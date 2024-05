Sony nimmt einen seiner größten Hits aus PS Plus

Wer noch Horizon: Zero Dawn auf der Liste hat und bei PS Plus spielen möchte, muss sich beeilen: Der Hit verlässt offenbar das Angebot.

Was ist das für ein Spiel? Es geht um „Horizon: Zero Dawn“ in der Complete Edition. Darin ist also auch die Erweitung „Frozen Wilds“ enthalten.

Die Complete Edition war bislang in den PS-Plus-Abovarianten „Extra“ und Premium enthalten. Doch damit scheint nun Schluss zu sein.

Schaut man sich im PS-Plus-Katalog um, findet man bei Horizon die Ankündigung, dass es am 21. Mai um 11:00 Uhr das Angebot verlässt. Damit bleibt Spielern nicht mal mehr ein Monat, wenn sie das Spiel nun noch durchspielen möchten.

Das Datum zeigt, dass sich Horizon wohl verabschiedet

Wieso dieser Schritt überraschend durchgeführt wird, ist unklar. Einige Spieler, etwa auf reddit, vermuten, dass dies auf die Ankündigung eines mögliches PS5-Remasters hindeuten könnte, über das mal spekuliert wurde. Schließlich ist Horizon für die PS4 zwar ein moderner Klassiker der PlayStation-Historie, hat mittlerweile aber auch schon 7 Jahre auf dem Buckel und keine echte PS5-Version. Doch hierbei handelt es sich, erneut, erstmal nur um Spekulation.

Sollten Neuigkeiten zu einem Remaster bekannt werden, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Horizon: Zero Dawn – Gameplay-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Horizon: Zero Dawn – Was ist das für ein Spiel?

Horizon: Zero Dawn ist ein mittlerweile älteres Spiel, war aber ein riesiger Hit für Sony. Es wurde während der Pandemie auch umfassend an Spieler verschenkt, als die „Play-at-Home“-Kampagne lief.

Dennoch: Es bleiben noch knapp 19 Tage, um Horizon mit PS Plus Extra oder Premium durchzuspielen, doch wer eines der beiden abonniert hat, sollte sich überlegen, diese Zeit zu nutzen – vor allem, wenn man Horizon noch nicht gespielt hat. Es gehört zu den besten Endzeit-Spielen, die man gespielt haben sollte.

Denn das Spiel überzeugt mit einer fantasievollen offenen Welt, in der ihr euch einer Bedrohung aus wildgewordenen Maschinen stellen müsst, die das Überleben für die Menschheit zu einer echten Herausforderung gemacht werden.

Ihr übernehmt Aloy, die sich zur Heldin aufschwingt und im Laufe der Story immer mehr hinter die dunklen Geheimnisse kommt, die ihre Welt zu dem gemacht haben, was sie ist. Das Gameplay und die Grafik überzeugen auch heute noch, sieben Jahre nach Release – und die Geschichte ist eine der besten, die man auf der PlayStation erleben kann.

Während Horizon sich verabschiedet, kommt an anderer Stelle Neues zu PS Plus: Was jetzt neu im Standard-PS-Plus ist, lest ihr hier.