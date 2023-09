Neues MMORPG auf Steam zeigt, wie genial die Städte aussehen, die die Spieler selbst bauen können

Das neue Sandbox-MMORPG Pax Dei verspricht den Spielern viele Freiheiten. So sollen sie selbst Häuser bauen und sich mit anderen Spielern zu riesigen Städten zusammenschließen können. In neuen Screenshots zeigen die Entwickler, die genial das aussehen kann.

Wie funktioniert das mit dem Hausbau? Jeder Spieler kann in der offenen Welt einen Bereich für sich beanspruchen und darauf ein Haus errichten. Es besteht die Möglichkeit, komplett allein in eurem Gebiet zu bauen oder es zu öffnen und euch von Freunden helfen zu lassen. Ihr könnt Böden und Wänden, typischen Dekorationen und auch Crafting-Bänke errichten.

Wer möchte, kann seinen Housing-Bereich zudem mit anderen Spielern verbinden. So lassen sich kleine Siedlungen, aber auch riesige Städte errichten. In diesen können die Spieler dann Crafting-Stationen, Lagerplatz und andere nützliche Objekte platzieren.

Besonders beeindruckend ist die Optik der Gebäude und Straßen. Die Screenshots der Entwickler zeigen eine riesige Taverne, klassische Fachwerkhäuser, kleine Holzhütten, asiatisch angehauchte Tempel und hohe Stadtmauern. Egal, welchen Typ von Wohnort ihr also erschaffen möchtet, Pax Dei lässt ermöglicht es euch.

Insgesamt haben die Entwickler rund 50 Bilder zum Thema Städte in ihrem Discord hochgeladen. Wir haben euch sechs davon herausgepickt:

Hohe Details und eine mystische Spielwelt sorgen für große Hoffnungen

Was bietet das MMORPG neben dem Housing? In Pax Dei erstellt ihr einen Charakter und erkundet damit die Spielwelt. Ihr folgt jedoch nicht stumpf irgendwelchen Quests, sondern könnt im Grunde tun und lassen, was ihr möchtet. Das betonen auch die Entwickler immer wieder.

Im Fokus steht die Zusammenarbeit mit anderen Spielern, denn schon die Kämpfe gegen PvE-Kreaturen sind hart. Je weiter ihr euch aus den „Heartlands“ – so etwas wie der sicheren Zone – entfernt, desto schwieriger sollen die Inhalte werden. Allerdings soll es gleichzeitig seltenere Belohnungen geben. Auch PvP ist möglich.

Pax Dei verzichtet auf feste Klassen. Stattdessen bestimmen Rüstungen und Waffen euren Spielstil.

Ihr beginnt damit, Ressourcen zu sammeln und daraus Dinge herzustellen. Crafting soll eine wichtige Rolle spielen, denn Monster lassen keine Ausrüstung fallen. Alles wird von Spielern hergestellt.

Das Spiel nutzt eine Zoom-Funktion, mit der man gezielt auf Dekorationen, Ausrüstungen, aber auch Elemente in der offenen Welt schauen kann. So werden sogar kleine Gravuren auf getragenen Ausrüstungen sichtbar, was für die Lore eine Rolle spielen soll. In einer Preview, an der wir von MeinMMO teilgenommen haben, wurde uns ein Pilz gezeigt, der einfach am Boden wächst und gesammelt werden kann.

Entwickelt wird es in der Unreal Engine 5, was zu einer wirklich hübschen Grafik führt.

Was wissen wir über das Kampfsystem? Die Kämpfe erinnern ein wenig an New World. Ihr habt verschiedene Waffen, zwischen denen ihr wechseln könnt, müsst Feinde aktiv anvisieren und könnt Angriffen ausweichen. Bisher waren keine Fähigkeiten im Spiel zu sehen, doch diese sollen noch kommen.

Wann erscheint das MMORPG? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings haben die Entwickler den ersten öffentlichen Test angekündigt. Der soll noch dieses Jahr und ohne NDA starten.

Ihr könnt euch dafür auf der offiziellen Webseite anmelden.

Es soll zuerst auf Steam für den PC erscheinen. Später ist es jedoch als Cloud-MMORPG geplant. Das soll die Möglichkeit bieten, es auch auf Konsolen oder dem Smartphone zu spielen.

Die Mischung aus EVE Online, Anlbion Online und der Fantasy-Ansatz mit der mystischen Spielwelt haben einen so großen Reiz, dass viele schon jetzt große Hoffnungen in Pax Dei stecken. Was genau das Spiel ausmacht und wo diese Hoffnungen herkommen, haben wir hier nochmal aufgeschlüsselt:

Neues MMORPG gilt für viele als große Sandbox-Hoffnung – Was macht Pax Dei so besonders?

Was sagt ihr über das MMORPG und das Housing-System? Spricht euch solch ein Spiel an?