Neues MMORPG sieht aus wie WoW, doch möchte eine ganz andere Spielergruppe ansprechen

Tarisland (PC, Mobile) ist ein neues MMORPG vom Gaming-Riesen Tencent. Obwohl es stark an WoW erinnert, glauben die Entwickler an einen riesigen Erfolg, wie sie uns auf der gamescom 2023 erzählt haben. Und das liegt vor allem an der Mobile-Version ohne Autoplay und Pay2Win und mit starkem Fokus auf Instanzen. Die sei fast einzigartig.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein Themepark-MMORPG in einem Comic-Stil, der an WoW erinnert. Ihr erstellt euch einen Charakter und folgt mit diesem einer Story und erledigt Quests.

Bei den Klassen gibt es die Auswahl aus Krieger, Paladin, Magier, Jäger, Priester, Barde und einer Art Dämonenjäger mit zwei Gleven.

Das Kampfsystem nutzt Tab-Targeting, allerdings habt ihr nur 8 Fähigkeiten, die sich dafür nach den eigenen Wünschen modifizieren lassen. Jede Klasse bekommt Bäume mit 40 bis 81 Talenten.

Im Mid- und Endgame gibt es Dungeons und Raids für 10 Spieler.

Das PvP soll in Arenen und Battlegrounds stattfinden und „balanced” sein. Open-World-PvP gibt es nicht.

Finanziert wird das alles über einen Shop, der jedoch komplett ohne Pay2Win auskommen soll.

Laut den Entwicklern wolle man grundsätzlich die Fans von Themepark-MMORPGs ansprechen. Ihr besonderes Alleinstellungsmerkmal soll jedoch die starke Mobile-Version sein, durch die man Tarisland auch unterwegs spielen kann, anders als etwa WoW und Final Fantasy XIV.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch konnte im Rahmen der gamescom auch ein Dungeon im Midgame anspielen.

Starke Kämpfe, starke Dungeons

Was macht Tarisland so interessant? Das neue MMORPG soll sehr hochwertig werden und fühlte sich in den rund 20 Minuten Spielzeit auch so an. Das Kampfsystem war sehr flüssig und alle Fähigkeiten ließen sich in der Bewegung nutzen. Ich habe den Krieger sowohl als DD als auch als Tank ausprobiert.

Die drei gespielten Bosse in dem Dungeon hatten durchaus interessante Mechaniken, darunter eine Phase, in der alle Spieler in Schafe verwandelt wurden und 30 Sekunden lang vor Wölfen fliehen mussten. Schafft es nur ein Spieler, wird die Phase erfolgreich gemeistert. Werden alle erwischt, dann kommt es zu einem Wipe.

Die ersten Instanzen können wahlweise mit anderen Spielern oder einer Gruppe aus NPCs abgeschlossen werden. Für die späteren Raids werden aber definitiv Spieler gebraucht.

Dabei bietet das Spiel übrigens von Anfang an ein DMG-Meter für die Gruppe. Das sei laut den Entwicklern wichtig, um aus Fehlern zu lernen und selbst besser zu werden.

Bei der Ausrüstung setzt das MMORPG wahlweise auf besondere Drops, die ihr euch in den Instanzen erfarmen könnt, oder aber auf das Crafting. Für die Charakterentwicklung spielen zudem das Level, die Talente und später die Inscriptions eine Rolle.

Mit Inscriptions lassen sich die Fertigkeiten modifizieren. So könnt ihr den Schaden anpassen, aber auch die Effekte an sich, wodurch jeder Spieler einen eigenen Spielstil entwickeln können soll.

Das hochwertigste MMORPG für Android und iOS?

Reicht das für ein gutes MMORPG? Die Grafik, das Gameplay und die ersten Boss-Mechaniken sahen sehr solide aus. Ich war nicht komplett begeistert, aber auch zu keinem Zeitpunkt enttäuscht. Es wirkt wie ein gutes MMORPG hinter den ganz großen Titeln wie WoW, GW2 oder ESO.

Wo das Spiel aber seine Stärke hat, ist die Mobile-Version. Denn Tarisland wäre nicht nur grafisch das beste MMORPG für Android und iOS, sondern verzichtet auch komplett auf Autoplay und Pay2Win im Shop. Dort soll es vor allem Cosmetics geben.

Hinzu kommt, dass es Crossplay zwischen PC und Mobile gibt. Ihr könnt also von unterwegs mit euren gewohnten Charakteren zocken.

Die Entwickler sagten im Interview, dass sie eine riesige Marktlücke sehen, weil es einfach kein faires und gleichzeitig gutes Mobile-MMORPG in Third-Person-Ansicht und mit Fokus auf Instanzen gibt. Genau hier wollen sie begeistern.

Die Aussage hat einen wahren Kern, denn auch in unserer Liste der besten Mobile-MMORPGs befinden sich primär Spiele in der Iso-Perspektive – wie Albion oder RuneScape – oder Titel mit Autoplay, wie etwa Black Desert Mobile oder Perfect World Mobile.

Gibt es einen Wermutstropfen? Ich persönliche störe mich etwas am Gender Lock. Jede Klasse bietet nur ein Geschlecht an – als Krieger ist man immer männlich. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Laut den Entwicklern sei es sehr aufwendig, für jede Klasse beide Geschlechter anzubieten, da sie sonst alle Skins im Spiel anpassen müssten.

Allerdings sollen künftig zusätzliche Klassen kommen, die eine ähnliche Rolle erfüllen, aber das im anderen Geschlecht. Das macht auch Black Desert so ähnlich.

Was sagt ihr zu Tarisland? Werdet ihr es ausprobieren? Und wenn ja, spielt ihr auf dem PC oder werdet ihr auch die Mobile-Version testen?