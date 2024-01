Ein Open-World-Game ist wohl das meistverkaufte Spiel der PlayStation – Sogar noch beliebter als God of War

Ein Open-World-Game von 2017 ist angeblich das am besten verkaufte Spiel eines PlayStation-Studios und lässt sogar God of War hinter sich.

Um welches Spiel geht es? Mit insgesamt 24,30 Millionen verkauften Einheiten (Stand 16. April 2023) ist angeblich das Open-World-Game Horizon: Zero Dawn das meistverkaufte Spiel eines PlayStation-Studios. Damit liegt es noch vor Spielen wie God of War, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4 und The Last of Us.

Der von Guerrilla Games entwickelte Titel erschien am 28. Februar 2017 für die PS4 und am 07. August 2020 für Windows-PC und spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die menschliche Zivilisation schon vor langer Zeit zusammengebrochen ist.

Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin Aloy, die von ihrem Stamm ausgestoßen wurde und in der von Roboter-Kreaturen beherrschten Welt um das Überleben kämpft und nach Antworten sucht.

Hier könnt ihr einen Gameplay-Trailer zu Horizon: Zero Dawn sehen:

Horizon: Zero Dawn – Gameplay-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Woher stammen die Informationen? Wie unsere französischen Kollegen von millenium.org berichten, stammen die Informationen aus dem Hack, bei dem unzählige Informationen von dem Entwicklerstudio Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man) gestohlen und geleakt wurden.

Ein Statement von Insomniac zu dem Hack könnt ihr auf GamePro nachlesen.

Eine Liste mit den Verkaufszahlen von verschiedenen Spielen, die von PlayStation-Studios entwickelt wurden, ist auch auf X.com (ehemals Twitter) ersichtlich.

Hier seht ihr einen Tweet mit 30 meistverkauften von PlayStation veröffentlichten Spiele:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie verlässlich sind die Zahlen? Es gibt gleich mehrere Gründe, weshalb die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten sind.

Zum einen stammen die Informationen aus einem Leak. Die Verkaufszahlen sind nicht offiziell von Sony/ PlayStation oder den jeweiligen Studios mit der Öffentlichkeit geteilt worden. Es gibt also keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen.

Außerdem sind die Zahlen nicht aktuell. Hinter jedem Titel steht in der Liste ein Datum, das angibt, dass die genannten Verkaufszahlen bis zu jenem Datum erzielt wurden. Im Fall von Horizon: Zero Dawn ist das der 16. April 2023. Die Zahlen von God of War stammen von dem 31. Januar 2023.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass seither noch weitere verkaufte Einheiten zu den unterschiedlichen Spielen hinzukamen. Dadurch könnte sich die Reihenfolge der am meisten verkauften Spiele bereits geändert haben. God of War und Marvel’s Spider-Man sind in der Reichweite, um Horizon: Zero Dawn vom Thron zu stoßen.

Für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus zählt Horizon: Zero Dawn auch heute noch zu den 10 besten Endzeit-Spielen für PlayStation, PC und Xbox