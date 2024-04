One Piece: Was wurde aus dem Mafia-Boss Capone Bege und seiner Familie? So geht es ihnen heute

Capone Bege ist der Kapitän der Firetank-Piraten und zählt wie Ruffy zur Schlimmsten Generation. Die beiden sind sich im Anime von One Piece auf Wa no Kuni begegnet und haben die Hochzeit auf Big Moms Insel ordentlich aufgemischt. Bege musste mit seiner Frau Chiffon und seinem Kind vor Big Mom fliehen – doch was wurde eigentlich aus ihnen?

Was hat Bege nach Wa no Kuni so getrieben? Die Geschichte von Bege ist wohl eine der längsten Cover Stories. Die Titelbilder der Kapitel von One Piece zeigen, was Bege nach den Ereignissen mit Big Mom widerfahren ist.

Durch Nami hat Chiffon davon erfahren, dass sich ihre Zwillingsschwester Lola auf Thriller Bark befindet. Dort begegnete die Strohhutbande der Dame, Nami freundete sich sogar mit ihr an. Also stand für Chiffon fest, dass sie zur Thriller Bark segeln, um dort ihre Schwester zu treffen. Bege hatte keine Wahl und half seiner Frau dabei.

Die Firetank-Piraten stahlen einer anderen Bande eine Karte und setzten Kurs nach Thriller Bark. Doch aufgrund der damals stattfindenden Reverie konnten sie die Red Line nicht überqueren. Sie legten auf der nahegelegenen Dressrosa-Insel an, um ihre Nahrungsmittel aufzustocken.

Bege und Chiffon auf der Suche nach Schwester Lola

Haben sie Lola wiedergefunden? Auf Dressrosa begegneten sie einem Mann, der Chiffon mit Lola verwechselte. Er erklärte ihnen, dass sich Lola auf der gleichen Insel befand. Also suchten Bege und Chiffon die Insel nach Lola ab.

Als Chiffon einen Friseur aufsuchte, wurde sie von der Marine festgenommen, da sie die Frau des gesuchten Verbrechers Bege ist. Weil sich Bege selbst nicht mehr rühren konnte, gab Crewmitglied Gotti alles, um Chiffon aus den Fängen der Marine zu befreien. Schlussendlich gelang ihm das auch.

Doch was am Ende herauskam: Chiffon war die ganze Zeit in Sicherheit! Die Person, die beim Friseur saß und von Gotti gerettet wurde, war in Wahrheit die vermisste Lola! Beide fielen sich unter Tränen in die Arme.

Die rührselige Wiedervereinigung seht ihr im Tweet von ruylovesanime:

Noch mehr Happy End: Pound, der Vater der beiden Schwestern, trieb ziellos auf dem Meer herum und wurde aufgelesen. Er stellte sich Lola und Chiffon als ihr Vater vor, den die beiden noch nie zuvor gesehen hatten. Big Mom, ihre Mutter, hatte nämlich kurz nach der Geburt der beiden Töchter kein Interesse mehr für Pound, woraufhin sich dieser selbst im Wald einbuddelte.

Zunächst glaubten die Schwestern dem Mann nicht. Pound zückte deshalb ein Familienfoto, auf dem die Schwestern noch Babys waren, als Beweis. So änderten Lola und Chiffon doch noch ihre Meinung und lagen ihrem Vater weinend in den Armen.

Zum Ende der Geschichte heirateten Lola und ihr Retter Gotti. Wirklich rührend ist, dass sowohl ihre Zwillingsschwester als auch ihr Vater dabei sein konnten.

Die Familienvereinigung ist so verrückt, sie hätte im Nachmittagsprogramm diverser TV-Sender laufen können. Allerdings ist es schön zu sehen, was mit den Charakteren aus One Piece passiert, nachdem sie einen Auftritt im Anime hatten.

