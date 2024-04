One Piece: Was wurde aus Bellamy? So geht es dem Piraten, der sich Ruffy nicht anschließen wollte

Die Bellamy-Piratenbande war eine von vielen Crews, denen Ruffy und die Strohhutbande auf Jaya begegneten. Nach einem kurzen Schlagabtausch begegneten sich Ruffy und Bellamy ein weiteres Mal – doch wie sieht es eigentlich aktuell aus? Was macht Bellamy nach all den Ereignissen in Dressrosa? MeinMMO zeigt es euch!

Wie ist Bellamys Beziehung zu Ruffy? Der blonde Pirat ist Ruffy zum ersten Mal in Mocktown auf Jaya begegnet. Die Strohhutbande suchte einen Weg nach Sky Island, was Bellamy und seine Crew mitbekamen. Bellamy hielt nicht viel von Ruffys Träumen vom One Piece und lachte ihn aus. Nach einem weiteren Zwischenfall quittierte Ruffy das mit einer Faust ins Gesicht.

Nach dem Zeitsprung trafen sich Ruffy und Bellamy im Kolosseum auf Dressrosa wieder. Bellamy träumte davon, in die Donquichotte-Familie aufgenommen zu werden. Doch trotz Befehle aus ebenjener Familie schaffte er es nicht, Ruffy zu töten. Der Strohhut hegte keinen Groll mehr gegen Bellamy und feuerte ihn sogar bei seinen Kämpfen an.

Ruffy zeigte Bellamy mehrmals, dass er in ihm einen Freund sah. Doch Bellamy bleibt stur und hielt Doflamingo sogar die Treue, als dieser ihn ermorden lassen wollte. Schlussendlich wurde Bellamy jedoch von Doflamingo fallen gelassen und von Ruffy bzw. Trafalgar Law gerettet. Er entschloss sich leider nicht, Ruffys Großflotte beizutreten, sondern nahm nur einen Teil von Ruffys Vivre Card an.

Bellamy wurde vom Fanatiker zum Maler

Was macht Bellamy heute? Nachdem er von seinem Idol Doflamingo so fallengelassen wurde, scheint Bellamy einen Sinneswandel gehabt zu haben. Dank des Covers von Kapitel 915 wissen wir nämlich, dass Bellamy die Piraterie aufgegeben hat.

Auf dem Cover ist er zu sehen, wie er gerade eine Piratenflagge bemalt. Unter dem Bild sind die Worte „Keine Piraterie mehr, Bellamy ist nun ein Meister-Maler“ zu sehen. Der Ex-Pirat hat nämlich eine Ausbildung zu einem Färber von Stoffen begonnen.

Sein Lehrmeister ist Serizawa. Der Name wurde im Vivre Card ~ One Piece Bilderlexikon ~ bekannt gegeben. Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist er ein strenger Lehrer. Bellamy hat mehrere Beulen auf dem Kopf, die wohl von Serizawas Knüppel stammen.

Bellamy ist ein weiteres Mal auf dem Cover von Kapitel 917 zu sehen. Dort sitzt er an einem Zeichenbrett und malt einen Totenkopf, den er vermutlich später auf die Flagge packt.

Bislang kam Serizawa noch nicht im Manga vor. Deshalb bleibt abzuwarten, ob wir Bellamy noch ein weiteres Mal zu Gesicht bekommen. Wo genau sich die Färberei befindet, ist nicht bekannt. In jedem Fall scheint er einen Job gefunden zu haben, an dem er Spaß hat – auch wenn ihm seine Spiralfrucht wohl nicht mehr nützen wird.

