sich stattdessen der Forschung an tödlichen Waffen.

Die Mitglieder von MADS waren:

Dr. Vegapunk

Jajji Vinsmoke

Queen

Caesar Crown

Buckingham Stussy

Das Wissenschafts-Team schaffte es, einen Klon von Buckingham Stussy herzustellen. Die Weltregierung erlangte Kenntnis über die Forschungsergebnisse zu den Stammgenen, beanspruchte sie für sich und löste das Labor auf.

Jajii Vinsmoke nutzt die Ergebnisse selbst, um seine Klon-Armee zu erschaffen. Queen wurde Mitglied in Kaidos Piratenbande und widmete sich der Forschung von tödlichen Viren. Caesar Crown hingegen widmete sich der Forschung von Massenvernichtungswaffen.

Dr. Vegapunk ist ein Teil des aktuellen Egghead-Arcs:

Wo gibt es seine Geschichte zu sehen? Die Story wurde auf den Coverbilden von Kapitel 1035 bis 1078 erzählt. Sie kommt also nicht im eigentlichen Manga vor und kann deshalb nur von aufmerksamen Lesern nachverfolgt werden, die sich auch die Cover anschauen.

