Neues MMORPG spielt im Universum von Horizon: Forbidden West, Insider verrät erste Details

NCSoft, die Firma hinter Spielen wie Lineage, Aion und dem kommenden Throne and Liberty, arbeitet an einem neuen MMORPG. Das soll in Zusammenarbeit mit Sony entstehen und im Horizon-Universum spielen. Ein koreanischer Insider verriet nun ein paar Details, wobei es derzeit noch kein Gameplay gibt.

Was wissen wir über das Spiel? Schon Ende 2022 gab es das Gerücht, dass an einem MMORPG zu Horizon gearbeitet wird. Offiziell bestätigt wurde die Entwicklung bisher aber nicht. Nun jedoch gab es einen Insider-Bericht auf der koreanischen Webseite MTN, in dem ein paar Informationen zu dem Spiel verraten wurden:

So läuft es aktuell unter dem Namen Project Skyline und wird von Choi Hong-young betreut. Er ist Senior Manager bei NCSoft und bereits seit 2009 im Unternehmen tätig.

Die Firma teilt sich intern in drei Abteilungen, wobei das Horizon-MMORPG beim Team von Lineage verortet wird. Damit wird ein gängiges Gerücht ausgeräumt, laut dem ArenaNet – die Entwickler von Guild Wars 2 – das Spiel betreuen würden.

Es wird in enger Zusammenarbeit mit Sony entwickelt, die auch die Entscheidungsgewalt darüber haben sollen, wann erste offizielle Informationen geteilt werden.

Es soll „später als Aion 2“ erscheinen. Hier hatte der Insider ebenfalls viele Informationen, unter anderem, dass der Release für 2025 geplant ist.

Das Projekt wird als groß und wichtig bezeichnet. Im Team soll es einen Konkurrenzkampf zwischen den drei Spielen Project Skyline, Throne and Liberty und Aion 2 geben, weil jeder den nächsten, großen Erfolg für das Unternehmen erreichen möchte.

Unklar ist derzeit, für welche Plattformen das MMORPG entwickelt wird. Das Lineage-Team hat sich zuletzt vor allem um Mobile-Games wie Lineage 2M und Lineage W gekümmert, das in nur drei Monaten einen Umsatz von 280 Millionen Euro generierte.

Allerdings spricht vieles dafür, dass das Horizon-MMORPG größer und seinen Fokus auf PC und PlayStation legen wird.

Sony möchte schon lange ein Multiplayer-Spiel zu Horizon

Warum wird es ein MMORPG zu Horizon? Wie die Webseite VGC berichtet, wollten Guerrilla Games – die Entwickler von Horizon – und Sony schon beim ersten Spiel Zero Dawn einen Koop einbauen. Dieser wurde jedoch gestrichen, um sich auf die restlichen Spielinhalte zu fokussieren. Auch für den Nachfolger Forbidden West gab es dann keinen Multiplayer.

Sony jedoch soll stark daran interessiert sein, einen Multiplayer und im Bestfall sogar ein Service-Spiel für die IP zu etablieren. Dazu würde ein MMORPG natürlich gut passen.

Allerdings gab es Anfang 2023 auch einige Leaks rund um einen Multiplayer von Guerilla Games. Für Horizon-Fans gibt es anscheinend einige Highlights in den nächsten Jahren.

Wann könnten wir mehr erfahren? Vom 16. bis 19. November findet die G-Star statt. Das ist die größte Gaming-Messe in Korea. Hier werden in der Regel neue Titel vorgestellt. NCSoft nimmt daran teil und generell soll die Messe dieses Jahr richtig groß werden, mit Krafton, Epic Games, Smilegate (Lost Ark) und Nexon vor Ort.

Gut möglich, dass Sony und NCSoft dort mehr über das Horizon-MMORPG verraten werden.

Spricht euch die Idee von einem MMORPG in der Welt von Horizon an? Und was müsste es auf jeden Fall bieten, um für euch interessant zu sein?

